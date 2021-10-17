«Рома» продлит контракты с Пеллегрини, Верету и Дарбо

«Рома» в ближайшее время продлит контракты с рядом игроков.
Calcio Mercato сообщает, что новые соглашения буду заключены с Лоренцо Пеллегрини, Эбримой Дарбо и Жорданом Верету.
По информации источника, на продлении контрактов с игроками настаивает главный тренер «волков» Жозе Моуриньо.
Отмечается, что официально о сделках объявят в скором времени.
Ранее сообщалось, что «Рома» может подписать польского нападающего.
До свидания! Римляне предлагают контракт до 2026 года с годовой зарплатой в 4 миллиона евро. У него никогда не было никаких сомнений, но важная новость заключается в том, что он отменил оговорку о выплате 30 миллионов евро. Фигура, которая не заставила компанию «Джаллоросси» спокойно спать в случае новых нападений со стороны Юве или других клубов. Однако теперь тот, кто хочет Пеллегрини, должен будет сначала разобраться с Ромой.
Однако также было бы сложно убедить игрока сменить город. Для получения информации спросите «Бьянконери», которые впервые попробовали, когда Пеллегрини еще был в Сассуоло, и поездка в Турин не была сложной. Легко, очень просто, сердце тянулось к столице, и так оно и было. «Ювентус», однако, не сдавался, пробовал и пробовал снова даже после первого «нет» полузащитника. Результат был не очень хорошим. А сегодня они снова найдут его в качестве соперника, прямо там, на стадионе, с рубашкой «Джаллоросси» и капитанской повязкой.
До свидания! Римляне предлагают контракт до 2026 года с годовой зарплатой в 4 миллиона евро. У него никогда не было никаких сомнений, но важная новость заключается в том, что он отменил оговорку о выплате 30 миллионов евро. Фигура, которая не заставила компанию «Джаллоросси» спокойно спать в случае новых нападений со стороны Юве или других клубов. Однако теперь тот, кто хочет Пеллегрини, должен будет сначала разобраться с Ромой.
Однако также было бы сложно убедить игрока сменить город. Для получения информации спросите «Бьянконери», которые впервые попробовали, когда Пеллегрини еще был в Сассуоло, и поездка в Турин не была сложной. Легко, очень просто, сердце тянулось к столице, и так оно и было. «Ювентус», однако, не сдавался, пробовал и пробовал снова даже после первого «нет» полузащитника. Результат был не очень хорошим. А сегодня они снова найдут его в качестве соперника, прямо там, на стадионе, с рубашкой «Джаллоросси» и капитанской повязкой.