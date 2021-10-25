Первый тренер Хайкина: «Он полностью готов к выступлению за сборную России»

Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря «Будё-Глимт» , высказался о включении футболиста в расширенный состав сборной России.

Конечно, я рад видеть Никиту в расширенном списке игроков сборной России. Молодец, мальчишка, добился того, к чему шел. Заслуженный вызов. Но он же не первый из моих воспитанников, кого пригласили в национальную команду. Поэтому никаких особых эмоций у меня это не вызывает.

На мой взгляд, он полностью готов к сборной. У нас мало вратарей, которые так хорошо проявляют себя в Европе. Дальше уже все зависит от него самого. Посмотрим, как себя покажет.