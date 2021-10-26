«Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1»

Накануне «Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ, с принтом «7:1» на груди.
Сообщается, что первый тираж таких футболок был распродан чуть более чем за два часа.
Накануне «Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ, с принтом «7:1» на груди.
Сообщается, что первый тираж таких футболок был распродан чуть более чем за два часа.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!!
только не вешайся!!!
только не вешайся!!!
И если ты не в курсе то напомню:
Газпром владеет ВСЕГО 49% ,а 51% имеет государство (ничего не вкладывая)
со своих 49% газпром еще и налоги платит в России!!! и на свою прибыль (НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЮ!!!) спонсирует Зенит и не только +строит спорт объекты..
А тот же лукой получает 100% прибыль, при этом ни копейки налогов не платит в России!!!!!!
И если ты не в курсе то напомню:
Газпром владеет ВСЕГО 49% ,а 51% имеет государство (ничего не вкладывая)
со своих 49% газпром еще и налоги платит в России!!! и на свою прибыль (НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЮ!!!) спонсирует Зенит и не только +строит спорт объекты..
А тот же лукой получает 100% прибыль, при этом ни копейки налогов не платит в России!!!!!!
Что же ВСЮ правду не пишешь?!?
да Зенит проиграл Минскому Динамо 4-0, но в ответной игре выиграл и прошел дальше,а минчане -ВЫЛЕТЕЛИ!!!
Что же ВСЮ правду не пишешь?!?
да Зенит проиграл Минскому Динамо 4-0, но в ответной игре выиграл и прошел дальше,а минчане -ВЫЛЕТЕЛИ!!!
А что выиграл спартак в европе?!?
А что выиграл спартак в европе?!?
А сейчас почитай что пишут (и твои тоже) после поражении Зенита!!!
А сейчас почитай что пишут (и твои тоже) после поражении Зенита!!!
Но настоящий сильный человек не будет добивать поверженного а протянет руку! В меня многие сейчас кинут камень!Но это так!
Но настоящий сильный человек не будет добивать поверженного а протянет руку! В меня многие сейчас кинут камень!Но это так!
Тоже можно поглумиться от души: вообще без вариантов под 0.
А если серьёзно, то как-то по пацански устраивать пляски на костях повержен ного соперника...Тем более обескровленого соперника, который и не особо сопротивляться.....
Это не делает чести Зениту.....
Тоже можно поглумиться от души: вообще без вариантов под 0.
А если серьёзно, то как-то по пацански устраивать пляски на костях повержен ного соперника...Тем более обескровленого соперника, который и не особо сопротивляться.....
Это не делает чести Зениту.....
Ни к чему хорошему это как правило не приводит...
Умелый троллинг, как правило должен нести долю юмора и позитива....
А тут. Не вижу ничего полезного и позитивного....
Ибо те кто победил и так не забудут...а те кто проиграл не нуждаются в лишнем напоминании об и так достаточно сложном положении в клубе...
Добрее надо быть...и мудрее...
Как говориться в русской пословице "Не плюй в колодец-сам в него попадёшь"...)))
Ни к чему хорошему это как правило не приводит...
Умелый троллинг, как правило должен нести долю юмора и позитива....
А тут. Не вижу ничего полезного и позитивного....
Ибо те кто победил и так не забудут...а те кто проиграл не нуждаются в лишнем напоминании об и так достаточно сложном положении в клубе...
Добрее надо быть...и мудрее...
Как говориться в русской пословице "Не плюй в колодец-сам в него попадёшь"...)))
https://www.youtube.com/watch?v=5nnbkX09v5g
https://www.youtube.com/watch?v=doOBWz5I6i8
Сами же себе стучите снизу )))
Сами же себе стучите снизу )))
А о "последнем месте в ЛЧ" не "покорителям квалификаций" рассуждать )))
А о "последнем месте в ЛЧ" не "покорителям квалификаций" рассуждать )))