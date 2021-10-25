Бубнов: «„Спартак“ — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал новость о предложении создать новый футбольный клуб «Спортак». Эту идею, высказанную одним из фанатов, в Instagram разместил Егор Титов.
У «Спартака» богатая история, пошедшая от братьев Старостиных. У всех клубов, даже самых великих, бывают трудные времена. Недавно «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 — такое иногда случается. Но какие бы испытания ни выпали на долю команды, их нужно постараться преодолеть.
«Спартак» — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной. У москвичей есть игроки, тренеры, история – это важно.
Поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ (1:7) стало для «красно-белых» крупнейшим в истории чемпионатов России и СССР.
Какой смысл сравнивать эти матчи? В этих клубах выстроена глобальная футбольная система, там работают профессионалы. А в Спартаке, к сожалению, Федун выстроил систему по развалу всего. Клуб в убытке, играть некому, запаса нет, новый товар не закуплен, из Академии можно взять только болл-боев.
Какой смысл сравнивать эти матчи? В этих клубах выстроена глобальная футбольная система, там работают профессионалы. А в Спартаке, к сожалению, Федун выстроил систему по развалу всего. Клуб в убытке, играть некому, запаса нет, новый товар не закуплен, из Академии можно взять только болл-боев.
«Обращение к ветеранам «Спартака», — говорится в сообщении, которое Титов опубликовал в stories Instagram. — В ваших силах создать новый клуб «Спартак». Изменив одну букву — от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете.
«Обращение к ветеранам «Спартака», — говорится в сообщении, которое Титов опубликовал в stories Instagram. — В ваших силах создать новый клуб «Спартак». Изменив одну букву — от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете.
Федун не Кощей Бессмертный. Когда-нибудь отойдет от дел Спартака. Лишь бы упавшее знамя не подхватила мать его детей. Фокусами от Салиховой мы сыты по горло!
Федун не Кощей Бессмертный. Когда-нибудь отойдет от дел Спартака. Лишь бы упавшее знамя не подхватила мать его детей. Фокусами от Салиховой мы сыты по горло!
Когда Спартак выигрывает - это побеждает Спартак...
....достаточно удобное мировозрение....
Когда Спартак выигрывает - это побеждает Спартак...
....достаточно удобное мировозрение....