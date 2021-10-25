Белоус: «„Спартаку“ нужен аналог Рангника, только русский»

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о результате матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) и рассказал, что думает о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории.

Это эпохальный матч и для «Спартака», и для «Зенита». Только для «Спартака» результат этого матч останется темным пятном. Этот матч для «Спартака» стал лакмусовой бумажкой, которая обнажила все проблемы клуба.

После таких крупных и обидных поражений тренеры подают в отставку? На моей памяти последний раз такое было, когда «Динамо» проиграло 0:6 в еврокубках и Газзаев тут же подал в отставку. Зарубежные тренеры любят денежку больше, чем россияне. У россиян хоть совесть есть, а они приезжают сюда зарабатывать. Сам Витория в отставку не подаст. Если подаст не получит компенсацию. А вот если его уволят — получит по полной.

Может ли Федун принять такое решение? Рано или поздно любой тренер должен быть готов к отставке. На мой взгляд не имеет смысла за несколько месяцев до перерыва в чемпионате заниматься отставками. Команда играет как на качелях — то обыгрывает «Наполи» и вырывает ничью с «Зенитом», то безвольно проигрывает «Зениту». Считаю, что надо спокойно рассматривать варианты, подбирать тренеров. Другое дело, что я не понимаю, кто в клубе этим занимается. У «Спартака» нет спортивного директора. Если это делает Зарема, то это одно, если Федун бросил работать на «Лукойл» и занимается менеджерской работой — другое. Но я бы пошел по третьему пути. По пути «Локомотива». Они взяли спортивного директора, а он привел своего тренера. Необязательно это должен быть иностранец. Нужен человек, знакомый с нашим чемпионатом.

Русский Рангник? Было бы прекрасно. Найти спортивного директора и дать ему спокойно работать. Если этого не будет, то хоть черта в ступе приведи, он сбежит и все будет, как и прежде. Сегодня в «Спартаке» — кто в лес, кто по дрова. Предъявлять претензии надо тем, кто определяет политику. То пришел Шамиль, уволили, пришел Дмитрий Попов. Как же надо досадить истинному спартаковцу, чтобы он сбежал? Рыба гниет с головы.