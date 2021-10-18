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Агент Чалова: «Обидно, что Фёдор не уехал в Англию»

вчера, 17:21

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о несостоявшемся трансфере футболиста в «Кристал Пэлас» в 2019 году.

Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Фёдор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.

Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов.

И он пять лет в Премьер-Лиге поиграл. В этом плане Фёдор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
сегодня в 12:19, ред.
Да мы знаем! Кто еще кроме Акинфеева в ЛЧ 2 гола в свои ворота забил из вратарей?!) Кто мог позволить себе 43 матча подряд в ЛЧ пропускать?!) Вратари ЦСКА всегда первые!!!)))
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:02
Да - вратарская школа в ЦСКА лучшая!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
сегодня в 08:41
У армейцев школа обеих рук!)
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:37
Какое отношение имеют армейцы к спартаковской школе "Правой руки"? А за вашу уточку я не переживаю - по голам его даже Чалов обойдёт к концу сезона )))
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 23:39
Он серьёзно? Федор и в РПЛ то не показывает результат. Вроде смотришь по отдельности, всё правильно делает, в целом как будто номер отбывает.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
вчера в 23:34
Ты же за Соболева переживаешь, вот и я за ваших рукастых тоже!)
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 23:22
Дзюба - спартач, так что за свою братию переживай )))
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 23:11
Влашич уехал и сидит на лавке, как Жирков в свое время, но Жирков то посильнее Феди был, так что Федору взять себя в руки и начинать делать результат
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:15
Тем, кому надоело ЭТО смотреть...
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:47
Кому нам? Одноклубникам и фанатам? Так, эти и на билеты-то жмутся, а остальным с какой стати конюшню чистить.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
вчера в 21:45
Я за армейцев переживаю, если продолжат руками играть то так и до Дзюбиной болезни недалеко!)
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:33
Чё, предлагаешь нам скинуться?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:02
Кому он - Фёдор там нужен..
Mi6
Mi6
вчера в 20:57
Гинер завалил посевную, как обычно в последние годы. Чалов на его совести
pomor45
pomor45
вчера в 20:52, ред.
Варга не сварганил, Чалов в АПЛ не отчалил.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:50
Так, ведь, не берут. Может даже в подарок, а может даже и с доплатой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:45
Фёдор хорошо начинал но быстро скис при первых неудачах. Вроде бы и старается, но фарта нет. Не везёт тому кто сам мало везёт ( тренироваться ещё и ещё пока научишься не мазать ). Удачных тренировок Фёдор.
berda2003
berda2003
вчера в 20:34
варга с венгерского переводится, как шулер...
ты, ворюга, сначала чабана устрой, хоть пастухом...
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:29
Агент-прощелыга! Что мешает Феде сейчас доказывать всем, что он лучший? Федя ещё молод и спокойно может уехать куда хочет при должном отношении к делу.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:19
Агент Чалова: «Обидно, что Фёдор не уехал в Англию»...

- Бляха-муха... А уж нам-то как обидно... Смотреть на его игру...

- Уж лучше бы англичане "наслаждались "незабываемой" игрой вечно подающего надежды, вечно молодого, перспективного, Российского форварда...."

- Да продайте вы уже его наконец!!!
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:54
Имя в составе утёнка Сашу что-то говорить о Чалове довольно опрометчиво )))
Эджуке
Эджуке
вчера в 19:51, ред.
Да всем обидно. Особенно обидно то, что Федя перестал попадать в створ. Да и бьёт по воротам всё реже
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:40
Федору трудно будет устроиться на работу в Англии, не владея какой-нибудь востребованной в Европе специальностью.
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:24
Разве можно так подставлять друзей? Подсовывая им Чалова.
Comentarios
Comentarios ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:21
Пижонит где не надо
particular
particular
вчера в 19:08
Обидно, что он практически не забивает. Не статистики, не фарта 😞
youtomee
youtomee
вчера в 19:07
набор болбоев уже окончен, раньше надо было шевелиться
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:53
Помнится Кристал Пэлос для него слабоват оказался..
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:39
Лет через 30 будет рассказывать внукам какой он был одаренный футболист что им интересовались аж 3 английских клуба!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:35
После предложения от Кристал Пэлас в 25 миллионов Варга совсем другое говорил: "Я видел его последние игры. Сейчас он находится в хорошей команде – ЦСКА, у серьезного тренера – Гончаренко. У него есть все условия для дальнейшего роста. У ЦСКА грамотный менеджмент. Так что спешить с уходом ему сейчас, наверное, не стоит"
Цену набивал?!)
Сам же Чалов говорил что его цель "играть в элитных командах"!
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