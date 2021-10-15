«Зенит» опередил «Спартак» и получил премию Football Content Awards

«Зенит» стал лауреатом международной премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента, в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».
В данной категории были номинированы неанглийские клубы, а также сборные.
Второе место заняла сборная Англии, третье – шотландский «Селтик».
Также в список номинантов попали московский «Спартак», австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», сборная Италии и испанская «Барселона».
Золото - Зенит Санкт-Петербург 2021 год.
Серебро - Англия
Бронза - Селтик
Золото - Боруссия Дортмунд 2020 года
Серебро - Рома
Бронза - Национальные сборные Англии среди мужчин и женщин
Золото - Зенит Санкт-Петербург 2021 год.
Серебро - Англия
Бронза - Селтик
Золото - Боруссия Дортмунд 2020 года
Серебро - Рома
Бронза - Национальные сборные Англии среди мужчин и женщин