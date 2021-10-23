ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Салах: «Не представляю, что когда-то буду играть против „Ливерпуля“»

вчера, 18:22

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о возможном продлении контракта с «красными».

Я не могу ответить на вопрос о том, хочу ли я играть за «Ливерпуль» до конца карьеры, потому что это зависит не от меня. Это зависит от желания клуба.

В настоящий момент я не представляю, что буду когда-то играть против «Ливерпуля». Это расстроило бы меня. Это сложно, я не хочу об этом говорить, мне было бы очень грустно, если бы это произошло.

Все новости
Слухи«Милан» хочет продлить контракт с Кьером
Сегодня, 14:42 Комментарии7
Слухи«Атлетико» предложит Суаресу продлить контракт
Сегодня, 11:41 Комментарии12
Сульшер прокомментировал ситуацию с контрактом Погба
Сегодня, 00:42 Комментарии19
СлухиРоманьоли поставил ультиматум «Милану». Игрок требует 6 млн евро в год
Вчера, 20:37 Комментарии7
Слухи«Челси» считает Маунта «неприкасаемым» и предложит игроку новый контракт
Вчера, 20:22 Комментарии4
Слухи«Атлетико» примет решение о продлении контракта с Суаресом в конце сезона
Вчера, 14:43 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:32
Сейчас зарплату не одобрят в 500 в неделю, а в Ньюкасле дадут. Придётся грустить
Чех, Терри, Лемп тоже не представляли
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:51
И не представляй...
112910415
112910415
вчера в 19:14
но если на уступки по контракту не пойдут ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:11
Там и закончишь!
youtomee
youtomee
вчера в 19:03
"Я хочу получать больше всех, облизывайте меня больше, тогда я подумаю о том, чтобы остаться" вот такая у него позиция и не в тему тут говорить про грустно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:01
Понты колотит лишь бы денег побольше выбить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:57
Придумывает египтянин накануне продления контракта.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:53, ред.
Ой не зарекайся! А то зимой Ньюкасл не 500 тыс. а больше предложит в личку, и тот с детства за Ньюкасл!!!
Землянин
Землянин ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Месси ещё и не играл, Барсе даже за счастье в ЛЕ выйти уже, так что не факт, что под вернётся такая возможность 😂
Землянин
Землянин
вчера в 18:51, ред.
Бекхэм и Роналду играли же, даже уже и из других чемпионатов в ЛЧ встреча была 🧐
drug01
drug01
вчера в 18:47
В футболе всё возможно
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:46
В футболе карьера не принадлежит тебе.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:26
Месси тоже так думал
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Все может быть...это футбол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100