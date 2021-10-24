ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

«Лион» предлагает Азмуну 4-летний контракт

вчера, 10:13

«Лион» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

Утверждается, что переговоры между французским клубом и футболистом находятся на продвинутой стадии. Иранцу предлагают контракт сроком на 4 года.

Текущий договор Азмуна с питерцами истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:48
Могли продать раньше, лямов за 20-25. А теперь уйдёт за копейки или вообще бесплатно. Я так понимаю и банку он полирует, из-за отказа продлевать контракт. И останется Зенит только с Рукакой, который только Тамбовам и Сан-Маринам и может забивать
112910415
112910415
вчера в 14:44
расставание всё ближе
Землянин
Землянин ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 13:16
И то, и другое и третье, а продать его не так легко, ведь покупатели не из АПЛ и грантов, считают деньги и ждут, как бы за три копейки выкупить или бесплатно забрать
Землянин
Землянин
вчера в 13:12
Азмуну бы в пору показывать дембельский аккорд, а не разлагать коллектив и новичков. Начал за здравие, а кончит за упокой 🧄
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:44
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 12:40
    Если перестанет дружить с дрочуным возможно и поздно не будет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:39
    Тут пишут об интересах самого Азмуна но ни слова, что получит миллер, это важнее всего.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:33
    Лион это хорошо, там полгорода арабов ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:29
    Прощай немытая Россия - страна рабов, страна господ ....
    Храневец
    Храневец
    вчера в 12:26
    Парню надо поскорее линять - если конечно хочет играть в топ чемпионате , а не стричь бабло !
    berda2003
    berda2003
    вчера в 12:23
    а бомжи не пробовали его удержать: повысить з/п, дать какие-нибудь преференции? если нет, то надо срочно продавать или отдадут даром...
    Mi6
    Mi6
    вчера в 12:12
    Нужно срочно мчать
    Gahi
    Gahi
    вчера в 12:00
    Многие удивляются почему последнее время настойчиво добивается к себе в команду Сердара Азмуна Лион. Дело в том что главным тренером Лиона является Петер Бош который хорошо запомнил Азмуна когда он возглавлял команду Аякс. И на стадии плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2016-2017, Аякс встречался с Ростовом у себя дома сыграли в ничью 1-1, а в Ростове проиграли 4-1 первый гол этого разгрома как раз и забил Сердар Азмун затем Ерохин, Нобоа и Полоз. Тогда и обратил на Азмуна Бош, сказал что он очень перспективный парень. Но самое интересное то что Аякс через Лигу Европы вышел в финал этого турнира, а его соперником стала команда Манчестер Юнайтед, с которой Ростов тоже играл в 1/8 финала и в упорной борьбе 1-1 и 1-0 Манчестер Юнайтед прошёл и дошёл до финала где и стал обладателям трофея. Так что и Жозе Моуриньо и Петер Бош хорошо помнят игроков команды Ростова которые им запомнились по игре в том сезоне. Но Сергею Семаку так резко тоже нельзя держать такого игрока без игры, наоборот нужно использовать Азмуна пока он в команде, тем более он хочет играть и с большим желанием это делает на поле отрабатывает как в нападении так и в защите. Удачи
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed
    вчера в 11:59, ред.
    Уже и так его оценивают в 7-8 млн, ещё откажут пару раз и азмун за даром сбежит в какой нибудь слабый клуб Европы или будет доигрывать свои годы в каком нибудь клубе нижней таблицы нашего чемпа)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:53
    Азмун явно не будет против.
    1bear
    1bear
    вчера в 11:44
    не забудьте с Зенитом договориться по цене
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 11:33
    Лион сделал нападающего Зенита Сердара Азмуна своим приоритетом на предстоящее январское окно, пропустив летом иранца. В частности, это связано с тем, что различные игроки в передовой - Ислам Слимани, Тино Кадевере, Карл Токо-Экамби - пропустят несколько недель(Кубок африканских наций).

    Переезд Азмуна в Лион несколько месяцев назад был заблокирован российской стороной, поскольку они не смогли вовремя найти замену. Предложение на тот момент было на уровне 15 миллионов евро. Его уговорили присоединиться после телефонного звонка менеджера Петера Боса.

    Теперь контракт с иранским игроком истекает в конце лета, и он не собирается подписывать продление контракта, а это означает, что «Зенит» будет вынужден продать его этой зимой, чтобы возместить комиссию за трансфер. Сообщается, что Лион готов предложить от 7 до 8 млн евро.

    На данный момент Азмун забил пять голов в чемпионате в этом сезоне, забив 17 и 19 голов соответственно за последние два сезона. За Иран он забил 37 голов в 56 матчах за сборную.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:00
    Надо соглашаться,все таки будет в Европе играть.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:56
    В протоколах последних пяти игр с участием чемпиона фамилия Азмуна в графе забитые мячи не значится. И если, в прошлом туре Сердар пропускал матч из-за дисквалификации, то в матче с Рубином его вообще не было в заявке, а с Ахматом и Крыльями он отыграл чуть больше часа в обоих матчах. Семак всё больше предпочитает видеть на поле бразильца Клаудиньо вместо Азмуна. Связано ли это с вероятным уходом иранца зимой из команды, или с проигрышем конкуренции за место в составе пока непонятно, но в любом случае это негативно сказывается на результатах команды, в которых чемпион потерпел три поражения подряд, включая РПЛ и ЛЧ, а так же на уменьшении стоимости самого игрока, если всё же Газпром решит продать его в ближайшее трансферное окно.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:46
    А сколько ждать этого момента
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 10:46
    Контракт скорее всего не такой жирный, но всё остальное шоколадное)
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:39
    Беги Сердар беги!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:33
    Отдадут его даром
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:29
    Бросает дзюбу???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 10:26
    Пока хорошее предложение есть, надо уходить, потом может быть поздно.
    particular
    particular
    вчера в 10:26, ред.
    Под шелест бумаг и шёпот переговоров зреет заговор 😉
    Со временем, сумма выкупа будет уменьшаться, а по@@изм Азмуна увеличиваться...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 10:24
    Не отпустят зимой в Лион......летом вообще уйдет бесплатно🤗
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:19
    Уйдёт прибыль из рук Миллера,ой уйдёт!!! А что,если Арнольдыч отлохотронил италийскую мафию,то чего Азмуну не обуть Миллера? Ему прибыль клуба-только для отчётности перед патроном.
    makkie
    makkie
    вчера в 10:16
    Азмун уже мыслями в другом клубе.
    Отсюда и неважная игра за Зенит. Но со Спартаком наверное выйдет в старте и будет рвать и метать!
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