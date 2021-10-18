Селихов не собирается покидать «Спартак»

Павел Банатин, бывший агент голкипера «Спартака» Александра Селихова, прокомментировал слухи о том, что московский клуб намерен подписать вратарей в зимнее трансферное окно.
А почему Селихов должен уйти сразу? Ну ищут и ищут. Всю жизнь всех ищут — на то и трансферные окна у нас во всем мире придуманы, чтобы заниматься трансферной политикой.
Травмы? Да, бывают. Но сейчас Селихов в отличной форме, играет. Я думаю, что шанс у него будет. И Александр им воспользуется — конкуренцию Максименко он может дать.
Селихов настроен на продолжение карьеры в «Спартаке»? Я считаю, что да. Я с ним общаюсь и, насколько понимаю, Селихов видит себя в этой команде.
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Разве бывший агент в курсе ситуации? Надо спрашивать нынешнего представителя Селихова. Вряд ли они довольны, что Саша на лавке сидит и не играет.
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Разве бывший агент в курсе ситуации? Надо спрашивать нынешнего представителя Селихова. Вряд ли они довольны, что Саша на лавке сидит и не играет.