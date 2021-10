Погба поучаствовал в создании первых в мире «веганских бутс»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поучаствовал в презентации первых в мире «веганских бутс». Их выпустил бренд Adidas. Это лимитированная серии бутс линейки Predator Freak. Их особенность в том, что они полностью выполнены из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования натуральной кожи.

Француз, который может сменить клубную прописку, лично принимал полноценное участие в разработке дизайна этой футбольной обуви вместе с модельером Стеллой Маккартни. Пара «веганских бутс» стоит 280 евро.

Paul Pogba and Adidas by Stella McCartney have co-created a new limited edition Predator.



It’s the world’s first 100% vegan football boot 🌱 pic.twitter.com/rxUUA04qcC