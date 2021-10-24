Пять болельщиков «Спартака» задержаны на матче с «Зенитом»

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вчера, 23:12

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что пять болельщиков клуба задержаны на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.