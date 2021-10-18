«Фламенго» хочет подписать Дани Алвеса

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вчера, 08:54

Бывший защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Фламенго».

Стороны могут подписать контракт ближайшей зимой. Последним клубом 38-летнего бразильца был «Сан-Паулу».

Отмечается, что уговорить на переход Алвеса уже пытаются Давид Луис и Филипе Луис, которые с недавнего времени выступают за «Фламенго».