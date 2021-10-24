«Лион» предлагает Азмуну 4-летний контракт

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вчера, 10:13

«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» .

Утверждается, что переговоры между французским клубом и футболистом находятся на продвинутой стадии. Иранцу предлагают контракт сроком на 4 года.

Текущий договор Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.