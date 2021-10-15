ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» опередил «Спартак» и получил премию Football Content Awards

вчера, 18:15

«Зенит» стал лауреатом международной премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента, в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

В данной категории были номинированы неанглийские клубы, а также сборные.

Второе место заняла сборная Англии, третье – шотландский «Селтик».

Также в список номинантов попали московский «Спартак», австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», сборная Италии и испанская «Барселона».

Все новости
ОфициальноНобоа — лучший игрок матча «Сочи» — «Ростов»
Сегодня, 21:10 Комментарии1
ОфициальноДжикия — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
ОфициальноИн Бом — лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив»
Сегодня, 20:31 ФотоКомментарии3
ОфициальноКингс Кангва — лучший игрок матча «Арсенал» — «Зенит»
Сегодня, 17:20 ФотоКомментарии5
ОфициальноКамавинга, Мальдини, Мусиала и Педри – среди среди финалистов Golden Boy
Вчера, 17:55 Комментарии17
Липпи назвал главных фаворитов в борьбе за Скудетто
Вчера, 09:52 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
сегодня в 18:37
    Эджуке
    Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 18:12
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      сегодня в 16:08
      О как наглосаксам дзюбкин контент зашел аххах
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 23:29
      Чего все заладили про эту ЛЧ...
      Нашли мерило успешности ???
      ЛЧ - это не более 5% матчей команды...если подгонять состав под успешность лишь в этом турнире то взяли бы и потратили ещё млн 200-300......
      Кому это надо ???
      Да никому.....
      Вот заладили...ЛЧ..ЛЧ...
      4RT
      4RT
      вчера в 22:42
      А что , сборная Англии уже за пределами Англии?
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:25
      Могут же.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 21:32
      Сомнительная премия
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:30
      Зарема им этого не простит. Пожалеют потом.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
      вчера в 21:28
      Главное что ЦСКА это не грозит!)))
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 21:09
      В жюри был представитель «Зенита», и многие говорят, что это сыграло свою роль в распределении наград!!!
      Эджуке
      Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 20:59, ред.
      А на поле главное чтобы Спартак в среду опять свой рекорд с Лестером не улучшил )))
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Обезжиренный (раскрыть)
      вчера в 20:35
      На поле?!)))
      Обезжиренный
      Обезжиренный
      вчера в 20:30
      За одно то, что уделали британцев - Respect!
      armeec_
      armeec_ ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 20:16
      Да ладно? разверни ситуацию обратно.
      Замени холдинги газпрома на лукойл)) Да "бедные" Спартачи, что только бы не выслушивали)) а ежели победили бы в данной лабуде. охх ))) прям многие радовались бы))

      Я к чему, радоваться этому, где все под одно заточено, ну такое себе.
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 20:13
      Мы знаем, за что Зенит получает премии и как работает этот механизм)
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 20:12, ред.
      Упаси Боже признания от Англии!!! Нам бы чтобы болельщики.... А то так и до Евросоюза недалеко!)
      Gahi
      Gahi ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 20:11
      По этому поводу у каждого есть свое мнение и то что в Англии признали это уже говорит о многом. Хотя все прекрасно знают как они предвзято относятся, думаю даже если бы и Спартак стал бы победителем или призёром такой награды думаю многие порадовались за клуб что у них получается это сделать. Хотя и в клубе Спартак проводиться большая работа в этом направлении, которая несомненно принесёт свои результаты в скором времени. Удачи
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 20:08
      Приятно читетать, что какой - то российский , футбольный клуб где - то и чем - то отмечен
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      вчера в 20:06
      В Англии зима впереди,если кран прикрутить и ЛЧ можно невзначай выиграть.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ praporchik zadov (раскрыть)
      вчера в 20:01
      Абы лишь бы впереди!)))
      LOpp
      LOpp
      вчера в 20:00
      Есть свой канал, свой медиа-холдинг, журналисты-лизоблюды, целый PR-отдел ....так что не удивительно.
      armeec_
      armeec_ ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 19:56
      а что хорошего? если холдинги сми и.т.д, кормятся с одной кормушки газпрома как и зенит?
      Или этой машине есть конкуренты? если есть, так в студию
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 19:51, ред.
      А еще В Лондоне собралось вместе 373 человек в костюмах пингвинов и, в конечном итоге, сделали мировой рекорд.)))
      Наверное мы тупеем, радуемся всякой байде, платим Дробышам за гимн, требуем называть улицы именем футболистов, ... да как же много ******, всего и не перечислишь!
      А ФУТБОЛ ТО ГДЕ, СТРАНА?!
      Gahi
      Gahi
      вчера в 19:45
      Эта хорошая новость если учесть какое количество участников участвовала во многих номинациях этого международной премии Football Content Awards посвящённой футболу и то что клубу Зенит удалось так убедительно и ярко представить свой интернет-контент который сразу определить ему первое место в номинации Лучший Международный Футбольный Клуб 2021 года. Это прежде всего подчёркивает какую большую работу проводят и придают этому значения в клубе Зенит в информационном пространстве интернета. Сама церемония существует с 2012 года и награждает клубы, блогеров, СМИ и другие организации, которые работают в области создания футбольного интернет-контента. Этот год стал первым, когда российская команда смогла заполучить какое-либо призовое место. И это приятно что сразу начали с первого места, которая станет хорошим продолжением для других клубов РПЛ продвигать свой клуб в просторах интернета. А вот как расположились победители за последние два года.

      Золото - Зенит Санкт-Петербург 2021 год.
      Серебро - Англия
      Бронза - Селтик

      Золото - Боруссия Дортмунд 2020 года
      Серебро - Рома
      Бронза - Национальные сборные Англии среди мужчин и женщин
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 19:43
      Причем здесь Спартак?
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      вчера в 19:42
      Это не может не радовать. Интернет-контент в наше время имеет большое значение для болельщиков.
      particular
      particular
      вчера в 19:26, ред.
      Местечковые чемпионства и доминирование в контенте - пока это предел лидерских и флагманских претензий 😀 Поздравки!
      David Young
      David Young
      вчера в 19:21
      Поздравляю Зенит Санкт-Петербург в этим достижением.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 19:14
      Я всегда знал, что миллер мешковитее чем федун.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 19:08, ред.
      Какой нафиг Спартак, читай выше, Валер, Зенит Милан, Барселону, Интер, сборную Италии, Рому обошел.... Куда там Спартаку, Барса и то не вытянула!)))
      Ну и от журналистов: "контент, который делает «Спартак», разнообразнее и качественнее, чем у команды из Санкт-Петербурга!"
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100