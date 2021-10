Только один игрок в истории имеет больше побед в Бундеслиге, чем Нойер

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (4:0) в матче 9-го тура Бундеслиги.

Эта победа стала трёхсотой (за 447 матчей) в рамках чемпионата Германии для голкипера мюнхенского клуба . Только бывший вратарь «Баварии» имеет больше побед (310) в истории Бунделиги, чем Нойер.

