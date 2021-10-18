«Барселона» хочет подписать полузащитника из «Велес Сарсфилд»

Каталонская «Барселона» интересуется атакующим полузащитником Тьяго Альмадой, который выступает за аргентинский «Велес Сарсфилд». «Сине-гранатовые» испытывают серьёзные финансовые трудности и не могут себе позволить готовых звезд. Клубу приходится искать молодых игроков, которые в перспективе могут раскрыться.
Тьяго Альмада считается одним из главных талантов Аргентины. Ранее игрока хотели приобрести «Атлетико» и «Аталанта». Теперь же каталонцы считаются главными претендентами на футболиста.
«Велес Сарсфилд» будет готов отпустить своего 20-летнего таланта за 13 млн евро.
Аргентинец - одна из величайших жемчужин своей страны, и его имя уже какое-то время связано с совершением прыжка на старый континент. Атлетико Мадрид и Аталанта были на сегодняшний день основными кандидатами, но и в Барселоне, похоже полны решимости занять место для полузащитника.
«Барселона» несколько раз отправляла скаутов чтобы внимательно следить за развитием игрока, и отчеты которые они обрабатывали более чем обнадеживают. На самом деле каталонцы уже поддерживают контакты с Велесом Сарсфилдом, который долгое время искал покупателя на свою юную звезду.
Алмада видел как его рыночная стоимость в последнее время была непомерно высокой, но поскольку до конца его контракта остался всего один год, его выход может быть закрыт за сумму, близкую к 13 миллионам евро.
Аргентинец - одна из величайших жемчужин своей страны, и его имя уже какое-то время связано с совершением прыжка на старый континент. Атлетико Мадрид и Аталанта были на сегодняшний день основными кандидатами, но и в Барселоне, похоже полны решимости занять место для полузащитника.
«Барселона» несколько раз отправляла скаутов чтобы внимательно следить за развитием игрока, и отчеты которые они обрабатывали более чем обнадеживают. На самом деле каталонцы уже поддерживают контакты с Велесом Сарсфилдом, который долгое время искал покупателя на свою юную звезду.
Алмада видел как его рыночная стоимость в последнее время была непомерно высокой, но поскольку до конца его контракта остался всего один год, его выход может быть закрыт за сумму, близкую к 13 миллионам евро.