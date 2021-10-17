Арбитр Федотов: «Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент с попаданием мяча в руку Бактиёру Зайнутдинову в поединке 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (1:0):
Игры рукой у полузащитника ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не выставлена в сторону. Даже не знаю, зачем Безбородов звал пересматривать повтор. Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное.
ЦСКА победил в поединке 11-го тура РПЛ с «Уралом». Матч проходил в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
СЭК с вероятностью 99% будет на его стороне.
СЭК с вероятностью 99% будет на его стороне.
За пенальти говорит только длительность полета мяча, все остальные факторы говорят против: рука находится в естественном положении, т.к. соотвествует биомеханике тела, движения руки к мячу нет. Нет факта игры рукой, остальные эксперты по судейству Федотов, Бобров из СЭ, ТГ Але, Телеспорт - выложили такой же разбор, что пенальти нет.
За пенальти говорит только длительность полета мяча, все остальные факторы говорят против: рука находится в естественном положении, т.к. соотвествует биомеханике тела, движения руки к мячу нет. Нет факта игры рукой, остальные эксперты по судейству Федотов, Бобров из СЭ, ТГ Але, Телеспорт - выложили такой же разбор, что пенальти нет.
я своих всегда сужу, мне плевать.
здесь пена была и удаление 100%
я своих всегда сужу, мне плевать.
здесь пена была и удаление 100%
если в пользу не цска то смотреть конечно уже не нужно, раскрыл чудесное судейство))
если в пользу не цска то смотреть конечно уже не нужно, раскрыл чудесное судейство))