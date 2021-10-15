«Зенит» опередил «Спартак» и получил премию Football Content Awards

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вчера, 18:15

«Зенит» стал лауреатом международной премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента, в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

В данной категории были номинированы неанглийские клубы, а также сборные.

Второе место заняла сборная Англии, третье – шотландский «Селтик».

Также в список номинантов попали московский «Спартак», австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», сборная Италии и испанская «Барселона».