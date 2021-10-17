«Барселона» и Мендеш не могут договориться о новом контракте Фати

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вчера, 13:49

Переговоры «Барселоны» с агентом нападающего команды о новом контракте зашли в тупик, сообщает El Nacional.

По информации источника, представитель 18-летнего игрока Жорже Мендеш не идет на условия руководства каталонского клуба. «Барса» хочет заключить долгосрочное соглашение с возможностью улучшений условий по зарплате ежегодно, однако Мендеш требует заключить контракт на 2 года с возможностью дальнейшего продления, оставляя возможность перехода в другой клуб.

Нынешний контракт Фати с «Барсой» истекает летом 2022 года.