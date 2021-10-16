Рюдигер считает предложение «Челси» о новом контракте неуважительным

Антонио Рюдигер счел недавнее предложение «Челси» о контракте «неуважительным», сообщает SPORT1.
Срок действия нынешнего контракта 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона, многие клубы, по слухам из СМИ, присматриваются к бесплатному трансферу Рюдигера.
В настоящее время Антонио зарабатывает 6,5 миллиона евро за сезон и надеется договориться о 10 миллионах евро в своем новом контракте.
Лично на мой взгляд пик Рюдигера уже прошёл, и как защитник, он скорее продолжает использовать "своё имя", нежели обладать крутыми навыками. В играх ЛЧ постоянно теряет позицию и не дорабатывает. В АПЛ тоже далеко не всегда надёжен. Думаю Челси не зря хотел купить молодого Кунде из Севильи - назрело омоложение на позиции ЦЗ, и летом всё равно аристократы будут искать сильных защитников.
Лично на мой взгляд пик Рюдигера уже прошёл, и как защитник, он скорее продолжает использовать "своё имя", нежели обладать крутыми навыками. В играх ЛЧ постоянно теряет позицию и не дорабатывает. В АПЛ тоже далеко не всегда надёжен. Думаю Челси не зря хотел купить молодого Кунде из Севильи - назрело омоложение на позиции ЦЗ, и летом всё равно аристократы будут искать сильных защитников.
28-летний футболист может покинуть «Стэмфорд Бридж» в конце сезона, его контракт истекает в июне следующего года, и пока не достигнуто соглашение о продлении.
Рудигер счастлив в «Челси», признавшись ранее в этом месяце: «Я чувствую себя хорошо там, где я сейчас».
Но переговоры с «Челси» зашли в тупик, поскольку две стороны продолжают противостоять своим позициям по новому контракту.
«Челси» сделал первоначальное предложение Рудигеру, но центральный защитник посчитал его «неуважительным» и отклонил.
Но у «Челси» есть надежда. В отчете говорится, что Рюдигер хочет продлить срок в западном Лондоне, потому что он играет «сильнее, чем когда-либо» под руководством босса Томаса Тухеля.
Однако он «заставит» клуб принять окончательное решение до конца года, так что время «синих» на исходе.
Тухель оставался спокойным, когда его спросили о будущем Рюдигера в прошлом месяце, но по прошествии часов, дней и недель он, несомненно, будет становиться все более беспокойным и нервным по поводу будущего своего защитника.
«Я надеюсь, что они найдут решение», - сказал Тухель. «Это не только между тренерами и игроками, и то, чего мы хотим. На данный момент это между клубом, игроком и агентом».
Он добавил: «Мы надеемся, что они найдут решения, и все, что я могу сказать, как вы сказали, он играет отлично с давних пор и очень стабильно на высоком уровне».
«Он очень спокоен, сосредоточен. Это не отвлекает его. Все на месте. Дайте вещам необходимое время. В этом нет ничего нового. Никаких новостей с моей стороны».
Время...
28-летний футболист может покинуть «Стэмфорд Бридж» в конце сезона, его контракт истекает в июне следующего года, и пока не достигнуто соглашение о продлении.
Рудигер счастлив в «Челси», признавшись ранее в этом месяце: «Я чувствую себя хорошо там, где я сейчас».
Но переговоры с «Челси» зашли в тупик, поскольку две стороны продолжают противостоять своим позициям по новому контракту.
«Челси» сделал первоначальное предложение Рудигеру, но центральный защитник посчитал его «неуважительным» и отклонил.
Но у «Челси» есть надежда. В отчете говорится, что Рюдигер хочет продлить срок в западном Лондоне, потому что он играет «сильнее, чем когда-либо» под руководством босса Томаса Тухеля.
Однако он «заставит» клуб принять окончательное решение до конца года, так что время «синих» на исходе.
Тухель оставался спокойным, когда его спросили о будущем Рюдигера в прошлом месяце, но по прошествии часов, дней и недель он, несомненно, будет становиться все более беспокойным и нервным по поводу будущего своего защитника.
«Я надеюсь, что они найдут решение», - сказал Тухель. «Это не только между тренерами и игроками, и то, чего мы хотим. На данный момент это между клубом, игроком и агентом».
Он добавил: «Мы надеемся, что они найдут решения, и все, что я могу сказать, как вы сказали, он играет отлично с давних пор и очень стабильно на высоком уровне».
«Он очень спокоен, сосредоточен. Это не отвлекает его. Все на месте. Дайте вещам необходимое время. В этом нет ничего нового. Никаких новостей с моей стороны».
Время...