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Белоус: «„Спартаку“ нужен аналог Рангника, только русский»

вчера, 19:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о результате матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) и рассказал, что думает о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории.

Это эпохальный матч и для «Спартака», и для «Зенита». Только для «Спартака» результат этого матч останется темным пятном. Этот матч для «Спартака» стал лакмусовой бумажкой, которая обнажила все проблемы клуба.

После таких крупных и обидных поражений тренеры подают в отставку? На моей памяти последний раз такое было, когда «Динамо» проиграло 0:6 в еврокубках и Газзаев тут же подал в отставку. Зарубежные тренеры любят денежку больше, чем россияне. У россиян хоть совесть есть, а они приезжают сюда зарабатывать. Сам Витория в отставку не подаст. Если подаст не получит компенсацию. А вот если его уволят — получит по полной.

Может ли Федун принять такое решение? Рано или поздно любой тренер должен быть готов к отставке. На мой взгляд не имеет смысла за несколько месяцев до перерыва в чемпионате заниматься отставками. Команда играет как на качелях — то обыгрывает «Наполи» и вырывает ничью с «Зенитом», то безвольно проигрывает «Зениту». Считаю, что надо спокойно рассматривать варианты, подбирать тренеров. Другое дело, что я не понимаю, кто в клубе этим занимается. У «Спартака» нет спортивного директора. Если это делает Зарема, то это одно, если Федун бросил работать на «Лукойл» и занимается менеджерской работой — другое. Но я бы пошел по третьему пути. По пути «Локомотива». Они взяли спортивного директора, а он привел своего тренера. Необязательно это должен быть иностранец. Нужен человек, знакомый с нашим чемпионатом.

Русский Рангник? Было бы прекрасно. Найти спортивного директора и дать ему спокойно работать. Если этого не будет, то хоть черта в ступе приведи, он сбежит и все будет, как и прежде. Сегодня в «Спартаке» — кто в лес, кто по дрова. Предъявлять претензии надо тем, кто определяет политику. То пришел Шамиль, уволили, пришел Дмитрий Попов. Как же надо досадить истинному спартаковцу, чтобы он сбежал? Рыба гниет с головы.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Будто аналоги Рангника на каждом углу валяются, просто нужно подобрать себе подходящего. Что за х несут эти псевдофутбольные менеджеры?
112910415
112910415
сегодня в 05:55
полезная абстрактная мысль
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:42
Аналог Рангника ? Гитлер что ли ?
avfc71
avfc71
вчера в 23:42
игроки слили матч нет им прощения
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:23
Тебе четыре абзаца прочитать сложно?)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:06
А что,приход Рангника уже дал в "Локо" позитивный результат??? Видимо,у Белоуса тоже есть вид на жительство в одной из стран западного общака.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:05
Исправьте "...вырывает ничью с "Зенитом"..." на "Динамо".
drug01
drug01
вчера в 20:00
Кто эе спасёт наш Спартак?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:51
Очень большая статья, судя по названию ничего путного.
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