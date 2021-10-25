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РПЛ проверит инцидент с задержанием фанатов «Спартака»

вчера, 14:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба РПЛ анонсировала проверку по поводу инцидента с жестким задержанием болельщиков «Спартака» на стадионе «Зенита» в перерыве матча 12-го тура РПЛ.

Российская Премьер-Лига проводит проверку инцидента с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены». Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей Лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:41
Очередная бесполезная возня! Что они могут там проконтролировать? Будто деятельность оставленных представителей как-то повлияет на исход ситуации. Лишь бы показать свою пустую активность и озабоченность.
протон
протон
вчера в 21:28
Если их избили по беспределу, то это превышение полномочий и виновные сотрудники органов должны понести наказание. В то что сотрудники МВД перегнули палку (как обычно) мне верится больше чем в то что фанаты на них с кулаками кидались и заслужили получить по башке.
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:51
В Питере всегда так принимают москвичей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:01
Без зенитовских провокаторов не обошлось.
beefs
beefs
вчера в 15:59
Странно, почему то болельщиков других команд не гнобят так...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Внимание от матча отвлеченно, всё в порядке...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:42
Проверят только с одной целью - наказать Спартак
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:35
Чего там расследовать? Штраф Федуну выпишите,посчитав свои расходы на новогодние подарки близким.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Надо проверить и запретить пожизненно посещение всех матчей под эгидой РПЛ!
А потом удивляются почему фанатов Спартака в некоторых городах в клетке под замком держат во время матчей.
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