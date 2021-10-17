Калиниченко: «Захаряну нужно убирать эпизоды, как в матче со „Спартаком“»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:2).
«Динамо» не показало классическую игру. Можно сказать, что «Спартак» нивелировал те качества, которые есть у «Динамо». Поэтому первый тайм был в борьбе и почти без моментов. «Динамо» первый гол забило со стандарта. Второй гол? Это тоже индивидуальная ошибка. После этого «Спартак» мог и третий пропустить.
Потасовка? Не знаю, как арбитр должен был вмешаться. Там 40 человек. Грулев вообще не должен был лезть. После него уже пошли Джикия, Жиго и остальные.
Понимаю Захаряна, которого съел Кофрие. В каждом эпизоде защитник его переигрывает, поэтому Арсен начинает жестить. Подкат? Это был не футбольный момент. Такие эпизоды ему нужно убирать. Из-за них могут быть проиграны матчи. Это злость.
Подумать и поседеть.
Боже храни меня
Это вечная песня.
"Динамо" Москва - чемпион, обладатель и рекордсмен.
Подумать и поседеть.
Боже храни меня
Это вечная песня.
"Динамо" Москва - чемпион, обладатель и рекордсмен.
Так что пусть посредственность молчит.
Ему вообще борзеть нельзя никогда. Не заслужил.
Так что пусть посредственность молчит.
Ему вообще борзеть нельзя никогда. Не заслужил.
Вот точно.
Пес есть пес.
Кстати Кофрие с его любовью массировать ноги соперника шипами думаю скоро сложат пополам, чего ему и желаю.
Вот точно.
Пес есть пес.
Кстати Кофрие с его любовью массировать ноги соперника шипами думаю скоро сложат пополам, чего ему и желаю.