Талалаев: «Количества моментов у ворот „Химок“ хватило бы на три матча»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:2).

Для того, чтобы создавать моменты, нужно индивидуальное мастерство, его не хватает в завершающей в стадии, в линии атаки. Мы берем игроков из команд, которые ниже нас в чемпионате, и хотим их вырастить. Это быстро не делается.

Я думаю, что второй тайм был абсолютно за нами, по тому количеству созданных нами моментов у ворот «Химок» хватило бы на три матча, но реализация подводит. «Химки» из трех моментов забивают два и заслуженно выигрывают. Во втором тайме мы начали быстрее двигать мяч, выпустили двух креативных футболистов, которые обыгрывают один в один, но которые не отрабатывают в обороне. Стали играть более открыто и раскованно. Риск себя не оправдал, но я доволен тем, как действовали ребята во втором тайме в любом компоненте.