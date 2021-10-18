«Барселона» хочет подписать полузащитника из «Велес Сарсфилд»

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вчера, 10:09

Каталонская «Барселона» интересуется атакующим полузащитником , который выступает за аргентинский «Велес Сарсфилд». «Сине-гранатовые» испытывают серьёзные финансовые трудности и не могут себе позволить готовых звезд. Клубу приходится искать молодых игроков, которые в перспективе могут раскрыться.

Тьяго Альмада считается одним из главных талантов Аргентины. Ранее игрока хотели приобрести «Атлетико» и «Аталанта». Теперь же каталонцы считаются главными претендентами на футболиста.

«Велес Сарсфилд» будет готов отпустить своего 20-летнего таланта за 13 млн евро.