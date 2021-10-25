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Сафонов: «Если Аленичев придет в „Спартак“, то может продавать игроков 15»

вчера, 19:50

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением об информации, что Дмитрий Аленичев хочет вернуться в «Спартак»:

Это не самый плохой вариант для «Спартака». Я знаком с Аленичевым лично. Он очень порядочный и грамотный человек. И наставник он хороший, просто попал под раздачу. От любви до ненависти всего один шаг. Тем не менее, тот коллектив, который он собирал, включая Карреру, стал чемпионом страны.

Вообще, я против смены Витории на другого иностранца посреди сезона. Новому специалисту понадобится время на адаптацию. А вот Аленичев свой. Он знаком с командой. До зимы у него будет возможность разобраться с командой и понять, кто хочет играть, а кто нет. Думаю, что если Аленичев придет в «Спартак», то может продавать игроков 15.

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Все комментарии
Sergey Ozerov
Sergey Ozerov
сегодня в 21:52
Аленичев,Титов,Евсеев,Парфенов,Тихонов,Ледяхов,Мостовой,Черчесов,все с таким духом...кто следующий на тему-дайте поработать? Стажироваться надо за бугром,а эти тупик,уже не раз плавали.
Sergey Ozerov
Sergey Ozerov ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:46
Кто подготовил?
Сп62
Сп62 ответ Persenchik (раскрыть)
сегодня в 12:23
Ты видишь то, что лежит на поверхности. А кто подготовил состав для Карреры?
Persenchik
Persenchik
сегодня в 11:10
Был уже. Лучше не было. Как лихорадило Спартак, так и продолжает. Единственное светлое пятно это Массимо Каррера. 😊
112910415
112910415
сегодня в 05:51
проблемы сильно глубже
avfc71
avfc71
вчера в 23:38
Сафонов: «Если Аленичев придет в „Спартак“, то может продавать игроков 15» а 3 он нужен
Vladimir808
Vladimir808 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 23:15
Да? А кто же 150 млн $ отстегнёт вместо Федуна?)
Vladimir808
Vladimir808 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:13
В желающих дефицита не будет!!!
Вспомните как рвали рубахи не себе Юран и ещё человек 5-7 до назначения Руя Виттории. Сидеть без работы или прозябать в ФНЛ или экспертом на МатчТВ и порулить в Спартаке млн за 2 евро- это большая разница.)))
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
Быстро продать много можно только по дешёвке, а быстро много купить можно только по очень высокой цене. Согласится ли с таким балансом Федун? И потянет ли он такие траты?
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:46
да!только выгоняя федуна можно выправлять ситуацию!
4RT
4RT
вчера в 21:36
Кому только эти "игроки" нужны
1bear
1bear
вчера в 21:23
рыба ( а в данном случае свинья) загнила с головы )))))))
пока Федун не уйдёт - толку не будет
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:03
Не удивлюсь если Федун назначит следующим главным тренером Ольгу Бузову.....
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:03
Сафонов: «Если Аленичев придет в „Спартак“, то может продавать игроков 15»


- Ты хоть думаешь, что пишешь??? А играть-то кто будет???

- Не суди всех по себе - и не судим будешь!!!
isamsn
isamsn
вчера в 21:00
Сколько не меняй тренеров толку не будет, пока Федун хозяин клуба...
praporchik zadov
praporchik zadov ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:54
Алень с Титовым готовы прейти в Спартак эта инфа исходила от них самих...
Ты прав что у Аленя не хватает брутальности и эмоций....но по поводу стенок ты зря...это кб-игра...фирменный стиль который пропал.
"Свои" должны быть в клубе ...те которые прошли всё с командой(Алень Тит Мост..Юран и тд)...и чем больше их будет тем лучше для всех. Федун это не человек Спартака и вся политика клуба лежит на нём....соответственно расставаться необходимо в первую очередь с ним. Увольнять всю админку и менеджмент клуба и отфильтровать состав от шлака....я думаю если этого не будет сделано то изменений в лучшую сторону ждать смысла нет...
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:52
Не думаю, что Федун во второй раз допустит ошибку и СпаМ при нём станет чемпионом.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:48
"...Если 18 раз подряд спотыкаться на одном камне - то дело уже не в камне..."
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А я думаю, что проблема именно в "камне"! Но как его убрать с дороги, чтобы не споткнутся в 19-й раз, если имя этого "камня" Федун?! Вот задача!
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:43
Я думаю, что болельщиков Спартака, такая перспектива устроит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:40
Ну давайте по существу...
При чём здесь вообще тренеры ???

Можно конечно со вторым бюджетом менять тренеров каждый нечётный понедельник....но если это не даёт нужного эффекта в 18-ти сезонах из 19-ти - то в чём сам смысл смены тренера ????

Если 18 раз подряд спотыкаться на одном камне - то дело уже не в камне...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:38
Аленичев сразу бы оборону наладил и от печки плясал
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 20:35
Хороший комментарий, добавлю только, что РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
Там, где рулит Зарема любому тренеру делать нечего. ИМХО.
протон
протон
вчера в 20:33
Ну кто же захочет посреди сезона нырять в этот дьявольски пылающий котёл...
протон
протон
вчера в 20:32
Да какой Зидан? Стив Брюс свободен. Тоже легенда клуба, кстати, как и Оле.
DXTK
DXTK
вчера в 20:32, ред.
вот был у Спартака Каррера прекрасны тренер зенит держал на 5 месте с луческу и манчини, .......... да и семака бы поставил давно бы на место........ но спартак пошел по другому пути.....итог мы видим кто навреху и кого опять унизили.......

PS Аленичеву не надо возвращатся смысла нету..........может Мостового возвать.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:32
Спартаку никто уже не поможет
протон
протон
вчера в 20:30
Ну багаж заложит)
А потом следующий тренер на багаже Аленичева возьмёт чемпионство. Отличный план, надёжный как швейцарские часы!
sten312
sten312
вчера в 20:28
Ничего не получится.Зарема писала,что Димон ей не нравится-у него прямой пробор и сальные волосы.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Я постараюсь напомнить. Дмитрий создал в Туле команду, которую затем вывел в РПЛ. Дмитрий подготовил команду в 2016г., с которой его помощник стал чемпионом страны в 2017г. Этого мало?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:21
А почем не Тихонов ? Он бы всех продал !
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