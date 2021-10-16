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Хут: «„Челси“ должен предложить Рюдигеру контракт, который он хочет»

вчера, 12:14

Бывший футболист «Челси» Роберт Хут считает, что лондонский клуб должен предложить защитнику Антонио Рюдигеру большой контракт. На данный момент стороны всё ещё не могут договориться о новой сделке.

«Челси» должен дать Рюдигеру то, чего он хочет. Сейчас Антонио играет просто великолепно. На самом деле, сколько будет стоить его замена? Вероятно, «Челси» придётся потратить 40 или 50 млн евро, чтобы заменить Рюдигера. Сейчас он находится в хорошей позиции с точки зрения переговоров, потому что все топ-клубы следят за ситуацией вокруг него.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:24
терять его челси явно не хочет, но если пойти на уступки, то потом каждый второй игрок точно также будет выбивать деньги
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:06
В Челси сами знают что делать.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:56
Или же дать меньше Кунде,который младше лет на 7-8 .
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:24
Ситуация конечно непонятная со стороны Челси.....вот так потерять Антонио на ровном месте будет большой ошибкой...Рюдигер быстро работает ногами, в том числе и отлично выполняя подкаты, и великолепно играет в воздухе.... большую часть своей карьеры он играл в центре обороны, но он также уверенно действует на позиции крайнего защитника.... за последние 7 матчей успел даже забить гол, а успешные отборы более 60%.... так что прав Роберт, нужно руководству договариваться с Антонио
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