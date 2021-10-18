«Фламенго» хочет подписать Дани Алвеса

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес попал в сферу интересов «Фламенго».
Стороны могут подписать контракт ближайшей зимой. Последним клубом 38-летнего бразильца был «Сан-Паулу».
Отмечается, что уговорить на переход Алвеса уже пытаются Давид Луис и Филипе Луис, которые с недавнего времени выступают за «Фламенго».
Они сделали это, он сделал это: победа над Испанией в Иокогаме в позднюю ночь, в начале августа, Бразилия запечатала два олимпийских футбольных золота подряд, а Алвес добавил еще один кусок драгоценного металла, в его обширную коллекцию.
Но когда он праздновал, Алвес знал, что скоро он столкнется с прессой, и бразильские журналисты не будут спрашивать его только о радости завоевания олимпийского золота в качестве очень крупного игрока в молодой команде.
Шоу футбольных дебатов и спортивные секции газет были заняты обсуждением драмы, которая шла параллельно, драмы Алвеса со своим клубом «Сан-Паулу», сезон которого еще не закончился и игры которого он пропустил, находясь в Японии. То, что должно было быть романтической историей о том, как в детстве был фанатом, теперь играет за клуб, за которого он болел, всего за два года превратилось в тяжелые отношения.
«Сан-Паулу много раз подводил меня, - сказал он с медалью на шее, - и я не подведу Сан-Паулу».
Таково было его мнение. И отчасти он был прав. Он подписал контракт в августе 2019 года, и теперь, когда клуб находится в тяжелом финансовом положении, они не выполняют свои обязательства и не платят ему зарплату. Они его подвели. Однако другие не согласятся, особенно во второй половине его утверждения.
Покинув середину сезона, чтобы реализовать свои олимпийские амбиции, он привел в ярость сторонников Сан-Паулу. Он утверждал, что является одним из них, на самом деле он сказал, что собирается «бороться за этот клуб больше, чем любой другой фанат». И все же он был в Японии после денежного спора.
Теперь Фламенго...Возможно он еще надеется поиграть в Европе, особенно в Барсе, учитывая тот факт, что там собирались «старики». Но все-таки он защитник, а не нападающий, и все-таки ему не 34, а 38. Так что посмотрим.
Они сделали это, он сделал это: победа над Испанией в Иокогаме в позднюю ночь, в начале августа, Бразилия запечатала два олимпийских футбольных золота подряд, а Алвес добавил еще один кусок драгоценного металла, в его обширную коллекцию.
Но когда он праздновал, Алвес знал, что скоро он столкнется с прессой, и бразильские журналисты не будут спрашивать его только о радости завоевания олимпийского золота в качестве очень крупного игрока в молодой команде.
Шоу футбольных дебатов и спортивные секции газет были заняты обсуждением драмы, которая шла параллельно, драмы Алвеса со своим клубом «Сан-Паулу», сезон которого еще не закончился и игры которого он пропустил, находясь в Японии. То, что должно было быть романтической историей о том, как в детстве был фанатом, теперь играет за клуб, за которого он болел, всего за два года превратилось в тяжелые отношения.
«Сан-Паулу много раз подводил меня, - сказал он с медалью на шее, - и я не подведу Сан-Паулу».
Таково было его мнение. И отчасти он был прав. Он подписал контракт в августе 2019 года, и теперь, когда клуб находится в тяжелом финансовом положении, они не выполняют свои обязательства и не платят ему зарплату. Они его подвели. Однако другие не согласятся, особенно во второй половине его утверждения.
Покинув середину сезона, чтобы реализовать свои олимпийские амбиции, он привел в ярость сторонников Сан-Паулу. Он утверждал, что является одним из них, на самом деле он сказал, что собирается «бороться за этот клуб больше, чем любой другой фанат». И все же он был в Японии после денежного спора.
Теперь Фламенго...Возможно он еще надеется поиграть в Европе, особенно в Барсе, учитывая тот факт, что там собирались «старики». Но все-таки он защитник, а не нападающий, и все-таки ему не 34, а 38. Так что посмотрим.