«Зенит» запустил продажу футболок, посвящённых разгрому «Спартака»

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вчера, 20:41

«Зенит» выпустил специальные футболки, посвященные разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ . 24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил красно-белых со счетом 7:1.

Теперь в интернет-магазине клуба доступна для покупки футболка «„Зенит“ 7:1 „Спартак“». Приобрести ее можно за 1 400 рублей.