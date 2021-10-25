ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бубнов: «„Спартак“ — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной»

вчера, 19:11

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал новость о предложении создать новый футбольный клуб «Спортак». Эту идею, высказанную одним из фанатов, в Instagram разместил Егор Титов.

У «Спартака» богатая история, пошедшая от братьев Старостиных. У всех клубов, даже самых великих, бывают трудные времена. Недавно «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 — такое иногда случается. Но какие бы испытания ни выпали на долю команды, их нужно постараться преодолеть.

«Спартак» — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной. У москвичей есть игроки, тренеры, история – это важно.

Поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ (1:7) стало для «красно-белых» крупнейшим в истории чемпионатов России и СССР.

Все новости
Тороп: «„Металлург“ сегодня бился, но ЦСКА смог контролировать игру»
Сегодня, 20:37 Комментарии3
Бохинен: «Забить первый гол за ЦСКА — это потрясающее чувство!»
Сегодня, 20:29 Комментарии7
Березуцкий: «На мой взгляд, ЦСКА забил „Металлургу“ достаточно голов»
Сегодня, 19:46 Комментарии9
Гаджиев: «Не думаю, что Карпин отказался от Дзюбы из-за личных убеждений»
Сегодня, 16:16 Комментарии12
Гамула считает, что Тедеев продолжит руководить «Ростовом»
Сегодня, 15:40 Комментарии6
Сёмин: «Назначение Кафанова в „Ростов“ — правильное решение»
Сегодня, 15:11 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:31
"...недавно Барселона уступила Баварии со счетом 2:8..."

Какой смысл сравнивать эти матчи? В этих клубах выстроена глобальная футбольная система, там работают профессионалы. А в Спартаке, к сожалению, Федун выстроил систему по развалу всего. Клуб в убытке, играть некому, запаса нет, новый товар не закуплен, из Академии можно взять только болл-боев.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 07:12
Надо просто пережить Федуна,он не вечный,для некоторых болел задача непростая,но надо пстараться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
А вот именно сейчас, я соглашусь со словами Бубнова !!! Всё правильно сказано.
SHMEL
SHMEL ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:46
Честно говоря мне смешно с таких заявлений от людей прославлявших цвета легендарного клуба.
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:39
Ни чего из этого не выйдет. У болельщиков СпаМа, по их заверениям, в сердце только ОДИН Спартак и на ВСЮ жизнь. И потом, они так любят гордится прошлыми победами СпаМа, а чем им гордится в новом "Спартаке"?
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:27
Ну федун бубнова переживет в спартаке
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:05
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов опубликовал обращение болельщика с призывом создать новый клуб с названием ФК «Спартак».

«Обращение к ветеранам «Спартака», — говорится в сообщении, которое Титов опубликовал в stories Instagram. — В ваших силах создать новый клуб «Спартак». Изменив одну букву — от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете.
протон
протон
вчера в 21:04
Федун -балабол!
makkie
makkie
вчера в 20:21
Точнее и не скажешь!

Федун не Кощей Бессмертный. Когда-нибудь отойдет от дел Спартака. Лишь бы упавшее знамя не подхватила мать его детей. Фокусами от Салиховой мы сыты по горло!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:02
Скорей бы эта эпоха закончилась
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:49
Очень давно бубень не бубнил, рад слышать его.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:48
Когда Спартак проигрывает - это проигрывает Федун...со своей "эпохой"....
Когда Спартак выигрывает - это побеждает Спартак...

....достаточно удобное мировозрение....
ДСА
ДСА
вчера в 19:45
Новый может быть только Арарат!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:41
И.В.Сталин : "Гитлеры приходят и уходят,а немецкая нация остаётся".
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:38
что-то рано Федуна изгоняют из фк СПАРТАК...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:16
ни как не дождемся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:14
Сравнение с Барсой и Баварией не уместна!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100