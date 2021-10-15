Камавинга, Мальдини, Мусиала и Педри – среди среди финалистов Golden Boy

Стал известен окончательный список претендентов на приз Golden Boy, вручаемый лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.
На награду претендуют 20 человек:
Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингхем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетелар («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберг («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуно Мендеш (ПСЖ), Педри («Барселона»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Журрьен Тимбер («Аякс»).
18 летний Испанец провел весьма не плохой сезон, успел отыграть полный сезон за Барселону и по итогу стал обладателем кубка Испании сезона 20/21, в марте месяце этого года дебютировал в составе Национальной Сборной Испании, летом отыграл на ЧЕ, где был одним из лучших игроков в составе Красной фурии, и по итогом чемпионата был признан лучшим молодым игроком ЧЕ2020, после этого отправился на Олимпийские Игры где стал середряным призером в составе Олимпийской Сборной. Так же Педри установил рекордное достижение, он сыграл за сезон 73 матча, без отдыха(ну или подряд)
18 летний Испанец провел весьма не плохой сезон, успел отыграть полный сезон за Барселону и по итогу стал обладателем кубка Испании сезона 20/21, в марте месяце этого года дебютировал в составе Национальной Сборной Испании, летом отыграл на ЧЕ, где был одним из лучших игроков в составе Красной фурии, и по итогом чемпионата был признан лучшим молодым игроком ЧЕ2020, после этого отправился на Олимпийские Игры где стал середряным призером в составе Олимпийской Сборной. Так же Педри установил рекордное достижение, он сыграл за сезон 73 матча, без отдыха(ну или подряд)