Глушаков: «С каждым днём чувствую себя лучше»

Хавбек «Химок» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ :

Приятно, когда команда одерживает победу. Я не играл, но благодарен товарищам по команде за три очка. Довольны, что немного подправили ситуацию, но мы находимся не на том месте, где хотелось бы. Победы придают уверенности клубу и футболистам. Конечно, сегодня порадуемся, но у нас уже в пятницу встреча с «Динамо». Турнирная таблица не позволяет никому расслабляться.

Микротравма? С каждым днем чувствую себя всё лучше. Выйду ли против «Динамо»? Не хочу загадывать.