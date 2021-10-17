«Рома» продлит контракты с Пеллегрини, Верету и Дарбо

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вчера, 10:57

«Рома» в ближайшее время продлит контракты с рядом игроков.

Calcio Mercato сообщает, что новые соглашения буду заключены с , и .

По информации источника, на продлении контрактов с игроками настаивает главный тренер «волков» Жозе Моуриньо.

Отмечается, что официально о сделках объявят в скором времени.

Ранее сообщалось, что «Рома» может подписать польского нападающего.