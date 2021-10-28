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Исполняющим обязанности тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан

вчера, 15:12

«Барселона» объявила о назначении исполняющим обязанности Серхи Бархуана после увольнения Рональда Кумана.

49-летний специалист возглавляет «Барселону Б». Бархуан оставит пост и. о. тренера, как только клуб найдет постоянного тренера.

Сообщалось, что «Барселона» уже договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:46
Бардак в Барсе. С этим президентом Хави вряд-ли поладит. Отказаться от Суареса под предлогом омолодить состав, но при этом покупая старпера Агуеро. Президентом сделать Пике однозначно!! А Хави необходимо набрать зубастый и голодный до трофеев состав под себя, привить Барселоновский стиль и убрать окончательно из команды всех старперов оставив из всех только Бускетса. И начать все с чистого листа
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:22
Удачи каталонцам !! Нам нужен сильный соперник ,ждём возвращения каталонцев!! Удачи ребята!!!
adrianes
adrianes
вчера в 18:55
а Аленичев без работы сидит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:51
Бархуан сильнейший тренер,один из лучших в мире.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:49
Удачи ему!
112910415
112910415
вчера в 18:31
дотянуть до Хави без поражений !
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 18:24
Вот так карьера...из Барселоны б сразу в Барселону г
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:19
Тут даже и обсуждать нечего, все знают, что это временщик.
pele1981
pele1981 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:05
Поехал другой клуб ломать)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:48
Крах империи!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kotmyshka (раскрыть)
вчера в 17:40
Только прораб нужен хороший, а их еденицы
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:23
Бархуан ИО, Хави в уме.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Барсу уничтожил карлик и как только жаренным запахло сделал ноги.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:50, ред.
Барсу надо строить заново... И года 2.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:33
Прикольно, если задержится как Сульшер ))) Сначала победы, восхищение гением, а потом затяжное падение.
m2xn3t7peqdc
m2xn3t7peqdc
вчера в 16:27
Куманька давно гнать надо было
Cat01
Cat01
вчера в 15:54
Это всё временно
протон
протон
вчера в 15:45
Может его лучше до конца сезона оставить?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:40
Удачи ему.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31, ред.
Ничего особенного. На недельку ,а может две ничего страшного не произойдёт. А так немного о Серхи ,кстати
Серхи Бархуан – и.о. главного тренера «Барсы». Он воспитанник клуба, провел за команду 382 матча и выиграл 9 трофеев 
Так же Серхи 56 раз выходил на поле в футболке сборной Испании ! Удачи !!!
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 15:30
Левый защитник Барселоны моего детства ) Прикольно.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:14
Посмотрим, как на исполняет...
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