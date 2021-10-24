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Пять болельщиков «Спартака» задержаны на матче с «Зенитом»

вчера, 23:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что пять болельщиков клуба задержаны на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.

Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции.

Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.

По данным СМИ, болельщики «Спартака» были избиты сотрудниками правоохранительных органов в перерыве матча.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:59
Парни рекорд отмечали, а их вот так...
«Свинья везде грязь найдет»!
дар ветер
дар ветер
сегодня в 01:06
Баранов надо учить.
youtomee
youtomee ответ vashinin (раскрыть)
сегодня в 00:57
ну если это фаны Спартака, то не удивляет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:20
НЕт такого футбольного населённого пункта в стране,где бы бедных спартачей не били! Во всём виноват Путин...Он крылья ангелам отрывает.
vashinin
vashinin
вчера в 23:16
походу в России новость об избиении граждан полицией никого не удивляет.
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