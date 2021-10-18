Агент Черчесова: «Ко мне ни одна российская команда не обращалась»...

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России , рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

Были конкретные варианты, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

Почему он не захотел в сборную Турции? Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

Был ли интерес от клубов? Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими. Ко мне ни одна российская команда не обращалась.