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«Спартак» хочет продать Хендрикса в январе

вчера, 15:46

Полузащитник Йоррит Хендрикс может покинуть «Спартак».

Московский клуб намерен продать или отдать голландца в аренду уже в январе. Сам футболист не желает покидать «Спартак». Если «красно-белым» не удастся решить вопрос с продажей Хендрикса, они рассмотрят вариант с приобретением полузащитника «Ростова» Данила Глебова или хавбека «Рейнджерс» Глена Камара, которым московский клуб интересовался прошлым летом.

Хендрикс перешёл в «Спартак» в январе этого года. В нынешнем сезоне голландец провёл 8 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:26
Если у Глебоаа есть голова на плечах то не пойдет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:12
Только не Глебова ! Этот талант без каскада ! Как сказал известный персонаж старого фильма "Девушка без адреса " : - талант -это хорошо ,но без каскаду -это ничто ! Так вот у Глебова каскаду-то и нет .
valt134
valt134
вчера в 22:07
Полный «балласт...» Ноль целых, ноль десятых.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Ага, к вам ушел!)
P.S. Аж 5 дизлайков мне поставил, молодец!)
P.S.S. Так кто "дифирамбы" Хендриксу пел, ответишь или нет?!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:32
Тебя Заболотный бросил что ли, что ты его в каждом втором посте поносишь?
протон
протон
вчера в 21:11
Конечно не чушь, Спартак мечтает от него избавиться что бы освободить легионерское место. Я Думаю что Умяров и Литвинов уже сильнее Хендрикса.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:43
Что-то не пошло у этого парня в Спартаке, хотя потенциал явно высокий. На мой взгляд, он еще покажет себя.
А, вообще, такие "даром получающие зарплату" есть во всех клубах. Дзагоев, Мамаев, Миранчук...
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:29
Да ладно, шучу !!!)👍🙋‍♂️
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:27
Что до Хендрикса докопались?! Когда покупали, что не видели что он из себя представляет?!
Да, он не основообразующий игрок, но я не помню чтобы он что то портил. Свою работу он делает. В обороне он надёжней чем кто либо в нашем составе. По мне так однозначно пригодится.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:19
Дык всё ж очевидно было!
Зачем брали ???
чтобы продать)
кому , если не секрет ?
Уж явно не хуже Заболотного!)
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:08
А на кофейной гуще не погадать ???)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:52
Между строк надо было читать - уж коли армейцы Заболотного взяли то и более техничный и опытный Хендрикс пригодится!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
вчера в 19:50
Согласен, хорошие примеры: Быстров прийдя в Спартак стал лучшим футболистом РПЛ (вернувшись в Зенит загнулся!), а Дзюба уйдя из Спартака стал онанистом и изгоем!
112910415
112910415
вчера в 19:50
продайся, Хендрикс !
1bear
1bear
вчера в 19:34
берите горячего финского парня,голландского Кокошу в аренду...
4RT
4RT
вчера в 19:10
Давно пора избавляться от балласта
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:53
Видимо потерял кондицию, что есть желание расстаться
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:51
Быстров и Дзюба яркий тому пример )))
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:19
При чём сейчас здесь Заболотный ???
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:12
Спросите Зарему !
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:10
Уж явно не хуже Заболотного!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:09
Просто всем за честь играть за Спартак! Как тут Влашича не вспомнить!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 18:04
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Он уловил месседж Кокорина и Кутепова.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 17:51
    А дифирамбы-то пели когда покупали. Оставляйте, Кутепову будет с кем в картишки на лавке перекинуться.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:57
    Ключевой момент в том, что Хендрикс не хочет покидать спартак а хочет продолжать получать халяву.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:50
    Всё правильно,надо от него избавляться!
    Ironigor
    Ironigor ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 16:44
    А кому , если не секрет ???)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Камара хорош
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    вчера в 16:36
    Не уровень Спартака, а место легионера занимает.
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