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Агент Черчесова: «Ко мне ни одна российская команда не обращалась»

вчера, 15:55

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

Были конкретные варианты, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

Почему он не захотел в сборную Турции? Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

Был ли интерес от клубов? Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими. Ко мне ни одна российская команда не обращалась.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 21:13
Агент Черчесова: «Ко мне ни одна российская команда не обращалась»...

- И Слава Богу! Значит есть ещё "умные головы" в Российском футболе...

- Уважаю Черчесова, как игрока, да даже и как тренера, но его концепция игры явно устарела... Надо ещё раз перечитать конспекты, и внести в них соответствующие коррективы... Жизнь быстро меняется (в т.ч. и футбольная), а Черчесов за ней пока явно не успевает...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:30
Очень рад видеть.Чисто сымволыческий.Всё так коллеги.)
112910415
112910415
вчера в 19:18
в Польшу возьмут, однозначно
particular
particular
вчера в 19:15
Даже самые безобразные команды считают подобное обращение неприличным 🤨
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:57
Про Турцию ложь.
Накир
Накир
вчера в 18:04
Думаю, что и не обратятся...
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:52
Нью касл?)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:51
И не обратятся. Пускай идет в Австрию тренирует.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:37
похоже , что ему найти работу сложно найти
dеigandre
dеigandre
вчера в 17:27
Польша либо Австрия - потолок. Никто больше не позовет
1bear
1bear
вчера в 17:19
с его "подмоченной"в России репутацией - только ФНЛ )))))
а так - Польша ,если он и вправду альтруист
zqmwwwanw44e
zqmwwwanw44e
вчера в 17:14
Кому ты на хрен нужен
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:13
Он ждёт предложения от Сорок,)
протон
протон
вчера в 17:07
Он бы с удовольствием но Врага пусть сначала узнает мнение болельщиков Спартака, ну и Зарема уже высказалась по поводу Черчесова. Своего эгоиста самолюбивого- .горного устрой куда угодно но не в Спартак
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:58
Это всё КАнчельскис наколдовал,заявив,что Черчесов-взяточник.
berda2003
berda2003
вчера в 16:53
российские и не обратятся, потому что знают, что это за "специалист" ...
а турок он просто испугался, там никто его пи...дё...ь слушать не будут и контракт, небось, конкретный, не такой, как с рфс - за провал и развал, ещё и премировали, лишь бы свалил...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:46
Внимательно ознакомившись с работой Черчесова начинаешь понимать, что этому господину надо подыскивать не клуб, а отару.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:43
Овнотренер. Завершил бы карьеру.
морозз
морозз
вчера в 16:40
Сборная Гондураса или Гваделупы … наверное эти топ сборные хотели выкурить трубку Мира со Стасом?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:39
Сам виноват, долго держался за место
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:32
И вряд ли в ближайшее время обратятся.
stlouis
stlouis ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:29
исправили
Cat01
Cat01
вчера в 16:28
Надо ещё подождать
shlomo
shlomo
вчера в 16:18
Почему он захотел в сборную Турции?..... есть ощущение, что НЕ пропустили...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:15
В Казахстане наверняка спрос будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:14
Подпортил он себе репутацию...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:02
Из российских клубов сильно Томь интересовалась и Липецк. Думает, выбирает. Гранды все таки оба, главное не ошибиться.
LOpp
LOpp
вчера в 15:57
Опять в Польшу или в Австрию
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