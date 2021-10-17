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Арбитр Федотов: «Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное»

вчера, 19:40
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент с попаданием мяча в руку Бактиёру Зайнутдинову в поединке 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (1:0):

Игры рукой у полузащитника ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не выставлена в сторону. Даже не знаю, зачем Безбородов звал пересматривать повтор. Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное.

ЦСКА победил в поединке 11-го тура РПЛ с «Уралом». Матч проходил в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Все комментарии
Алексей Скутин 1
Алексей Скутин 1
сегодня в 20:06
Продажный Арбитр Федотов, молчало бы, я болею за ЦСКА пенальти был( достали уже со своими подставными матчами.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:35
Судья посмотрел на VAR повтор с целью ОБЕЗОПАСИТЬ себя от ошибочного решения.
СЭК с вероятностью 99% будет на его стороне.
makkie
makkie ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 11:28
Ты и пенальти на Дивееве отрицал, хотя все эксперты и ЭСК признали его.
blitz
blitz
сегодня в 08:07
Никто не отрицает факт контакта мяча и руки. Для назначения пенальти необходимо признать факт ИГРЫ рукой. По текущей версии правил игры для этого оценивается положение руки с точки биомеханики тела в текущем моменте (естественное/неестественное), движение руки к мячу или от мяча, длительность полета мяча, возможные рикошеты от своего тела или тела соперника.
За пенальти говорит только длительность полета мяча, все остальные факторы говорят против: рука находится в естественном положении, т.к. соотвествует биомеханике тела, движения руки к мячу нет. Нет факта игры рукой, остальные эксперты по судейству Федотов, Бобров из СЭ, ТГ Але, Телеспорт - выложили такой же разбор, что пенальти нет.
ABir
ABir
сегодня в 01:19
Не поставили, крик, а что было бы, если пенальти назначили?
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 22:49
Ну вот бомжи и свиньи спелись, как это так что кроме спартака и Зенита ещё кому-то не назначают пенальти
Эджуке
Эджуке ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:34
Особенно, когда удалили Ахметова за кривляния Соболева
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:45
В твоем списке еще Москалев и Левников должны быть
pomor45
pomor45
вчера в 21:43
Очень объективный судейский эксперт. Главное его объектив всегда направлен в нужную сторону. Откуда он взялся и с чьего соизволения всюду суёт свой нос.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:27
Только ошибки в пользу цска!
Сп62
Сп62
вчера в 21:24
Мы не слышали ещё мнение Хусаинова. Он "тоже" объективен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:20
В Европе это пеналь поставили бы однозначно .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:03
жаль, что армейские не могут, нет обьективных совсем.
я своих всегда сужу, мне плевать.
здесь пена была и удаление 100%
морозз
морозз
вчера в 21:01
ЦСКА расформировать и отправить в третью лигу чемпионата Якутии, там можно руками забивать голы!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:54
Болельщики спартака не могут объективно судить
Брулин
Брулин
вчера в 20:51
Кто спросил старого слепого пенсионера
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:50
давал, а теперь поплыл в сторону..
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:49
Федотов врать не будет.
Futurista
Futurista
вчера в 20:40
Безбородов звал Любимова смотреть повтор чтобы тот с ним потом поделился...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:31
Егоров, безбородов, кукуян, они все подельники федуна, кто не верит посмотрите сколько матчей закончились в пользу спартака при загадочных обстоятельствах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:28
Ответ всем оскорбленным спартачам ну и Иванову заодно.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:28
Федотов как раз более беспристрастную оценку даёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ minai (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Успокойся. Посмотри в правилах "Назначение пена льти". Этот случай не пенальти, тк мяч отскочил от головы в руку. А Безбородов давно топит ЦСКА. Это друг и по следователь Вилкова
Просто Fan
Просто Fan
вчера в 20:07
после слов зачем пошел смотреть все становится ясно....
если в пользу не цска то смотреть конечно уже не нужно, раскрыл чудесное судейство))
minai
minai
вчера в 20:01
А если в штрафной Урала мяч попадёт в руку игроку Урала, арбитр Федотов скажет, что рука в штрафной это железный аргумент. Пенальти.
drug01
drug01
вчера в 19:53
Ответ получен
armeec_
armeec_
вчера в 19:47
Скоро все эти моменты пойдут против ЦСКА. долго ждать не придется
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:45, ред.
То что тип армейский мы узнали в прошлом туре, убрать с соккера.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:43
Ну все, "авторитет" выразил свое мнение, расходимся..
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 19:42
Ну вот, и ответ для всех нытиков.
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