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Футболисты «Динамо» вышли на игру с «Химками» в ретроформе

вчера, 20:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Футболисты «Динамо» вышли на матч 12-го тура РПЛ с «Химками» в ретроформе. Это было сделано в честь дня рождения Льва Яшина.

Футболки выполнены в ретростиле как во времена легендарного голкипера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:04
это хорошо придумали
ОПС
ОПС
сегодня в 04:50
Хорошая форма.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:42
А разве шнуровки уже не было?
1bear
1bear
вчера в 22:43
хорошая форма помогла победить...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:45
Сегодня стоимость этих футболок с автографами футболистов Динамо не на много выше их первоначальной цены, но если клубу за многие годы улыбнётся фортуна и он сумеет хоть что-то выиграть в этом году, тогда можно будет продать эту форму на каком-нибудь благотворительном аукционе, где уверен уже будут другие деньги, а выручку пустить на поддержку тех же динамовцев, которые как раз играли в такой форме. Ветеранов тех далёких лет осталось уже немного и такая символическая акция пусть и не сильно изменит их финансовое состояние, но лишний раз покажет, что они не обделены вниманием и про них помнят и чтут их былые заслуги.
beefs
beefs
вчера в 21:22
молодцы, помним, так держать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:17
В день рождения Льва Ивановича динамики не могли проиграть!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:09
Ретро форма им к лицу.
протон
протон
вчера в 21:02
я хотя и не болельщик Динамо, но очень хочу что бы клуб был в лидерах
протон
протон
вчера в 21:01
думаю традицию можно сделать. по чему бы и нет?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:00
Одели ретро форму и как заиграли сразу! Камня на камне не оставили от Химок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:55
Наверное поэтому и победили!
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