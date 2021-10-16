Джикия — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»

Стал известен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
Им стал защитник хозяев Георгий Джикия, который забил в гол в этом поединке.
В текущем сезоне на счету Джикии 10 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.
Стал известен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
Им стал защитник хозяев Георгий Джикия, который забил в гол в этом поединке.
В текущем сезоне на счету Джикии 10 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.
Достоин🏅
Достоин🏅
Сам то понял чего написал?
Сам то понял чего написал?