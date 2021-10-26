«Реал» хочет продлить контракт с Кроосом

Руководство «Реала» намерено предложить новый контракт хавбеку Тони Кроосу.
Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. «Сливочные» готовы продлить договор еще на 2 сезона.
Ранее слухи связывали полузащитника с английским грандом.
Руководство «Реала» намерено предложить новый контракт хавбеку Тони Кроосу.
Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. «Сливочные» готовы продлить договор еще на 2 сезона.
Ранее слухи связывали полузащитника с английским грандом.
«В сентябре 2013 года «Бавария» хотела продлить его контракт, но Тони не захотел», - сказал Штрут.
«Они предложили ему 6 миллионов евро за сезон».
«Затем мы попросили 10 миллионов евро, и Пеп Гвардиола хотел оставить его.
«Ты нужен мне здесь», - сказал он Кроосу, и я полагаю, он сказал то же самое Карлу-Хайнцу Румменигге.
«В ноябре я поехал в Мюнхен, и Румменигге сказал мне: «Поскольку мы очень ценим Тони, мы предлагаем 6,5 миллиона евро в год».
«Я сказал ему: «Мы не примем меньше 10 миллионов евро», и через 28 минут разговор закончился.
«Тогда стало ясно, что Тони не будет в «Баварии» в следующем сезоне. Мы сказали ведущим клубам Европы, что Тони выставлен на продажу».
«Они сначала не поверили нам, потому что как «Бавария» могла позволить уйти такому игроку?»
«Он был идеальным игроком для стиля игры Гвардиолы».
Итак, один из лучших полузащитников в мире был доступен, и «Манчестер Юнайтед» был в позиции, чтобы подписать его. Однако увольнение их тренера Дэвида Мойеса и последующий интерес Реала перевернули ситуацию с ног на голову.
«В апреле 2014 года «Юнайтед» отправил Тони копию контракта, и Дэвид Мойес лично посетил его, - сказал Штрут.
«Предложение и контракт «Юнайтед» были хорошими, и Кроос согласился подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
"У меня все еще есть копия контракта, только подпись Тони отсутствует».
22 апреля «Юнайтед» уволил Мойеса, и нам пришлось искать новый клуб.
«Наконец, летом 2014 года Кроос перешел в Реал Мадрид».
Вот так. Теперь ему 31 лет, и он все еще хорош, так что почему нет?
«В сентябре 2013 года «Бавария» хотела продлить его контракт, но Тони не захотел», - сказал Штрут.
«Они предложили ему 6 миллионов евро за сезон».
«Затем мы попросили 10 миллионов евро, и Пеп Гвардиола хотел оставить его.
«Ты нужен мне здесь», - сказал он Кроосу, и я полагаю, он сказал то же самое Карлу-Хайнцу Румменигге.
«В ноябре я поехал в Мюнхен, и Румменигге сказал мне: «Поскольку мы очень ценим Тони, мы предлагаем 6,5 миллиона евро в год».
«Я сказал ему: «Мы не примем меньше 10 миллионов евро», и через 28 минут разговор закончился.
«Тогда стало ясно, что Тони не будет в «Баварии» в следующем сезоне. Мы сказали ведущим клубам Европы, что Тони выставлен на продажу».
«Они сначала не поверили нам, потому что как «Бавария» могла позволить уйти такому игроку?»
«Он был идеальным игроком для стиля игры Гвардиолы».
Итак, один из лучших полузащитников в мире был доступен, и «Манчестер Юнайтед» был в позиции, чтобы подписать его. Однако увольнение их тренера Дэвида Мойеса и последующий интерес Реала перевернули ситуацию с ног на голову.
«В апреле 2014 года «Юнайтед» отправил Тони копию контракта, и Дэвид Мойес лично посетил его, - сказал Штрут.
«Предложение и контракт «Юнайтед» были хорошими, и Кроос согласился подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
"У меня все еще есть копия контракта, только подпись Тони отсутствует».
22 апреля «Юнайтед» уволил Мойеса, и нам пришлось искать новый клуб.
«Наконец, летом 2014 года Кроос перешел в Реал Мадрид».
Вот так. Теперь ему 31 лет, и он все еще хорош, так что почему нет?