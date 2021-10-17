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«Рома» продлит контракты с Пеллегрини, Верету и Дарбо

вчера, 10:57

«Рома» в ближайшее время продлит контракты с рядом игроков.

Calcio Mercato сообщает, что новые соглашения буду заключены с Лоренцо Пеллегрини, Эбримой Дарбо и Жорданом Верету.

По информации источника, на продлении контрактов с игроками настаивает главный тренер «волков» Жозе Моуриньо.

Отмечается, что официально о сделках объявят в скором времени.

Ранее сообщалось, что «Рома» может подписать польского нападающего.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:17, ред.
Мы видим число семь на спине, капитанскую повязку и улыбку того, кто мечтал поиграть в футболке команды, за которую он всегда болел. Лоренцо Пеллегрини продолжает династию «Джаллоросси», римских и католических капитанов. И он сделает это снова сегодня, на стадионе «Альянц», в большом матче восьмого дня против «Ювентуса». После Тотти и Де Росси идет он. Не рады «Бьянконери», которые разыскивали его, ухаживали за ним и преследовали его несколько раз, пока они окончательно не отказались от идеи отвезти его в Турин.

До свидания! Римляне предлагают контракт до 2026 года с годовой зарплатой в 4 миллиона евро. У него никогда не было никаких сомнений, но важная новость заключается в том, что он отменил оговорку о выплате 30 миллионов евро. Фигура, которая не заставила компанию «Джаллоросси» спокойно спать в случае новых нападений со стороны Юве или других клубов. Однако теперь тот, кто хочет Пеллегрини, должен будет сначала разобраться с Ромой.

Однако также было бы сложно убедить игрока сменить город. Для получения информации спросите «Бьянконери», которые впервые попробовали, когда Пеллегрини еще был в Сассуоло, и поездка в ​​Турин не была сложной. Легко, очень просто, сердце тянулось к столице, и так оно и было. «Ювентус», однако, не сдавался, пробовал и пробовал снова даже после первого «нет» полузащитника. Результат был не очень хорошим. А сегодня они снова найдут его в качестве соперника, прямо там, на стадионе, с рубашкой «Джаллоросси» и капитанской повязкой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Ну раз сам Жозе просит, Жозе получит!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:00
Нужные игроки для команды
ОПС
ОПС
вчера в 10:58
Для кого то это хорошие новости.
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