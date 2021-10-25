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Черевченко: «Желаю „Химкам“ больших побед!»

вчера, 13:01

Бывший наставник «Химок» Игорь Черевченко рассказал об уходе из подмосковного клуба.

На днях я принял непростое решение покинуть «Химки».

Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде.

За год, который я провел здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить. Я буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:16
Может я ошибаюсь, но у Черевченко в первый сезон в клубе всегда дела шли хорошо, а потом шел спад и увольнение. Так и в Локомотиве, и в Арсенале было.
Из физруков ему на смену ни один не лучше него, а Рахимов так вообще не тренер, кто в здравом уме его приглашать будет. Он в Уфе все уже показал.
Черевченко удачи, хороший мужик.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:54
Игорь Геннадьевич и так выжимал максимум из этого состава Химок, так что большие победы скорее всего будут не скоро...
Химкам желаю сохранить место в РПЛ,а Черевченко проект с более серьезными амбициями
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:57
Я присоединяюсь.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:10
Из прочитанного следует, что инициатива прекращения контракта между клубом и Главным тренером исходила прежде всего от Черевченко, но вот почему в Химках не отговорили его от такого решения и не оставили доработать хотя бы до зимней паузы, непонятно. Возможно имеются какие-то внутренние противоречия, не подлежащие широкой огласке, но во всяком случае стороны расстались по-доброму без взаимных претензий, а у болельщиков клуба к Черевченко нет негатива и он, в свою очередь, пожелал им больших побед, хотя сегодня Химкам нужнее побольше маленьких локальных побед нежели большая победа. Игорю Геннадиевичу удачи на новом месте, а болельщикам болеть за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 14:43
есть клубы, где он весьма нужен ...
и скоро мы в этом убедимся
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:14
Посмотрим кто займёт его место.
ДСА
ДСА
вчера в 13:51
Ему нужно искать клуб попроще.
beefs
beefs
вчера в 13:48
Победы еще будут, вперед...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:39
Судя по словам Терюшкова о новом специалисте, который будет развивать молодые таланты и делать из них профессионалов, Химки не заинтересованы остаться в РПЛ. Старая песня повторяется.
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Ну все правильно сказал....
drug01
drug01
вчера в 13:24
Желает от чистого сердца
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:04
Химки останутся в Лиге
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