Гришин: «ЦСКА должен бороться за еврокубковые места»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил выступление «армейцев» в нынешнем сезоне.
Я еще до сезона говорил, что ЦСКА должен бороться за еврокубковые места. Всё же эта команда существует уже четвертый год. Создавалась она еще при Ганчаренко. Да, потеряли Тикнизяна с Марадишвили, но вместо Рондона пришел форвард схожего плана — Заболотный, а без Влашича ярче заиграли Эджуке с Ахметовым. Ильзат мне сегодня понравился. Действовал креативно. К тому же очень полезен Зайнутдинов — может сыграть на всех позициях: слева, в опорной зоне, а сегодня неплохо отработал справа.
В ЦСКА и раньше был хороший состав. При Ганчаренко год назад шли на первом месте. В общем, команда давно сыгралась. Надо отдать должное новому тренерскому штабу, что не сломали прежние наработки и внесли эффективные дополнения.