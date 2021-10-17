Агент Салаха прибыл в Ливерпуль для переговоров по контракту игрока

Агент Мохамеда Салаха прилетел в Ливерпуль, чтобы обсудить продление контракта игрока с клубом.
По информации источника, египетский нападающий, которым интересуется ПСЖ, хочет зарабатывать не менее 500 000 фунтов стерлингов в неделю. Стороны по-прежнему обсуждают детали сделки.
Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.
Вчера вечером, агент Салаха прибыл в страну, и пара, похоже, отпраздновала выступление 29-летнего игрока в лондонском ресторане.
Широкий форвард забил еще один потрясающий сольный гол в ворота «Уотфорда» в субботу, увеличив свой счет за «Ливерпуль» в этом сезоне до 10 голов за такое же количество игр.
И Салах, и Аббас Исса "отправились" в социальные сети, чтобы продемонстрировать еду, которую они вместе ели(наслаждались) в суши-ресторане в Вестминстере, предполагая, что переговоры по новой сделке будут продолжены.
Поступали различные сообщения о том, что форвард «Ливерпуля» требовал 500 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы остаться в «Ливерпуле», однако возможно египтянин не просит эту сумму.
Тем не менее, переговоры между двумя сторонами будут продолжены, поскольку Ливерпуль стремится заключить соглашение со своим звездным игроком.
Между тем, имя Аббаса Исса стало несколько знакомым для поклонников красных во время пребывания Салаха на «Энфилде».
Он обратился к социальным сетям в день открытия этой кампании, после того как его клиент забил свой первый гол в сезоне против «Норвича», опубликовав не столь "завуалированный твит" в адрес иерархии красных: «Надеюсь, они смотрят».
В выступлениях Салаха в этом сезоне его упоминали как одного из лучших на данный момент игроков в мире, а Юрген Клопп помогал возглавить аплодисменты египетскому нападающему.
«Сейчас он точно один из лучших в мире», - сказал босс «красных» после победы над «Уотфордом» со счетом 0:5.
«Я не говорю, кто лучший. Но для меня он лучший».
«Я вижу его каждый день, и это, возможно, облегчает мне задачу. Но есть Левандовски и такие люди, Роналду по-прежнему забивает как сумасшедший, Месси по-прежнему показывает выступления на уровне мирового класса».
«И другие придут. Но в этот момент он наверняка находится на вершине этого списка».
Вчера вечером, агент Салаха прибыл в страну, и пара, похоже, отпраздновала выступление 29-летнего игрока в лондонском ресторане.
Широкий форвард забил еще один потрясающий сольный гол в ворота «Уотфорда» в субботу, увеличив свой счет за «Ливерпуль» в этом сезоне до 10 голов за такое же количество игр.
И Салах, и Аббас Исса "отправились" в социальные сети, чтобы продемонстрировать еду, которую они вместе ели(наслаждались) в суши-ресторане в Вестминстере, предполагая, что переговоры по новой сделке будут продолжены.
Поступали различные сообщения о том, что форвард «Ливерпуля» требовал 500 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы остаться в «Ливерпуле», однако возможно египтянин не просит эту сумму.
Тем не менее, переговоры между двумя сторонами будут продолжены, поскольку Ливерпуль стремится заключить соглашение со своим звездным игроком.
Между тем, имя Аббаса Исса стало несколько знакомым для поклонников красных во время пребывания Салаха на «Энфилде».
Он обратился к социальным сетям в день открытия этой кампании, после того как его клиент забил свой первый гол в сезоне против «Норвича», опубликовав не столь "завуалированный твит" в адрес иерархии красных: «Надеюсь, они смотрят».
В выступлениях Салаха в этом сезоне его упоминали как одного из лучших на данный момент игроков в мире, а Юрген Клопп помогал возглавить аплодисменты египетскому нападающему.
«Сейчас он точно один из лучших в мире», - сказал босс «красных» после победы над «Уотфордом» со счетом 0:5.
«Я не говорю, кто лучший. Но для меня он лучший».
«Я вижу его каждый день, и это, возможно, облегчает мне задачу. Но есть Левандовски и такие люди, Роналду по-прежнему забивает как сумасшедший, Месси по-прежнему показывает выступления на уровне мирового класса».
«И другие придут. Но в этот момент он наверняка находится на вершине этого списка».