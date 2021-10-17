Ганчаренко о матче с «Уфой»: «Я увидел команду, которая хотела отыграться» .

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в рамках 11-го тура РПЛ:
Мы поспешно атаковали, саму атаку не готовили, часто в элементарных ситуациях обостряли, когда стоило растянуть соперника, качественно подготовиться, а мы очень сильно спешили. Во втором тайме у нас получилось «придавить» соперника. Я увидел команду, которая хотела отыграться.
Понимаем, что следующий поединок должен стать для нас лучше.
В активе «Краснодара» 18 баллов и шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что матч не смог завершить игрок, который стал автором одного из забитых мячей.
И вот это говорит главный тренер команды Краснодар, которая играет у себя дома с аутсайдером РПЛ ?!! Вы товарищ Ганчаренко имея в своём распоряжении столько классных игроков и мысли не должны были допускать, что вам придётся отыгрываться . А если уже так получилось, что по каким-то причинам вы пропускаете случайный гол в свои ворота. То выходя на второй тайм после перерыва, вы как главный тренер команды должны были сделать выводы из сложившейся не в вашу пользу игры ,скорректировать действия игроков донести до них как действовать на поле во втором тайме и вынести команду соперника с разгромным счётом. А что мы увидели, те-же самые бестолковые навесы которые и в первом тайме не к чему не приводили. Вообщем ничего не изменилось в игре Быков , а Уфимцам надо отдать должное , они сражались все девяносто минут и сделали всё что смогли , имея у себя в составе довольно таки средниньких игроков по сравнению с составом Краснодара , и мало того играли в гостях. И вам товарищ главный тренер, должно было быть стыдно говорить такие слова .
Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
И вот это говорит главный тренер команды Краснодар, которая играет у себя дома с аутсайдером РПЛ ?!! Вы товарищ Ганчаренко имея в своём распоряжении столько классных игроков и мысли не должны были допускать, что вам придётся отыгрываться . А если уже так получилось, что по каким-то причинам вы пропускаете случайный гол в свои ворота. То выходя на второй тайм после перерыва, вы как главный тренер команды должны были сделать выводы из сложившейся не в вашу пользу игры ,скорректировать действия игроков донести до них как действовать на поле во втором тайме и вынести команду соперника с разгромным счётом. А что мы увидели, те-же самые бестолковые навесы которые и в первом тайме не к чему не приводили. Вообщем ничего не изменилось в игре Быков , а Уфимцам надо отдать должное , они сражались все девяносто минут и сделали всё что смогли , имея у себя в составе довольно таки средниньких игроков по сравнению с составом Краснодара , и мало того играли в гостях. И вам товарищ главный тренер, должно было быть стыдно говорить такие слова .
Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!