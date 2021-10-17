Райола хочет, чтобы Романьоли перешёл в «Ювентус»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку. Его агент Мино Райола хочет, чтобы игрок переехал в «Ювентус».
В последнее время в туринском клубе неоднозначная ситуация касательно будущего Матийса де Лигта. Помимо этого, Джорджо Кьеллини может скоро повесить бутсы на гвоздь. Отмечается, что именно Романьоли смог бы заменить любого из них.
Текущее соглашение Алессио с «Миланом» действует до 2022 года. Игрок пока не может договориться с клубом о продлении контракта.
Ну, а если «Ювентус» свяжет обоих центрзащитников с Райолой, то кризис неизбежен.
Ну, а если «Ювентус» свяжет обоих центрзащитников с Райолой, то кризис неизбежен.