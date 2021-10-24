«Атлетико» интересуется Брозовичем

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании Марцело Брозовича из «Интера». «Матрасники» хотят воспользоваться неоднозначной ситуацией вокруг продления контракта хорвата с миланцами. Стороны не могут договориться о новом соглашении.
Текущий контракт игрока истекает будущим летом.
Мадридцы готовы платить Брозовичу 5 млн евро. Именно столько требует игрок от «Интера» по новому контракту.
В футболисте заинтересованы ещё два клуба из АПЛ.
В ближайшие месяцы Атлетико Мадрид, вероятно, усилит свои возможности в полузащите, поскольку босс Диего Симеоне планирует укрепить полузащиту после ухода Сауля в Челси.
Испанский игрок сборной присоединился к гиганту Премьер-Лиги Челси в рамках сезонной аренды в августе, и у «синих» действительно есть возможность купить 26-летнего футболиста потом.
Если «Челси» не сделает сделку постоянной, Симеоне готов продать интригана, уроженца Эльче, после того, как снизилась иерархия в испанской столице.
Согласно сообщениям, Брозович появился в качестве потенциального варианта после того, как отказался от возможности продлить свой контракт на Сан-Сиро.
По слухам, чемпион Серии А отказался от требований к своей годовой заработной плате в размере 6 миллионов евро, и теперь Брозович попросил своего агента рассмотреть другие альтернативы за пределами итальянского футбола в 2022 году.
В ближайшие месяцы Атлетико Мадрид, вероятно, усилит свои возможности в полузащите, поскольку босс Диего Симеоне планирует укрепить полузащиту после ухода Сауля в Челси.
Испанский игрок сборной присоединился к гиганту Премьер-Лиги Челси в рамках сезонной аренды в августе, и у «синих» действительно есть возможность купить 26-летнего футболиста потом.
Если «Челси» не сделает сделку постоянной, Симеоне готов продать интригана, уроженца Эльче, после того, как снизилась иерархия в испанской столице.
Согласно сообщениям, Брозович появился в качестве потенциального варианта после того, как отказался от возможности продлить свой контракт на Сан-Сиро.
По слухам, чемпион Серии А отказался от требований к своей годовой заработной плате в размере 6 миллионов евро, и теперь Брозович попросил своего агента рассмотреть другие альтернативы за пределами итальянского футбола в 2022 году.