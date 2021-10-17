Калиниченко: «Захаряну нужно убирать эпизоды, как в матче со „Спартаком“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:2).

«Динамо» не показало классическую игру. Можно сказать, что «Спартак» нивелировал те качества, которые есть у «Динамо». Поэтому первый тайм был в борьбе и почти без моментов. «Динамо» первый гол забило со стандарта. Второй гол? Это тоже индивидуальная ошибка. После этого «Спартак» мог и третий пропустить.

Потасовка? Не знаю, как арбитр должен был вмешаться. Там 40 человек. Грулев вообще не должен был лезть. После него уже пошли Джикия, Жиго и остальные.

Понимаю Захаряна, которого съел Кофрие. В каждом эпизоде защитник его переигрывает, поэтому Арсен начинает жестить. Подкат? Это был не футбольный момент. Такие эпизоды ему нужно убирать. Из-за них могут быть проиграны матчи. Это злость.