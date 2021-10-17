Райола хочет, чтобы Романьоли перешёл в «Ювентус»

1634493051

вчера, 20:50

Защитник «Милана» может сменить клубную прописку. Его агент Мино Райола хочет, чтобы игрок переехал в «Ювентус».

В последнее время в туринском клубе неоднозначная ситуация касательно будущего . Помимо этого, может скоро повесить бутсы на гвоздь. Отмечается, что именно Романьоли смог бы заменить любого из них.

Текущее соглашение Алессио с «Миланом» действует до 2022 года. Игрок пока не может договориться с клубом о продлении контракта.