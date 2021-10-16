Рюдигер считает предложение «Челси» о новом контракте неуважительным

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вчера, 09:59

счел недавнее предложение «Челси» о контракте «неуважительным», сообщает SPORT1.

Срок действия нынешнего контракта 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона, многие клубы, по слухам из СМИ , присматриваются к бесплатному трансферу Рюдигера.

В настоящее время Антонио зарабатывает 6,5 миллиона евро за сезон и надеется договориться о 10 миллионах евро в своем новом контракте.