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«Барселона» хочет подписать полузащитника из «Велес Сарсфилд»

вчера, 10:09

Каталонская «Барселона» интересуется атакующим полузащитником Тьяго Альмадой, который выступает за аргентинский «Велес Сарсфилд». «Сине-гранатовые» испытывают серьёзные финансовые трудности и не могут себе позволить готовых звезд. Клубу приходится искать молодых игроков, которые в перспективе могут раскрыться.

Тьяго Альмада считается одним из главных талантов Аргентины. Ранее игрока хотели приобрести «Атлетико» и «Аталанта». Теперь же каталонцы считаются главными претендентами на футболиста.

«Велес Сарсфилд» будет готов отпустить своего 20-летнего таланта за 13 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:21, ред.
Тьяго Алмада - это государственный переворот, который «Барселона» готовит к следующему лету. Президент Каталонии сказал, что экономика клуба не требует больших выплат, и им придется делать ставку на молодых людей прогнозируемого возраста.

Аргентинец - одна из величайших жемчужин своей страны, и его имя уже какое-то время связано с совершением прыжка на старый континент. Атлетико Мадрид и Аталанта были на сегодняшний день основными кандидатами, но и в Барселоне, похоже полны решимости занять место для полузащитника.

«Барселона» несколько раз отправляла скаутов чтобы внимательно следить за развитием игрока, и отчеты которые они обрабатывали более чем обнадеживают. На самом деле каталонцы уже поддерживают контакты с Велесом Сарсфилдом, который долгое время искал покупателя на свою юную звезду.

Алмада видел как его рыночная стоимость в последнее время была непомерно высокой, но поскольку до конца его контракта остался всего один год, его выход может быть закрыт за сумму, близкую к 13 миллионам евро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:17
Крепенько их Месси подкосил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:13
Надо брать раз нужен!
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