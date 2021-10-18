Селихов не собирается покидать «Спартак»

Павел Банатин, бывший агент голкипера «Спартака» , прокомментировал слухи о том, что московский клуб намерен подписать вратарей в зимнее трансферное окно.

А почему Селихов должен уйти сразу? Ну ищут и ищут. Всю жизнь всех ищут — на то и трансферные окна у нас во всем мире придуманы, чтобы заниматься трансферной политикой.

Травмы? Да, бывают. Но сейчас Селихов в отличной форме, играет. Я думаю, что шанс у него будет. И Александр им воспользуется — конкуренцию Максименко он может дать.

Селихов настроен на продолжение карьеры в «Спартаке»? Я считаю, что да. Я с ним общаюсь и, насколько понимаю, Селихов видит себя в этой команде.