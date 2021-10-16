ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Рюдигер считает предложение «Челси» о новом контракте неуважительным

вчера, 09:59

Антонио Рюдигер счел недавнее предложение «Челси» о контракте «неуважительным», сообщает SPORT1.

Срок действия нынешнего контракта 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона, многие клубы, по слухам из СМИ, присматриваются к бесплатному трансферу Рюдигера.

В настоящее время Антонио зарабатывает 6,5 миллиона евро за сезон и надеется договориться о 10 миллионах евро в своем новом контракте.

Все новости
Слухи«Рома» продлит контракты с Пеллегрини, Верету и Дарбо
Сегодня, 10:57 Комментарии3
СлухиАгент Салаха прибыл в Ливерпуль для переговоров по контракту игрока
Сегодня, 10:10 Комментарии6
«Атлетико» предложит Фелипе контракт до 2024 года
Вчера, 13:46 Комментарии3
Хут: «„Челси“ должен предложить Рюдигеру контракт, который он хочет»
Вчера, 12:14 Комментарии4
Лапорта заявил, что «Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле
Вчера, 10:46 Комментарии4
Канчельскис: «Карпин немного лукавит, говоря о контракте со сборной России»
Вчера, 10:41 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:05
По сообщениям, Антонио Рудигер хочет остаться в «Челси» и после следующего лета.

28-летний футболист может покинуть «Стэмфорд Бридж» в конце сезона, его контракт истекает в июне следующего года, и пока не достигнуто соглашение о продлении.

Рудигер счастлив в «Челси», признавшись ранее в этом месяце: «Я чувствую себя хорошо там, где я сейчас».

Но переговоры с «Челси» зашли в тупик, поскольку две стороны продолжают противостоять своим позициям по новому контракту.

«Челси» сделал первоначальное предложение Рудигеру, но центральный защитник посчитал его «неуважительным» и отклонил.

Но у «Челси» есть надежда. В отчете говорится, что Рюдигер хочет продлить срок в западном Лондоне, потому что он играет «сильнее, чем когда-либо» под руководством босса Томаса Тухеля.

Однако он «заставит» клуб принять окончательное решение до конца года, так что время «синих» на исходе.

Тухель оставался спокойным, когда его спросили о будущем Рюдигера в прошлом месяце, но по прошествии часов, дней и недель он, несомненно, будет становиться все более беспокойным и нервным по поводу будущего своего защитника.

«Я надеюсь, что они найдут решение», - сказал Тухель. «Это не только между тренерами и игроками, и то, чего мы хотим. На данный момент это между клубом, игроком и агентом».

Он добавил: «Мы надеемся, что они найдут решения, и все, что я могу сказать, как вы сказали, он играет отлично с давних пор и очень стабильно на высоком уровне».

«Он очень спокоен, сосредоточен. Это не отвлекает его. Все на месте. Дайте вещам необходимое время. В этом нет ничего нового. Никаких новостей с моей стороны».

Время...
juvenale
juvenale
вчера в 12:25
не уважают негра
shlifen
shlifen
вчера в 12:08, ред.
Уже предвижу новость "Ньюкасл на низком старте, и готов предложить Рюдигеру 12-15 лимонов в год".))
Лично на мой взгляд пик Рюдигера уже прошёл, и как защитник, он скорее продолжает использовать "своё имя", нежели обладать крутыми навыками. В играх ЛЧ постоянно теряет позицию и не дорабатывает. В АПЛ тоже далеко не всегда надёжен. Думаю Челси не зря хотел купить молодого Кунде из Севильи - назрело омоложение на позиции ЦЗ, и летом всё равно аристократы будут искать сильных защитников.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:58
А ничего, что он стал на год старше? Причем старше не к расцвету лет, а ближе к 30-ке.
В таком возрасте надеяться на полуторное увеличение зарплаты - большая самоуверенность..
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 10:38
По видимому стоит отпустить негра в Реал
Artemon9
Artemon9
вчера в 10:33
Прямо как в Фифа 21, когда я предлагаю 1 доллар зп, агент говорит "it's insulting"
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:10
А че опять он хочет. Вроде как в Реал намылил уже ласты
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 10:03
Сейчас ещё в расизме Челси обвинит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:01
Денег больше хотят!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100