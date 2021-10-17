Агент Салаха прибыл в Ливерпуль для переговоров по контракту игрока

1634454629

вчера, 10:10

Агент прилетел в Ливерпуль, чтобы обсудить продление контракта игрока с клубом.

По информации источника, египетский нападающий, которым интересуется ПСЖ , хочет зарабатывать не менее 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Стороны по-прежнему обсуждают детали сделки.

Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.