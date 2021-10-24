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«Атлетико» интересуется Брозовичем

вчера, 10:29

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании Марцело Брозовича из «Интера». «Матрасники» хотят воспользоваться неоднозначной ситуацией вокруг продления контракта хорвата с миланцами. Стороны не могут договориться о новом соглашении.

Текущий контракт игрока истекает будущим летом.

Мадридцы готовы платить Брозовичу 5 млн евро. Именно столько требует игрок от «Интера» по новому контракту.

В футболисте заинтересованы ещё два клуба из АПЛ.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:18
Значит дело почти решенное.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:34
Атлетико Мадрид может в 2022 году совершить шоковый бесплатный трансферный ход для звезды миланского Интера Марцело Брозовича.

В ближайшие месяцы Атлетико Мадрид, вероятно, усилит свои возможности в полузащите, поскольку босс Диего Симеоне планирует укрепить полузащиту после ухода Сауля в Челси.

Испанский игрок сборной присоединился к гиганту Премьер-Лиги Челси в рамках сезонной аренды в августе, и у «синих» действительно есть возможность купить 26-летнего футболиста потом.

Если «Челси» не сделает сделку постоянной, Симеоне готов продать интригана, уроженца Эльче, после того, как снизилась иерархия в испанской столице.

Согласно сообщениям, Брозович появился в качестве потенциального варианта после того, как отказался от возможности продлить свой контракт на Сан-Сиро.

По слухам, чемпион Серии А отказался от требований к своей годовой заработной плате в размере 6 миллионов евро, и теперь Брозович попросил своего агента рассмотреть другие альтернативы за пределами итальянского футбола в 2022 году.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:30
5 лямов зарплата,не хило!
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