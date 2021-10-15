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Захаряном интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:27

Полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном интересовались топ-клубы из Англии и Испании. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Уже 2-3 года слежу за Арсеном. Реальный интерес к нему был от «Манчестер Юнайтед». Другие английские клубы тоже выходили на меня.

Также могу подтвердить информацию об интересе со стороны «Барселоны», которая ранее фигурировала в российских СМИ. Добавлю, что Захаряном интересовался и мадридский «Реал» — еще после его хорошего выступления на одном из турниров в составе молодежной сборной.

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Все комментарии
1bear
1bear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:50
...ну так все Вами перечисленные и поедут в Европу,а сейчас их держит непомерная зарплата...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 22:43
После отмены лимита Захарян будет либо сидеть на лавке в Динамо, либо играть за Уфу. И там и там "рост мастерства" ему обеспечен. А на месте Захаряна в Динамо будет играть Уче Окечукву ( имя условное). Мне это не надо. Мне надо чтобы играли Захарян, Тюкавин, Грулев, Евгеньев,Скопинцев , а не гостарбайтеры.
lexatver
lexatver
вчера в 20:25
Очередной бред, чтобы набить цену пацану и выбить контракт пожирнее) В МЮ, Реале и Барсе свои воспитанники на голову сильнее Захаряна
1bear
1bear
вчера в 20:02
пока лимит не отменят наши "паспортисты" будут зарабатывать в России
Val1976
Val1976
вчера в 19:28, ред.
Может хватит смешить людей этого сайта....это же не желтая пресса,а серьезный футбольный сайт...и читатели здесь понимающие....о каких Барсах,Реалах и МЮ может идти речь?????пусть парень играет в Динамо и растет,как футболист!!!Он до уровня Зенита еще не вырос,а тут такие клубы....!!!!
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:57
Об этом сообщил источник,знакомый с ходом переговоров.....занавес!
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 18:22
Реалу теперь есть чем удивить Шериф
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 17:53
Перерыв в чемпионатах... Нужно о чем то писать... А бедный Захарян, под раздачу попадает...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:52
Пиар ход от агента...:)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:34
Арсен конечно же выделяется своей игрой за Динамо, и видно что патенциал у парня большой (пока голова занята исключительно футболом), но при всем уважении таких как Арсен и в Реале,и в Манчестере, и в Барселоне пруд пруди...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:02
Намек на повышение зарплаты. Придется поднимать, иначе переманят.
valt134
valt134
вчера в 16:52
Оно и понятно. Осень... Птицы собираются в «косяки» и летят на Юга. УТКИ-тоже не Дуры. И ОНИ летят, летят,летят...Причём ЖИРНЫЕ такие... А Закарян в Динамо...
Capral
Capral
вчера в 16:40, ред.
Не удивлюсь, если завтра, появится статья о Шварце, на которого, тоже, выходили все европейские топы, но, он- выбрал борщ, метро и Динамо!!! Мда, умеет Соккер повеселить душу!!!
Capral
Capral
вчера в 16:22, ред.
Интересовались многие, но реально, никто ничего не предлагал. Любопытно, конечно.... Да и врядли, кого-то заинтересует главный "виновник" поражения от Самары.
баск
баск
вчера в 16:07, ред.
Точным признаком СМИ-идиота в наше время смело можно считать публикацию
"новостей" по двум "темам"-
участвовал ли в очередной треньке Фиорентины Кокорин и кто интересуется Захаряном.

На этот раз отметился матчтв..
Пополняем список)))
за
за
вчера в 16:06, ред.
Да-да, а еще Бавария, ПСЖ, Милан, Интер, Ливерпуль, Манчестер Сити. Короче, очередь образовалась, Динамо будет извлекать сверхприбыль!! )))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:44
Агент у Захаряна случайно не Армянское Радио ?
2dtkx9vgshqn
2dtkx9vgshqn
вчера в 15:26
Мало ли кто кем интересуется
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:22
Интересовал... Но, видимо, после игр за первую сборную, уже не интересует!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 15:12
Не морочьте парню голову . Огласите весь список пожалуйста.....))).
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:08
Там очередь из армян-посредников, ее можно протянуть до Луны, если по одному поставить :)
112910415
112910415
вчера в 14:59
по некоторым данным, Ньюкасл продался шейхам именно ради приобретения Захаряна ...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:43
Я за Захаряном слежу 18 лет (да, что уж говорить, я спланировал Арсена) и на меня выходили Реал, Барса, МЮ, МС, СМС, Тик Ток, Контакт, Instagram, левая Галактика, правая, с большой Медведицы интересовались и т.д., но я от всех увернулся и сейчас анонимно могу наговорить всякой чуши!
LOpp
LOpp
вчера в 14:34
похоже начинают выбивать новый контракт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:34
Опять начинают суматоху крутить вокруг парня, а что такого необычного сделал Арсен, чтобы все топ клубы Европы ринулись охотиться за ним, дайте парню нормально развиваться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:32
Интересовались ключевое слово...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:29
Со слов его агента?
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