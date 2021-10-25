«Зенит» запустил продажу футболок, посвящённых разгрому «Спартака»

«Зенит» выпустил специальные футболки, посвященные разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. 24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил красно-белых со счетом 7:1.
Теперь в интернет-магазине клуба доступна для покупки футболка «„Зенит“ 7:1 „Спартак“». Приобрести ее можно за 1 400 рублей.
Я не осуждаю, если есть люди которым понравиться это одеть, почему нет. Их право, и право клуба гордиться этой победой. Повторюсь футболка без оскорбительных картинок и слов. Я не одену, сыпать соль на раны таким образом не моё. Но обвинять зенит в бескультурии и хамстве, это лишнее. Победитель вправе насладится своей победой.
Я не осуждаю, если есть люди которым понравиться это одеть, почему нет. Их право, и право клуба гордиться этой победой. Повторюсь футболка без оскорбительных картинок и слов. Я не одену, сыпать соль на раны таким образом не моё. Но обвинять зенит в бескультурии и хамстве, это лишнее. Победитель вправе насладится своей победой.