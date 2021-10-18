В «Химках» не исключили вариант с подписанием Жиркова

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков рассказал, возможен ли вариант с появлением в «Химках» бывшего полузащитника «Зенита» .

Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом.

Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен. Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в «Химках». Если он будет заинтересован, почему бы и нет.