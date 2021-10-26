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«Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1»

вчера, 08:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Накануне «Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ, с принтом «7:1» на груди.

Сообщается, что первый тираж таких футболок был распродан чуть более чем за два часа.

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Все комментарии
pox 57
pox 57
сегодня в 07:02
Зенит 0-Чемпион!!!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!!
pox 57
pox 57 ответ Project Pandora (раскрыть)
сегодня в 07:01
    pox 57
    pox 57 ответ bashnat013 (раскрыть)
    сегодня в 06:57
    Такие есть и давно..
    pox 57
    pox 57 ответ comebacktostay (раскрыть)
    сегодня в 06:33
    А слабо ВСЕ отказаться от денег?!?
    И если ты не в курсе то напомню:
    Газпром владеет ВСЕГО 49% ,а 51% имеет государство (ничего не вкладывая)
    со своих 49% газпром еще и налоги платит в России!!! и на свою прибыль (НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЮ!!!) спонсирует Зенит и не только +строит спорт объекты..
    А тот же лукой получает 100% прибыль, при этом ни копейки налогов не платит в России!!!!!!
    pox 57
    pox 57 ответ Pryan 7 (раскрыть)
    сегодня в 05:47
      pox 57
      pox 57 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
      сегодня в 05:42
      Зенит обладатель Кубка УЕФА и Супер кубка Уефа !!!
      А что выиграл спартак в европе?!?
      pox 57
      pox 57 ответ Михаил Полунин (раскрыть)
      сегодня в 05:32
      Тогда инета не было.
      А сейчас почитай что пишут (и твои тоже) после поражении Зенита!!!
      STVA 1
      STVA 1 ответ n272nm (раскрыть)
      вчера в 22:00, ред.
      С одной стороны Вы правы наверное! "кушайте, не обляпайтесь. Как говорится, по мощам и елей."Да и делал наверное Спартак что то не так!
      Но настоящий сильный человек не будет добивать поверженного а протянет руку! В меня многие сейчас кинут камень!Но это так!
      STVA 1
      STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 21:57
      Браво!Только извините поправлю: Не плюй в колодец: пригодится воды напиться
      Эджуке
      Эджуке ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 19:55
        Михаил Полунин
        Михаил Полунин
        вчера в 19:52, ред.
        1956 — Чемпионат СССР — Зенит — Спартак 0:6
        Тоже можно поглумиться от души: вообще без вариантов под 0.
        А если серьёзно, то как-то по пацански устраивать пляски на костях повержен ного соперника...Тем более обескровленого соперника, который и не особо сопротивляться.....
        Это не делает чести Зениту.....
        n272nm
        n272nm
        вчера в 16:52
        Мне эти футболки не нравятся, но есть нюанс. Накормить какшками Спартак - бесценно. Более того, это очень правильно. Я могу напомнить мясу поведение родного клуба после победы на ЦСКА. Все эти упоминания про конюшню и т.д. Тогда это было забавно. Поэтому теперь кушайте, не обляпайтесь. Как говорится, по мощам и елей. Ну, а если мозгов хватит, то вы поймете, почему эти футболки выпущены по поводу Спартака, а не ЦСКА или Локомотива, которые тоже проигрывали Зениту крупно. Видимо, ваш любимый Спартак что-то делал не так.
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
        вчера в 16:39
        Misses вы попали точь в точь. 🏹🍎.)
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 16:35
        Совершенно верно уважаемый Jeck.
        quinn-se
        quinn-se
        вчера в 15:51
        Молодцы, "креатив" так и прёт)) На матч с Ювентусом не забудьте их одеть!))
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Ravshan878 (раскрыть)
        вчера в 15:13
        Я тоже против откровенных провокаций в виде информационного троллинга....
        Ни к чему хорошему это как правило не приводит...

        Умелый троллинг, как правило должен нести долю юмора и позитива....
        А тут. Не вижу ничего полезного и позитивного....
        Ибо те кто победил и так не забудут...а те кто проиграл не нуждаются в лишнем напоминании об и так достаточно сложном положении в клубе...

        Добрее надо быть...и мудрее...
        Как говориться в русской пословице "Не плюй в колодец-сам в него попадёшь"...)))
        sv_1969
        sv_1969 ответ Эджуке (раскрыть)
        вчера в 14:57
        Хорошие воспоминания)))

        Эджуке
        Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
        вчера в 13:56
        Всегда забавляло как свиньи кичатся выходом в полуфинал ЛЧ. А чего не вспоминаете полуфинал Кубка Кубков?



        Сами же себе стучите снизу )))
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру
        вчера в 13:55
        видимо для Питера это праздник жизни обыграть средненький клуб Спартак с таким счетом, Ливерпуль после победы 7-0 даже не заметил, ни футболок ни балабольства, сразу видно сурьезный клуб!
        Pryan 7
        Pryan 7 ответ sv_1969 (раскрыть)
        вчера в 13:51
        Я просто привел цифры, на глупый поступок с футболками.
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
        вчера в 13:50
        точнее не для клубов рпл
        Эджуке
        Эджуке ответ Pryan 7 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 13:50
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov ответ Питерские гоблины (раскрыть)
          вчера в 13:48
          Мы проиграли вам пусть крупно и обидно,НО! Вы каким боком в ЛЧ с таким бюджетом и таким вы рвением кричите что выиграли свиней не можете выйти с группы хотя бы,дойти жо полуфинала бы,Питер вы уже не культурная а шарашкина столица,Питерабад а не Санкт Петербург
          Эджуке
          Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
          вчера в 13:46
          О - конявый ))) Спасибо )))
          А о "последнем месте в ЛЧ" не "покорителям квалификаций" рассуждать )))
          Эджуке
          Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
          вчера в 13:44
          Ну - нет так нет, время покажет. К слову - как там с евротрофеями у безтрофейников? А вот на момент футболок "1:0" именно у команды Федуна было такое прозвище )))
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov ответ Эджуке (раскрыть)
          вчера в 13:44
          Конявый топит за бомжей,а я думаю чего они оба разом в ЛЧ всегда вместе последнее место занимают это оказывается по дружески
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov ответ Эджуке (раскрыть)
          вчера в 13:41
          Так и еще 10 лет побудете без побед,не привыкать вам
          Эджуке
          Эджуке ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
          вчера в 13:41
          Чтобы насмехаться над свиньями нужно быть просто любителем футбола
          Elliada
          Elliada
          вчера в 13:38
          В ответ Спартак начнет продавать футболки с выступлением Зенита в ЛЧ
          Джон Иванов 2
          Джон Иванов 2
          вчера в 13:25
          Продайте ролик где Артёмка забыл что он капитан сборной)
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