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Талалаев: «Количества моментов у ворот „Химок“ хватило бы на три матча»

вчера, 19:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:2).

Для того, чтобы создавать моменты, нужно индивидуальное мастерство, его не хватает в завершающей в стадии, в линии атаки. Мы берем игроков из команд, которые ниже нас в чемпионате, и хотим их вырастить. Это быстро не делается.

Я думаю, что второй тайм был абсолютно за нами, по тому количеству созданных нами моментов у ворот «Химок» хватило бы на три матча, но реализация подводит. «Химки» из трех моментов забивают два и заслуженно выигрывают. Во втором тайме мы начали быстрее двигать мяч, выпустили двух креативных футболистов, которые обыгрывают один в один, но которые не отрабатывают в обороне. Стали играть более открыто и раскованно. Риск себя не оправдал, но я доволен тем, как действовали ребята во втором тайме в любом компоненте.

«Ахмат» впервые в своей истории проиграл «Химкам» в рамках РПЛ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:01
Андрей постоянно хвалит свою команду, а она постоянно проигрывает. Где логика? Завтра будет то же самое?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:05
Видимо, Талалай очередной грозненский на выход! Почему там долго тренеры не работают? Неужели из-за давления сами знаете кого?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:57, ред.
Такого проигрыша конечно не заслуживал Ахмат. Но это футбол ⚽️ и такое бывает. Счёт на табло !
Cat01
Cat01
вчера в 19:54
Надо забивать
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:52
Создавали но не забили это отговорки.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:47, ред.
Количество,это одно ,а качество исполнения другое!!!!
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