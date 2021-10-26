«Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1»

1635224915

вчера, 08:08

Накануне «Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ , с принтом «7:1» на груди.

Сообщается, что первый тираж таких футболок был распродан чуть более чем за два часа.