Канчельскис: «Карпин немного лукавит, говоря о контракте со сборной России»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который сказал, что не знает, подпишет ли новый контракт.
Карпин все правильно сказал по поводу контракта. Сначала нужно выполнить условия нынешнего — вывести сборную на чемпионат мира. И потом уже думать, кто ее туда повезет. Но, конечно, все понимают, что Карпин немного лукавит, когда говорит, что не знает, подпишет новое соглашение или нет. Не раскрывает все карты, это понятно — защитная реакция.
Естественно, Карпин очень хочет повезти команду на мундиаль в качестве главного тренера. Но сначала надо довести дело до конца. Сейчас не стоит заострять на этом внимание. Думаю, в случае попадания на ЧМ от РФС поступит настолько солидный контракт, что его нельзя будет не подписать.