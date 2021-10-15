ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2021/2022

Камавинга, Мальдини, Мусиала и Педри – среди среди финалистов Golden Boy

вчера, 17:55

Стал известен окончательный список претендентов на приз Golden Boy, вручаемый лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

На награду претендуют 20 человек:

Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингхем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетелар («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберг («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуно Мендеш (ПСЖ), Педри («Барселона»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Журрьен Тимбер («Аякс»).

Все новости
ОфициальноНобоа — лучший игрок матча «Сочи» — «Ростов»
Сегодня, 21:10 Комментарии1
ОфициальноДжикия — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»
Сегодня, 21:07 Комментарии3
ОфициальноИн Бом — лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив»
Сегодня, 20:31 ФотоКомментарии3
ОфициальноКингс Кангва — лучший игрок матча «Арсенал» — «Зенит»
Сегодня, 17:20 ФотоКомментарии5
Официально«Зенит» опередил «Спартак» и получил премию Football Content Awards
Вчера, 18:15 Комментарии47
Липпи назвал главных фаворитов в борьбе за Скудетто
Вчера, 09:52 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:35
Это кто такие кроме сына Мальдини?)
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 22:18
Гринвуд заслужил !
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:05
На мой взгляд награда должна достаться Педри....
18 летний Испанец провел весьма не плохой сезон, успел отыграть полный сезон за Барселону и по итогу стал обладателем кубка Испании сезона 20/21, в марте месяце этого года дебютировал в составе Национальной Сборной Испании, летом отыграл на ЧЕ, где был одним из лучших игроков в составе Красной фурии, и по итогом чемпионата был признан лучшим молодым игроком ЧЕ2020, после этого отправился на Олимпийские Игры где стал середряным призером в составе Олимпийской Сборной. Так же Педри установил рекордное достижение, он сыграл за сезон 73 матча, без отдыха(ну или подряд)
1bear
1bear
вчера в 21:03
молодёжная сборная мира - все достойны...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:53
Слишком большой выбор,и все неплохие.
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
вчера в 20:31
Камавинга или Мусиала. В Педри, ничего интересного не заметил, просто мяч хорошо катать научился
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:20
Думаю или Беллингхэм, Педри или Гринвуд
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:07
Мальдини???Вы серьезно!?
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 19:31
При всём уважении, что тут делает Мальдини? Даже Захарян с днарем Хвичей больше заслуживают здесь место.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:58
компания достойная
протон
протон
вчера в 18:54
Возьмет Педри. По потенциалу Мусиала и даже Беллингем примерно на одном с ним уровне, но этот сезон у Педри был потрясающим. Заслужил.
А Мальдини и Пикколи - явно лишние.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:49
А "Реал" с "Манчестером" продолжают обрывать телефон Захаряна.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:13
Беллингхэм лучший
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:07
Наградят Педри.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:57
Педри фаворит.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:57
Много достойных...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Очень достойный список...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100