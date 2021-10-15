Захаряном интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитником московского «Динамо» интересовались топ-клубы из Англии и Испании. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Уже 2-3 года слежу за Арсеном. Реальный интерес к нему был от «Манчестер Юнайтед». Другие английские клубы тоже выходили на меня.