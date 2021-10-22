Футболисты «Динамо» вышли на игру с «Химками» в ретроформе

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вчера, 20:54

Футболисты «Динамо» вышли на матч 12-го тура РПЛ с «Химками» в ретроформе. Это было сделано в честь дня рождения Льва Яшина.

Футболки выполнены в ретростиле как во времена легендарного голкипера.