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«Зенит» запустил продажу футболок, посвящённых разгрому «Спартака»

вчера, 20:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Зенит» выпустил специальные футболки, посвященные разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. 24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил красно-белых со счетом 7:1.

Теперь в интернет-магазине клуба доступна для покупки футболка «„Зенит“ 7:1 „Спартак“». Приобрести ее можно за 1 400 рублей.

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Все комментарии
Мясо69
Мясо69 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 14:05
а что же вы тогда напечатали аж на футболках разгромную победу над "середняком"?) Для вас это был матч жизни, главный матч в сезоне. Ох, как же много вас, хотящих быть главным соперником для Спартака..)
За Ливерпуль
За Ливерпуль
сегодня в 13:10
Ну а что, чем недовольны спартачи то. На протяжении всея своей истории этот клубишко вёл себя мягко сказать не корректно ко всем соперникам. Да и вообще этот недоклуб тянули всегда за уши что в советское время (любимый клуб генсека и тов Гришина) что в 90-е криминальный душок. Молодец Зенит надо было размазать, вообще добить до 10 штук.
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответ WojakOfCalcio (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:03
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    сегодня в 12:08
    Очень хочется чтобы эта газпромовская недокоманда кому нибудь влетела 10:0
    Gahi
    Gahi ответ Рязань 062 (раскрыть)
    сегодня в 09:59
    Это касается не только команды "Зенит" и остальных клубов которые выигрывают с таким крупным счётом. Победитель должен всегда оставаться благородным по отношению к своему противнику и не опускаться до таких мелочей, чтобы унизить побеждённого ещё раз после боя. В этом плане более достойно повёл себя тренер "Зенита" Сергей Семак, который сказал после матча - "Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день". Удачи
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 09:25
    Ну да .а спартаковцы ангелы прямо. Агнцы Божьи. Почитайте что писал Фетисов и пресслужба Спартака после побед, и не таких разгромных. Бумеранг всегда был есть и будет. Спартак унижен , и это замечательно. Слишком уж высокомерно вели себя , по отношению к другим клубам
    Kokurrr
    Kokurrr ответ Rattlehead (раскрыть)
    сегодня в 08:00
    Еще как вариант лого с моей аватарки)
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 07:39
    Говорят в Брюгге выпустили футболки с пейзажем, на котором изображено лазурное море и тонущая в полный штиль каравелла, на обломках которой плавает грустный лев. Учёные всего мира пытаются разгадать какой же смысл заложили в своё произведение авторы.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    сегодня в 07:26
    Обычно в спорте победители жмут руку побежденному! Знаешь, мне как болельщику Спартака ни капли не обидно за эти футболки, я просто не могу понять что творится в голове у тех кто это придумал?!
    Я не видел футболок Барселона - Бавария 0-7, Сочи - Ростов 10-1 и.т.д.
    Как обычно только Зенит выделился!
    YVG
    YVG ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    сегодня в 07:01
    Середняк середняку рознь. спартак тот середняк, который мнит себя великим.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 06:55
    Ну и зачем? Почему тогда другие разгромные победы над середняками на печатают?
    YVG
    YVG ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
    сегодня в 06:36
    Лучше Ливерпуль-спартак 7-0, весь мир помнит до сих пор.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:34
    так себе креативная новинка, незачёт
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 05:11
    Зенит придумали чтобы мы перестали ненавидеть Спартак.
    красноярец
    красноярец
    сегодня в 05:07
    Мда. Бомжи с радостью скупят, памятное событие.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 03:52
    Если сильно увлечься празднованием прошлых побед - новые можно и не одержать.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    сегодня в 03:16
    Динамо- зенит, 7:1, тоже хороший плакат
    uzfwvcxaa3yc
    uzfwvcxaa3yc
    сегодня в 02:37
    Бомжи такие бомжи
    Nick Ch
    Nick Ch
    сегодня в 02:12
      Миротворец Мышкин.
      Миротворец Мышкин. ответ всё продинамил (раскрыть)
      сегодня в 01:40, ред.
      Что сваливать всё на ЛЧ, если в России никто не может их поставить на место? Имеют право гордиться своей победой. Сам являюсь болельщиком Спартака и не люблю Зенит, но радоваться тому, что Петербуржцев обыгрывают там, где Спартака не было уже давно, очень глупо.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ YVG (раскрыть)
      сегодня в 00:28
      Это вряд ли. Запасы газа и нефти закончатся быстрее, чем сравняется количество титулов, а без Газпрома Зениту ловить нечего.
      zsb1961
      zsb1961
      сегодня в 00:20
      Маркетинговый ход!
      YVG
      YVG ответ Rattlehead (раскрыть)
      сегодня в 00:13
      Это дело поправимо, только 7-1 уже никогда не исправишь.
      YVG
      YVG ответ всё продинамил (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Похоже, вас она навсегда отрезвила.
      всё продинамил
      всё продинамил
      сегодня в 00:08
      Что-то зенитовские уж слишком раздухарились… Ничего, ЛЧ их скоро отрезвит.
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 00:00
      Теперь они долго будут издеваться и припоминать Спартаку этот матч.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 23:34
      Какие же это мечты? Это количество чемпионских титулов.
      YVG
      YVG ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 23:27
      Мечтать не воспрещается, только лучше это делать трезвым.
      4RT
      4RT
      вчера в 23:23
      Наверное кучу бабла заплатили "художникам" за этот "шедевр"😁
      13 RUS
      13 RUS
      вчера в 22:54
      Какой то газовый господин придумал сто пудово
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