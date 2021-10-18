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«Фламенго» хочет подписать Дани Алвеса

вчера, 08:54

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес попал в сферу интересов «Фламенго».

Стороны могут подписать контракт ближайшей зимой. Последним клубом 38-летнего бразильца был «Сан-Паулу».

Отмечается, что уговорить на переход Алвеса уже пытаются Давид Луис и Филипе Луис, которые с недавнего времени выступают за «Фламенго».

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:39
Он ещё играет???
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:17
Дани Алвес надел медаль на голову и высунул язык - именно такой праздник можно ожидать от человека, которому часто кажется, что ему не 38 лет, а 18.

Они сделали это, он сделал это: победа над Испанией в Иокогаме в позднюю ночь, в начале августа, Бразилия запечатала два олимпийских футбольных золота подряд, а Алвес добавил еще один кусок драгоценного металла, в его обширную коллекцию.

Но когда он праздновал, Алвес знал, что скоро он столкнется с прессой, и бразильские журналисты не будут спрашивать его только о радости завоевания олимпийского золота в качестве очень крупного игрока в молодой команде.

Шоу футбольных дебатов и спортивные секции газет были заняты обсуждением драмы, которая шла параллельно, драмы Алвеса со своим клубом «Сан-Паулу», сезон которого еще не закончился и игры которого он пропустил, находясь в Японии. То, что должно было быть романтической историей о том, как в детстве был фанатом, теперь играет за клуб, за которого он болел, всего за два года превратилось в тяжелые отношения.

«Сан-Паулу много раз подводил меня, - сказал он с медалью на шее, - и я не подведу Сан-Паулу».

Таково было его мнение. И отчасти он был прав. Он подписал контракт в августе 2019 года, и теперь, когда клуб находится в тяжелом финансовом положении, они не выполняют свои обязательства и не платят ему зарплату. Они его подвели. Однако другие не согласятся, особенно во второй половине его утверждения.

Покинув середину сезона, чтобы реализовать свои олимпийские амбиции, он привел в ярость сторонников Сан-Паулу. Он утверждал, что является одним из них, на самом деле он сказал, что собирается «бороться за этот клуб больше, чем любой другой фанат». И все же он был в Японии после денежного спора.

Теперь Фламенго...Возможно он еще надеется поиграть в Европе, особенно в Барсе, учитывая тот факт, что там собирались «старики». Но все-таки он защитник, а не нападающий, и все-таки ему не 34, а 38. Так что посмотрим.
ykyr3g67g59h
ykyr3g67g59h
вчера в 09:35
Старый конь борозды не испортит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
Для Бразилии еще сгодится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:09
Ну наверное правильно все делают...
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