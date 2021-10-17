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Ганчаренко о матче с «Уфой»: «Я увидел команду, которая хотела отыграться»

вчера, 21:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в рамках 11-го тура РПЛ:

Мы поспешно атаковали, саму атаку не готовили, часто в элементарных ситуациях обостряли, когда стоило растянуть соперника, качественно подготовиться, а мы очень сильно спешили. Во втором тайме у нас получилось «придавить» соперника. Я увидел команду, которая хотела отыграться.

Понимаем, что следующий поединок должен стать для нас лучше.

В активе «Краснодара» 18 баллов и шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что матч не смог завершить игрок, который стал автором одного из забитых мячей.

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Все комментарии
zamsb
zamsb
сегодня в 08:43
В очередной раз Ганчаренко показывает, что он не относится к числу топ-тренеров. Руководимые им футбольные коллективы только и могли, что"пытаться отыгрываться", а не "вести игру" от первой до последней минуты. Ганчаренко наверно будет хорошим тренером для таких клубов как "Уфа", "Урал", "Арсенал" и т.д., но не более.
112910415
112910415
сегодня в 06:25
тренер не сумел организовать игру против аутсайдера,
тренер доволен, что хотели отыграться ...
что-то не так с тренером
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:38
Игру поставить Ганчаренко не смог и сделал из Краснодара середняка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
Ганчаренко о матче с «Уфой»: «Я увидел команду, которая хотела отыграться» .
И вот это говорит главный тренер команды Краснодар, которая играет у себя дома с аутсайдером РПЛ ?!! Вы товарищ Ганчаренко имея в своём распоряжении столько классных игроков и мысли не должны были допускать, что вам придётся отыгрываться . А если уже так получилось, что по каким-то причинам вы пропускаете случайный гол в свои ворота. То выходя на второй тайм после перерыва, вы как главный тренер команды должны были сделать выводы из сложившейся не в вашу пользу игры ,скорректировать действия игроков донести до них как действовать на поле во втором тайме и вынести команду соперника с разгромным счётом. А что мы увидели, те-же самые бестолковые навесы которые и в первом тайме не к чему не приводили. Вообщем ничего не изменилось в игре Быков , а Уфимцам надо отдать должное , они сражались все девяносто минут и сделали всё что смогли , имея у себя в составе довольно таки средниньких игроков по сравнению с составом Краснодара , и мало того играли в гостях. И вам товарищ главный тренер, должно было быть стыдно говорить такие слова .
Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:41
Ну ладно хоть главный тренер не при чем...
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергей Яценко (раскрыть)
вчера в 22:37
Его команды не убить-
одни животные да звери!
Витюшу нечего судить,
в Витюшу надо тупо верить!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 22:34
а я был на стадионе и увидел только тупые навесы в никуда ( и такие же удары )
видимо с бровки видно лучше
particular
particular ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:28
ВМГ, как обычно, увидел не то, не так и не вовремя 🧐️
Pendushkin
Pendushkin
вчера в 22:22
Надо ехать в Адлер тренироваться с сочинскими таксиста и!
Cat01
Cat01
вчера в 22:13
Надо играть лучше
pomor45
pomor45
вчера в 22:08
Понимаем, что следующий поединок должен стать для нас лучше.
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Поединок вам ничего не должен. Это вы должны сделать его лучше.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:59
Хотела но не смогла.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
Бычки,не ждите от этого человека признания хоть какой доли своей вины.А так он вам будет красиво и профессионально рассказывать о происходящем с командой так,как будто к ней не имеет ни малейшего отношения!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:50
Картошкин в своём репертуаре))
Gahi
Gahi
вчера в 21:49
Нужно видеть в своей команде что она хочет победить. Удачи
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