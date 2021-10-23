Салах: «Не представляю, что когда-то буду играть против „Ливерпуля“»

Нападающий «Ливерпуля» высказался о возможном продлении контракта с «красными».

Я не могу ответить на вопрос о том, хочу ли я играть за «Ливерпуль» до конца карьеры, потому что это зависит не от меня. Это зависит от желания клуба.

В настоящий момент я не представляю, что буду когда-то играть против «Ливерпуля». Это расстроило бы меня. Это сложно, я не хочу об этом говорить, мне было бы очень грустно, если бы это произошло.