Бубнов: «„Спартак“ — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал новость о предложении создать новый футбольный клуб «Спортак». Эту идею, высказанную одним из фанатов, в Instagram разместил Егор Титов.

У «Спартака» богатая история, пошедшая от братьев Старостиных. У всех клубов, даже самых великих, бывают трудные времена. Недавно «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 — такое иногда случается. Но какие бы испытания ни выпали на долю команды, их нужно постараться преодолеть.

«Спартак» — это навсегда, а эпоха Федуна не будет вечной. У москвичей есть игроки, тренеры, история – это важно.