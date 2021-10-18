Агент Черчесова: «Ко мне ни одна российская команда не обращалась»...

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента.
Были конкретные варианты, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.
Почему он не захотел в сборную Турции? Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.
Был ли интерес от клубов? Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.
Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими. Ко мне ни одна российская команда не обращалась.
- И Слава Богу! Значит есть ещё "умные головы" в Российском футболе...
- Уважаю Черчесова, как игрока, да даже и как тренера, но его концепция игры явно устарела... Надо ещё раз перечитать конспекты, и внести в них соответствующие коррективы... Жизнь быстро меняется (в т.ч. и футбольная), а Черчесов за ней пока явно не успевает...
- И Слава Богу! Значит есть ещё "умные головы" в Российском футболе...
- Уважаю Черчесова, как игрока, да даже и как тренера, но его концепция игры явно устарела... Надо ещё раз перечитать конспекты, и внести в них соответствующие коррективы... Жизнь быстро меняется (в т.ч. и футбольная), а Черчесов за ней пока явно не успевает...
а так - Польша ,если он и вправду альтруист
а так - Польша ,если он и вправду альтруист
а турок он просто испугался, там никто его пи...дё...ь слушать не будут и контракт, небось, конкретный, не такой, как с рфс - за провал и развал, ещё и премировали, лишь бы свалил...
а турок он просто испугался, там никто его пи...дё...ь слушать не будут и контракт, небось, конкретный, не такой, как с рфс - за провал и развал, ещё и премировали, лишь бы свалил...