Хут: «„Челси“ должен предложить Рюдигеру контракт, который он хочет»

Бывший футболист «Челси» считает, что лондонский клуб должен предложить защитнику большой контракт. На данный момент стороны всё ещё не могут договориться о новой сделке.

«Челси» должен дать Рюдигеру то, чего он хочет. Сейчас Антонио играет просто великолепно. На самом деле, сколько будет стоить его замена? Вероятно, «Челси» придётся потратить 40 или 50 млн евро, чтобы заменить Рюдигера. Сейчас он находится в хорошей позиции с точки зрения переговоров, потому что все топ-клубы следят за ситуацией вокруг него.