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Джикия — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»

вчера, 21:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Стал известен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Им стал защитник хозяев Георгий Джикия, который забил в гол в этом поединке.

В текущем сезоне на счету Джикии 10 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:44
Виноват в пропущенном мяче.
112910415
112910415
сегодня в 08:27
некому забивать, беда !
амурец
амурец
сегодня в 06:16
Гол забитый Джикией конечно хорошо, но он ведь на нападающий а защитник, во втором голе Динамо именно Джикия оплошал, так что оцениваться его игру надо не по забитым Спартаком голам, а по пропущенным
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:55
Соглашусь. Заслужил.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:52
А как по мне, лучшим был Ордец. И гол забил и лицом удар заблокировал. И не лицом тоже. Хотя и Жорж красавец....
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:51
Согласен👍
Достоин🏅
SoloZone
SoloZone
вчера в 21:38
Джикия был хорош, но именно он упустил Тюкавина, я бы не дал лучшего игрока матча за такую грубу ошибку.
протон
протон
вчера в 21:34
После этого матча команда Руя Витории занимает в таблице седьмое место с 11 очками.
Сам то понял чего написал?
МапС
МапС ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:33
Кутепова в атаку!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:29
"Спартак" перенял тренд сборной, где в последней игре забивали только защитники. Кто же будет забивать в игре с "Зенитом"? Желтая карточка Жиго уменьшила атакующую мощь красно-белых вдвое. Атакующая связка Ларссон - Соболев - Бакаев практически не работает. Хотя в атаку можно подтянуть еще Кутепова.
Cat01
Cat01
вчера в 21:22
Согласен был лучший
LOpp
LOpp
вчера в 21:18
Я бы отдал звание лучшего игрока Ордецу, и гол забил, и сколько ударов на себя принял.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:18
молодец!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:11
А ведь мог и удалиться!
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