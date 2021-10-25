РПЛ проверит инцидент с задержанием фанатов «Спартака»

Пресс-служба РПЛ анонсировала проверку по поводу инцидента с жестким задержанием болельщиков «Спартака» на стадионе «Зенита» в перерыве матча 12-го тура РПЛ .

Российская Премьер-Лига проводит проверку инцидента с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены». Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей Лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам.