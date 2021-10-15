Захаряном интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном интересовались топ-клубы из Англии и Испании. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
Уже 2-3 года слежу за Арсеном. Реальный интерес к нему был от «Манчестер Юнайтед». Другие английские клубы тоже выходили на меня.
Также могу подтвердить информацию об интересе со стороны «Барселоны», которая ранее фигурировала в российских СМИ. Добавлю, что Захаряном интересовался и мадридский «Реал» — еще после его хорошего выступления на одном из турниров в составе молодежной сборной.
"новостей" по двум "темам"-
участвовал ли в очередной треньке Фиорентины Кокорин и кто интересуется Захаряном.
На этот раз отметился матчтв..
Пополняем список)))
"новостей" по двум "темам"-
участвовал ли в очередной треньке Фиорентины Кокорин и кто интересуется Захаряном.
На этот раз отметился матчтв..
Пополняем список)))