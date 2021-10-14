«Спартак» хочет продать Хендрикса в январе

Полузащитник Йоррит Хендрикс может покинуть «Спартак».
Московский клуб намерен продать или отдать голландца в аренду уже в январе. Сам футболист не желает покидать «Спартак». Если «красно-белым» не удастся решить вопрос с продажей Хендрикса, они рассмотрят вариант с приобретением полузащитника «Ростова» Данила Глебова или хавбека «Рейнджерс» Глена Камара, которым московский клуб интересовался прошлым летом.
Хендрикс перешёл в «Спартак» в январе этого года. В нынешнем сезоне голландец провёл 8 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.