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Канчельскис: «Карпин немного лукавит, говоря о контракте со сборной России»

вчера, 10:41

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который сказал, что не знает, подпишет ли новый контракт.

Карпин все правильно сказал по поводу контракта. Сначала нужно выполнить условия нынешнего — вывести сборную на чемпионат мира. И потом уже думать, кто ее туда повезет. Но, конечно, все понимают, что Карпин немного лукавит, когда говорит, что не знает, подпишет новое соглашение или нет. Не раскрывает все карты, это понятно — защитная реакция.

Естественно, Карпин очень хочет повезти команду на мундиаль в качестве главного тренера. Но сначала надо довести дело до конца. Сейчас не стоит заострять на этом внимание. Думаю, в случае попадания на ЧМ от РФС поступит настолько солидный контракт, что его нельзя будет не подписать.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:06
Лукавит с помощью лука!
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:57
Понятно, что Валера просто жаждет работать со сборной и повезти её на ЧМ 2022 в Катар! Удачи ему в этом!
112910415
112910415
вчера в 11:21
лукавит малость, как без этого !
cska1948
cska1948
вчера в 11:16
Карпин, как человек с амбициями, конечно хочет выступить на ЧМ в качестве тренера. А какой тренер НЕ хочет?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:14
Не лукавят только топ-менагеры ГАЗПРОМА,окопавшиеся ф российском футболе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:57
Ну лукавит, так лукавит.... че его осуждать...
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