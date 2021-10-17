Гришин: «ЦСКА должен бороться за еврокубковые места»

Бывший футболист ЦСКА оценил выступление «армейцев» в нынешнем сезоне.

Я еще до сезона говорил, что ЦСКА должен бороться за еврокубковые места. Всё же эта команда существует уже четвертый год. Создавалась она еще при Ганчаренко. Да, потеряли Тикнизяна с Марадишвили, но вместо Рондона пришел форвард схожего плана — Заболотный, а без Влашича ярче заиграли Эджуке с Ахметовым. Ильзат мне сегодня понравился. Действовал креативно. К тому же очень полезен Зайнутдинов — может сыграть на всех позициях: слева, в опорной зоне, а сегодня неплохо отработал справа.