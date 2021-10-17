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Райола хочет, чтобы Романьоли перешёл в «Ювентус»

вчера, 20:50

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку. Его агент Мино Райола хочет, чтобы игрок переехал в «Ювентус».

В последнее время в туринском клубе неоднозначная ситуация касательно будущего Матийса де Лигта. Помимо этого, Джорджо Кьеллини может скоро повесить бутсы на гвоздь. Отмечается, что именно Романьоли смог бы заменить любого из них.

Текущее соглашение Алессио с «Миланом» действует до 2022 года. Игрок пока не может договориться с клубом о продлении контракта.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:47
Жиробас раёла хочет только денег!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:20
Райола сделает всё, что бы игрок ушел из Милана.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 23:47
Этот рабовладелец пусть лесом идет.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:02
«Райола» хитер чертяка. Продает де Лигта, получает комиссионные, приносит на его место Романьоли, получает еще комиссионные. По-сути делает двойные деньги на одной позиции. При этом он понял, что «Милан» теперь подписывает только дешевых игроков и растит их, поэтому перенес все свое внимание на голодающую, но богатую сеньору.
Ну, а если «Ювентус» свяжет обоих центрзащитников с Райолой, то кризис неизбежен.
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