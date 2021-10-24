«Атлетико» интересуется Брозовичем

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вчера, 10:29

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании из «Интера». «Матрасники» хотят воспользоваться неоднозначной ситуацией вокруг продления контракта хорвата с миланцами. Стороны не могут договориться о новом соглашении.

Текущий контракт игрока истекает будущим летом.

Мадридцы готовы платить Брозовичу 5 млн евро. Именно столько требует игрок от «Интера» по новому контракту.