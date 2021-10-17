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Глушаков: «С каждым днём чувствую себя лучше»

вчера, 20:02
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Хавбек «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ:

Приятно, когда команда одерживает победу. Я не играл, но благодарен товарищам по команде за три очка. Довольны, что немного подправили ситуацию, но мы находимся не на том месте, где хотелось бы. Победы придают уверенности клубу и футболистам. Конечно, сегодня порадуемся, но у нас уже в пятницу встреча с «Динамо». Турнирная таблица не позволяет никому расслабляться.

Микротравма? С каждым днем чувствую себя всё лучше. Выйду ли против «Динамо»? Не хочу загадывать.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за «Химки» 10 матчей в РПЛ и забил 6 голов.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 03:53
Скорейшего восстановления.
pomor45
pomor45
вчера в 22:02
Да ладно, не парься ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:43
Химки и без Дениса победили но он бы не помешал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:40
Давай начинай помогать команде!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
Ну поправляйся и вперед.
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