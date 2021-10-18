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Селихов не собирается покидать «Спартак»

вчера, 19:05

Павел Банатин, бывший агент голкипера «Спартака» Александра Селихова, прокомментировал слухи о том, что московский клуб намерен подписать вратарей в зимнее трансферное окно.

А почему Селихов должен уйти сразу? Ну ищут и ищут. Всю жизнь всех ищут — на то и трансферные окна у нас во всем мире придуманы, чтобы заниматься трансферной политикой.

Травмы? Да, бывают. Но сейчас Селихов в отличной форме, играет. Я думаю, что шанс у него будет. И Александр им воспользуется — конкуренцию Максименко он может дать.

Селихов настроен на продолжение карьеры в «Спартаке»? Я считаю, что да. Я с ним общаюсь и, насколько понимаю, Селихов видит себя в этой команде.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:26
Пусть лучше Максименко вещички собирает .
Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Если бы всё зависило только от игрока. Тут ведь ещё постоянно идёт смена тренеров. Как тут себя проявишь.
berda2003
berda2003
вчера в 20:54
загубил свой талант сам - всё из-за денег ... глупый поступок - бежать надо из пищевика.
makkie
makkie
вчера в 20:34
Павел Банатин, бывший агент
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Разве бывший агент в курсе ситуации? Надо спрашивать нынешнего представителя Селихова. Вряд ли они довольны, что Саша на лавке сидит и не играет.
Cat01
Cat01
вчера в 19:53
Зачем уходить?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
А какие надежды подавал Селихов до перехода в спартак , перешёл и карьера молодого перспективного парня на этом закончилась.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:07
Крепко за баранку держись,шофёр!
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