Арбитр Федотов: «Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное»

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вчера, 19:40

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент с попаданием мяча в руку в поединке 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (1:0):

Игры рукой у полузащитника ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не выставлена в сторону. Даже не знаю, зачем Безбородов звал пересматривать повтор. Решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА верное.