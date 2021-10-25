Сафонов: «Если Аленичев придет в „Спартак“, то может продавать игроков 15»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением об информации, что Дмитрий Аленичев хочет вернуться в «Спартак»:
Это не самый плохой вариант для «Спартака». Я знаком с Аленичевым лично. Он очень порядочный и грамотный человек. И наставник он хороший, просто попал под раздачу. От любви до ненависти всего один шаг. Тем не менее, тот коллектив, который он собирал, включая Карреру, стал чемпионом страны.
Вообще, я против смены Витории на другого иностранца посреди сезона. Новому специалисту понадобится время на адаптацию. А вот Аленичев свой. Он знаком с командой. До зимы у него будет возможность разобраться с командой и понять, кто хочет играть, а кто нет. Думаю, что если Аленичев придет в «Спартак», то может продавать игроков 15.
А сейчас там не Спартак, филиал ада. Игроки с потухшими глазами, подозрительность и лживость в в этажах управления. И у всех одни мысли, как правильно свалить без шума. Это у команды. И как ещё немного хапнуть и продержаться, пока не нагнали у менеджеров. Ни Алейничев, ни Зидан тут ничего не сделают. Кризис затяжной, застарелый просто его не вылечить.
А сейчас там не Спартак, филиал ада. Игроки с потухшими глазами, подозрительность и лживость в в этажах управления. И у всех одни мысли, как правильно свалить без шума. Это у команды. И как ещё немного хапнуть и продержаться, пока не нагнали у менеджеров. Ни Алейничев, ни Зидан тут ничего не сделают. Кризис затяжной, застарелый просто его не вылечить.