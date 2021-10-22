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Погба поучаствовал в создании первых в мире «веганских бутс»

вчера, 14:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поучаствовал в презентации первых в мире «веганских бутс». Их выпустил бренд Adidas. Это лимитированная серии бутс линейки Predator Freak. Их особенность в том, что они полностью выполнены из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования натуральной кожи.

Француз, который может сменить клубную прописку, лично принимал полноценное участие в разработке дизайна этой футбольной обуви вместе с модельером Стеллой Маккартни. Пара «веганских бутс» стоит 280 евро.

Стоит отметить, что Поль Погба уже успел сыграть в таких бутсах матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2).

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:00
Реакция Беззубика, когда он узнал об этом:
— Все равно у них есть шипы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:52
Куда смотрят защитники растительных веществ и продуктов....
Безобразие....
ks4yvt8pjhsk
ks4yvt8pjhsk
вчера в 14:47
Следующими будут антирасистские бутсы без единой нитки чёрного цвета
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:09
Бутсы обесжиреные без кожи.
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