ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Химках» не исключили вариант с подписанием Жиркова

вчера, 17:08

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков рассказал, возможен ли вариант с появлением в «Химках» бывшего полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом.

Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен. Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в «Химках». Если он будет заинтересован, почему бы и нет.

Напомним, что Жирков заявлял о готовности провести ещё один сезон.

Все новости
Агент защитника «Шахтёра» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»
Вчера, 22:05 Комментарии2
Селихов не собирается покидать «Спартак»
Вчера, 19:05 Комментарии7
Агент Чалова: «Обидно, что Фёдор не уехал в Англию»
Вчера, 17:21 Комментарии47
Агент Черчесова: «Ко мне ни одна российская команда не обращалась»
Вчера, 15:55 Комментарии28
Агент: «Переход Белотти в „Зенит“ зимой невозможен»
16 октября Комментарии7
СлухиЗахаряном интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
15 октября Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 21:41
вряд ли мы увидим Жиркова в РПЛ
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:37
- Я бы с удовольствием посмотрел на Жиркова в ФНЛ!

- Там и Лебеденко, там и Рязанцев, и др. Там борьба... там интрига в каждом матче...

- А в РПЛ - ну выйдет он минут на 5-10, ну дадут ему мяч один разок, ну пнёт он его за боковую - разве игрок этого хочет???

- Только ФНЛ!
mensk
mensk
вчера в 19:56
И Алания претендовала на Жиркова.
particular
particular
вчера в 19:10
Не понятен мне игровой задор и оптимизм Юрия Валентиновича 🤔
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:09, ред.
Его можно брать в любой клуб,хотя бы для пропаганды здорового образа жизни зажравшимся миллионерам,на пятой минуте матса готового к спасительному наВАРенному водопою.
Gahi
Gahi
вчера в 19:00
Действительно а почему бы нет, вот будет номер если Жирков перейдёт в зимние трансферное окно в Химки. И так может получиться что Жирков с Глушаковым могут оказаться лучшими игроками команды к концу сезона, которые внесут большой вклад в результаты клуба, что позволит команде улучшить своё турнирное положение в текущем сезоне. Тем более Глушаков с большим желанием хочет сыграть за сборную, поэтому и старается проявить себя в каждом матче, вот и в этом плане может стать хорошим помощником Жирков для своего партнёра по новой команде Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:46
Мячики подавать можно взять.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:59
Ну а почему бы и нет...:)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:44
А вроде поле в Химках нормальное и посыпать песком его не требуется. Ребята время неумолимо его поезд давно ушёл и не надо цепляться за поручни. Пусть играет с детьми на даче, или тренирует ЛФЛ
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:41
Если в хорошей форме, то почему бы и нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:17
Еще может принести пользу,надо брать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100