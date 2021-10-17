Ганчаренко о матче с «Уфой»: «Я увидел команду, которая хотела отыграться» .

Наставник «Краснодара» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в рамках 11-го тура РПЛ :

Мы поспешно атаковали, саму атаку не готовили, часто в элементарных ситуациях обостряли, когда стоило растянуть соперника, качественно подготовиться, а мы очень сильно спешили. Во втором тайме у нас получилось «придавить» соперника. Я увидел команду, которая хотела отыграться.

Понимаем, что следующий поединок должен стать для нас лучше.