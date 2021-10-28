Исполняющим обязанности тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан

«Барселона» объявила о назначении исполняющим обязанности Серхи Бархуана после увольнения Рональда Кумана.
49-летний специалист возглавляет «Барселону Б». Бархуан оставит пост и. о. тренера, как только клуб найдет постоянного тренера.
Сообщалось, что «Барселона» уже договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави.
Серхи Бархуан – и.о. главного тренера «Барсы». Он воспитанник клуба, провел за команду 382 матча и выиграл 9 трофеев
Так же Серхи 56 раз выходил на поле в футболке сборной Испании ! Удачи !!!
Серхи Бархуан – и.о. главного тренера «Барсы». Он воспитанник клуба, провел за команду 382 матча и выиграл 9 трофеев
Так же Серхи 56 раз выходил на поле в футболке сборной Испании ! Удачи !!!