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Гришин: «ЦСКА должен бороться за еврокубковые места»

вчера, 21:24

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил выступление «армейцев» в нынешнем сезоне.

Я еще до сезона говорил, что ЦСКА должен бороться за еврокубковые места. Всё же эта команда существует уже четвертый год. Создавалась она еще при Ганчаренко. Да, потеряли Тикнизяна с Марадишвили, но вместо Рондона пришел форвард схожего плана — Заболотный, а без Влашича ярче заиграли Эджуке с Ахметовым. Ильзат мне сегодня понравился. Действовал креативно. К тому же очень полезен Зайнутдинов — может сыграть на всех позициях: слева, в опорной зоне, а сегодня неплохо отработал справа.

В ЦСКА и раньше был хороший состав. При Ганчаренко год назад шли на первом месте. В общем, команда давно сыгралась. Надо отдать должное новому тренерскому штабу, что не сломали прежние наработки и внесли эффективные дополнения.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 08:03
Три очка до первого места, полет нормальный.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 05:12
Он за них и борется.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:26
Как это не удивительно, но колбасит все команды. Так что по итогам сезона можно и в ЕК попасть, а можно и во вторую восьмерку вывалиться. Все зависит от того , насколько ровно команда пройдет весь чемпионат - стабильность превыше всего.
Посмотрим , что в итоге получится, выводы делать рано.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:49
При нынешнем составе мы вполне неплохо идём, деля с динамо 3-4 место. Сочи вероятнее всего отвалится, а дрезина подтянется. Но на мой взгляд нужны несколько усилений. Нет яркого забивного форварда, Фукс только числится и нужна подстраховка Дивею. Костя Кучаев пока не показывает своего уровня, впрочем как и Чалов, зато очень значительно прибавили Бийол, Ахметов, Зайнутдинов, неплохо смотрится Обляков. Дзага честно отрабатывает выделяемые ему минуты. Набаба и Жора тоже не зря едят свой хлеб. Мухин пока не очень впечатляет и не оправдывает выписанных ему реверансов. Бохинен скорее мертв чем жив. К Игорю Акинфееву претензий практически нет, как и к Марио. Заболотный старается, в защите неплохо отрабатывает, но я бы немного чаще подпускал Яковлева к основе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:57
Гришин после ухода из ЦСКА привычно юлит.Теперь лет пять будет говорить о багаже Вити,если удачно играют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:57
Главное в пятёрку попасть.
beefs
beefs
вчера в 21:53
бороться одно, а добиться другое...
pomor45
pomor45
вчера в 21:50
"...и внесли эффективные дополнения" - какие, позвольте узнать?
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:49
Тикнизян и Марадишвили не потеря....что и доказывает их игра в Локо. Отлично заработал ЦСКА на этой парочке.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:48
Не столько неровно, сколько нервно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:41
Если третье место будет, это успех грандиозный будет, но мне думается тяжело будет. Хотя все неровно играют и зенит, и Локо, и динамо, про Спартак молчу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:25
И так боремся как можем!
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