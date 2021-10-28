Исполняющим обязанности тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан

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вчера, 15:12

«Барселона» объявила о назначении исполняющим обязанности после увольнения Рональда Кумана.

49-летний специалист возглавляет «Барселону Б». Бархуан оставит пост и. о. тренера, как только клуб найдет постоянного тренера.

Сообщалось, что «Барселона» уже договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави.