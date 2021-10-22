Футболисты «Динамо» вышли на игру с «Химками» в ретроформе

Футболисты «Динамо» вышли на матч 12-го тура РПЛ с «Химками» в ретроформе. Это было сделано в честь дня рождения Льва Яшина.
Футболки выполнены в ретростиле как во времена легендарного голкипера.
⭐️ Сегодня в честь дня рождения Льва Яшина динамовцы вышли на матч в ретроформе— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Эти футболки выполнены в ретростиле как во времена Льва Ивановича. После матча игроки оставят автографы на своих футболках, которые затем можно будет приобрести в нашем фаншопе в ТЦ «Арена Плаза»! pic.twitter.com/JVwpEdkh21