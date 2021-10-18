Агент Чалова: «Обидно, что Фёдор не уехал в Англию»...

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о несостоявшемся трансфере футболиста в «Кристал Пэлас» в 2019 году.
Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Фёдор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.
Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов.
И он пять лет в Премьер-Лиге поиграл. В этом плане Фёдор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось.
ты, ворюга, сначала чабана устрой, хоть пастухом...
ты, ворюга, сначала чабана устрой, хоть пастухом...
- Бляха-муха... А уж нам-то как обидно... Смотреть на его игру...
- Уж лучше бы англичане "наслаждались "незабываемой" игрой вечно подающего надежды, вечно молодого, перспективного, Российского форварда...."
- Да продайте вы уже его наконец!!!
- Бляха-муха... А уж нам-то как обидно... Смотреть на его игру...
- Уж лучше бы англичане "наслаждались "незабываемой" игрой вечно подающего надежды, вечно молодого, перспективного, Российского форварда...."
- Да продайте вы уже его наконец!!!
Цену набивал?!)
Сам же Чалов говорил что его цель "играть в элитных командах"!
Цену набивал?!)
Сам же Чалов говорил что его цель "играть в элитных командах"!