Пять болельщиков «Спартака» задержаны на матче с «Зенитом»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что пять болельщиков клуба задержаны на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).
По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.
Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции.
Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.
По данным СМИ, болельщики «Спартака» были избиты сотрудниками правоохранительных органов в перерыве матча.
«Свинья везде грязь найдет»!
«Свинья везде грязь найдет»!