Канчельскис: «Карпин немного лукавит, говоря о контракте со сборной России»

Бывший игрок сборной России прокомментировал слова главного тренера национальной команды , который сказал, что не знает, подпишет ли новый контракт.

Карпин все правильно сказал по поводу контракта. Сначала нужно выполнить условия нынешнего — вывести сборную на чемпионат мира. И потом уже думать, кто ее туда повезет. Но, конечно, все понимают, что Карпин немного лукавит, когда говорит, что не знает, подпишет новое соглашение или нет. Не раскрывает все карты, это понятно — защитная реакция.