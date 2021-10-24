«Лион» предлагает Азмуну 4-летний контракт

«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Утверждается, что переговоры между французским клубом и футболистом находятся на продвинутой стадии. Иранцу предлагают контракт сроком на 4 года.
Текущий договор Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.
Переезд Азмуна в Лион несколько месяцев назад был заблокирован российской стороной, поскольку они не смогли вовремя найти замену. Предложение на тот момент было на уровне 15 миллионов евро. Его уговорили присоединиться после телефонного звонка менеджера Петера Боса.
Теперь контракт с иранским игроком истекает в конце лета, и он не собирается подписывать продление контракта, а это означает, что «Зенит» будет вынужден продать его этой зимой, чтобы возместить комиссию за трансфер. Сообщается, что Лион готов предложить от 7 до 8 млн евро.
На данный момент Азмун забил пять голов в чемпионате в этом сезоне, забив 17 и 19 голов соответственно за последние два сезона. За Иран он забил 37 голов в 56 матчах за сборную.
Переезд Азмуна в Лион несколько месяцев назад был заблокирован российской стороной, поскольку они не смогли вовремя найти замену. Предложение на тот момент было на уровне 15 миллионов евро. Его уговорили присоединиться после телефонного звонка менеджера Петера Боса.
Теперь контракт с иранским игроком истекает в конце лета, и он не собирается подписывать продление контракта, а это означает, что «Зенит» будет вынужден продать его этой зимой, чтобы возместить комиссию за трансфер. Сообщается, что Лион готов предложить от 7 до 8 млн евро.
На данный момент Азмун забил пять голов в чемпионате в этом сезоне, забив 17 и 19 голов соответственно за последние два сезона. За Иран он забил 37 голов в 56 матчах за сборную.