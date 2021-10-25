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Первый тренер Хайкина: «Он полностью готов к выступлению за сборную России»

вчера, 20:25

Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, высказался о включении футболиста в расширенный состав сборной России.

Конечно, я рад видеть Никиту в расширенном списке игроков сборной России. Молодец, мальчишка, добился того, к чему шел. Заслуженный вызов. Но он же не первый из моих воспитанников, кого пригласили в национальную команду. Поэтому никаких особых эмоций у меня это не вызывает.

На мой взгляд, он полностью готов к сборной. У нас мало вратарей, которые так хорошо проявляют себя в Европе. Дальше уже все зависит от него самого. Посмотрим, как себя покажет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:35
Конкуренция в воротах сборной очень большая. Будет трудно ему. Ну посмотрим, может это новый Дасаев или Яшин.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Может спартаку предложить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:44
Почему бы не поглядеть его
berda2003
berda2003
вчера в 20:43
так что ж ты молчал, такого вратаря дворовой команды скрывал...
его вообще, кто-нибудь видел?..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:29
Хорошо что готов.
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