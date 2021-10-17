«Барселона» и Мендеш не могут договориться о новом контракте Фати

Переговоры «Барселоны» с агентом нападающего команды Ансу Фати о новом контракте зашли в тупик, сообщает El Nacional.
По информации источника, представитель 18-летнего игрока Жорже Мендеш не идет на условия руководства каталонского клуба. «Барса» хочет заключить долгосрочное соглашение с возможностью улучшений условий по зарплате ежегодно, однако Мендеш требует заключить контракт на 2 года с возможностью дальнейшего продления, оставляя возможность перехода в другой клуб.
Нынешний контракт Фати с «Барсой» истекает летом 2022 года.
правда, агент так свирепо бьётся за интересы ... агента,
что возникают проблемы
правда, агент так свирепо бьётся за интересы ... агента,
что возникают проблемы
Каталонские гиганты имеют возможность продлить текущую сделку с Фати, срок действия которой истекает в 2022 году, еще на два года, но они не планируют этого делать и вместо этого рассчитывают связать 18-летнего парня с новым контрактом, чтобы вознаградить за его стремительный взлет.
Переговоры продолжаются некоторое время, и «Барселона», и Фати стремятся заключить сделку, и было сделано официальное предложение, которое в настоящее время изучается 18-летним парнем и его представителями.
Существует осторожный оптимизм в отношении того, что соглашение будет достигнуто довольно скоро, и, есть надежда, что Фати возьмется за бумагу и поднимет настроение в клубе как раз до Эль Класико.
Будучи центром внимания команды на следующее десятилетие, "Барселона" считает, что новости о продлении контракта Фати не только поднимут настроение болельщиков клуба, но также воодушевят игроков и доставят столь необходимую радость перед таким событием(Эль Класико).
Фати совершенно ясно дал понять, что он даже не потешает идею покинуть «Барселону», но это не значит, что он готов слепо принимать любое предложение. Он хочет убедиться, что условия любого предложения справедливы, но, что более важно, чтобы его видение будущего клуба разделялось всеми ответственными лицами.
"Барселона" объяснила, как они планируют способствовать дальнейшему развитию Фати, и есть ощущение, что все должно быть улажено в ближайшие дни.
Продление контрактов стоит в списке дел на "Камп Ноу". Педри только что подписал новую сделку, и переговоры также ведутся как с Гави, так и с центральным защитником Рональдом Араухо.
Каталонские гиганты имеют возможность продлить текущую сделку с Фати, срок действия которой истекает в 2022 году, еще на два года, но они не планируют этого делать и вместо этого рассчитывают связать 18-летнего парня с новым контрактом, чтобы вознаградить за его стремительный взлет.
Переговоры продолжаются некоторое время, и «Барселона», и Фати стремятся заключить сделку, и было сделано официальное предложение, которое в настоящее время изучается 18-летним парнем и его представителями.
Существует осторожный оптимизм в отношении того, что соглашение будет достигнуто довольно скоро, и, есть надежда, что Фати возьмется за бумагу и поднимет настроение в клубе как раз до Эль Класико.
Будучи центром внимания команды на следующее десятилетие, "Барселона" считает, что новости о продлении контракта Фати не только поднимут настроение болельщиков клуба, но также воодушевят игроков и доставят столь необходимую радость перед таким событием(Эль Класико).
Фати совершенно ясно дал понять, что он даже не потешает идею покинуть «Барселону», но это не значит, что он готов слепо принимать любое предложение. Он хочет убедиться, что условия любого предложения справедливы, но, что более важно, чтобы его видение будущего клуба разделялось всеми ответственными лицами.
"Барселона" объяснила, как они планируют способствовать дальнейшему развитию Фати, и есть ощущение, что все должно быть улажено в ближайшие дни.
Продление контрактов стоит в списке дел на "Камп Ноу". Педри только что подписал новую сделку, и переговоры также ведутся как с Гави, так и с центральным защитником Рональдом Араухо.