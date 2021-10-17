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Калиниченко: «Захаряну нужно убирать эпизоды, как в матче со „Спартаком“»

вчера, 21:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:2).

«Динамо» не показало классическую игру. Можно сказать, что «Спартак» нивелировал те качества, которые есть у «Динамо». Поэтому первый тайм был в борьбе и почти без моментов. «Динамо» первый гол забило со стандарта. Второй гол? Это тоже индивидуальная ошибка. После этого «Спартак» мог и третий пропустить.

Потасовка? Не знаю, как арбитр должен был вмешаться. Там 40 человек. Грулев вообще не должен был лезть. После него уже пошли Джикия, Жиго и остальные.

Понимаю Захаряна, которого съел Кофрие. В каждом эпизоде защитник его переигрывает, поэтому Арсен начинает жестить. Подкат? Это был не футбольный момент. Такие эпизоды ему нужно убирать. Из-за них могут быть проиграны матчи. Это злость.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 10:02
"Динамо" Москва- чемпион, обладатель и рекордсмен. Это ты мне рассказываешь???
112910415
112910415
сегодня в 06:04
лишней злобы не надо, факт
72ryxqq2eafy
72ryxqq2eafy
сегодня в 04:42
Так оно и есть
gentlewolf
gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:34
Поседеть подумать.
Подумать и поседеть.
Боже храни меня
Это вечная песня.

"Динамо" Москва - чемпион, обладатель и рекордсмен.
gentlewolf
gentlewolf ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 04:20
Максим и пятки Захаряна не стоил. Даже 18-тилетнего.
Так что пусть посредственность молчит.
Ему вообще борзеть нельзя никогда. Не заслужил.
gentlewolf
gentlewolf ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 03:58
Сильно
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Ерунда какая то.
Capral
Capral
вчера в 23:40
Мда, печально, не осталось у Динамо объективных болельщиков. Главное- оскорбить, потроллить, пошуметь, а вот- поседеть, подумать, видимо времени не хватает....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:08
39 ини ченко наелся своего первого слога.
Вот точно.
Пес есть пес.
Кстати Кофрие с его любовью массировать ноги соперника шипами думаю скоро сложат пополам, чего ему и желаю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:45
Один пишет,что кто-то кого-то съел.Другой,что Захарян иронически улыбался,тем самым осквернив тонкую духовную организацию оппонента...Дурдом.Готовы стенка на стенку везде идти за честь футбольных миллионеров.Да пусть дерутся на потеху нам,нищебродам и плебсу! В конце-концов,это последний вид спорт а,где простой сантехник(менагер,инженер...и т.п.) может увидеть ,как миллионеры барахтаются в грязи и лупят друг-друга по ногам,а то и мордАм. ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ гражданам "Нового Рима"!
Capral
Capral
вчера в 21:55, ред.
Гражданин по фамилии Кандауров, у меня к вам, всего один вопрос, а именно: почему, всегда и везде, как только разговор заходит о Спартаке, вы обязательно оскверняете эту команду? Ведь здесь, даже намека нет на ваш любимый ЦСКА. Разбирайтесь со Спартаком в дерби, когда придет время, это будет честно. И вообще, Спартак- исторический великий соперник вашего легендарного ЦДКА. Откуда столько злобы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:49
И еще он говорит " Грулев не должен был лезть". Но первый полез Жиго и толкнул Захаряна, а Грулев защищать своего товарища. Таким "экспертам" как Калиниченко надо в фанзоне Спартака выступать, там он на ура будет. А мы видим то, что было. а не то, что хочет видеть бывший спартач.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:41
Захаряну повезло, что он играет не у Бескова или Лобана. В лучшем случае, за подобные вещи- засел бы в глубокий запас, в худшем- стал бы выводным сторожевых собак. В Динамо, такое практиковалось, иногда....
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:36
Максим предлагает захарянам не борзеть с 18 лет...
Capral
Capral
вчера в 21:34
На редкость грамотное интервью!!! Обычно, я не читаю Калиниченко, но сейчас- аплодирую ему стоя!!! Ничего лишнего, всё по делу, и по игре, и главное- никакой предвзятости!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:15
Максим всем предлагает в играх спартака не бороться за мяч а дать возможность, чтобы спартачи спокойно проходили от ворот до ворот.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:10
К совету надо прислушаться
Cat01
Cat01
вчера в 21:10
Надо просто играть
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