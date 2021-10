Полузащитник «Барселоны» отметился забитым голом в матче 9-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (3:1).

Этот гол стал для бразильца первым в составе каталонского клуба с 29 ноября 2020 года. Тогда Коутиньо забил в ворота «Осасуны» в игре 11-го тура чемпионата Испании.

Philippe Coutinho's first Barcelona goal since November 2020 meant 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 to him 👏 pic.twitter.com/pUhcZKXWFe