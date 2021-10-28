Куман уволен с поста главного тренера «Барселоны»

Каталонская «Барселона» объявила об увольнении Рональда Кумана с наставника команды. О решении было объявлено после поражения от «Райо Вальекано» (1:0).
Голландец был назначен на пост главного тренера «Барселона» 19 августа 2020 года. Специалист в качестве наставника выиграл с командой Кубок Испании в сезоне-2020/21.
Сейчас «Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры после десяти сыгранных туров.
Куман остался совсем один, ни команда ни Ляпорту, который оказался лжецом и предателем уволив, ни болельщики его не поддерживали, и отношение к нему с самого начала было такое как в свое время к ван галу,........словно он чужак для клуба........... вот это меня удивляет............ А такое неуважение к Куману, я считаю неуважение ко всему голландскому футболу и Кройфу в частности, чьим учеником он и являлся, да там не только Гвардиола был, .......... по этому я надеюсь тен хаг сюда не пойдет......... пускай кто хочет тренирует испанец, немец итальянец и тд.
Да, его уволили зато те кто проигрывал остались........... и они же дальше будут это делать.
Куман остался совсем один, ни команда ни Ляпорту, который оказался лжецом и предателем уволив, ни болельщики его не поддерживали, и отношение к нему с самого начала было такое как в свое время к ван галу,........словно он чужак для клуба........... вот это меня удивляет............ А такое неуважение к Куману, я считаю неуважение ко всему голландскому футболу и Кройфу в частности, чьим учеником он и являлся, да там не только Гвардиола был, .......... по этому я надеюсь тен хаг сюда не пойдет......... пускай кто хочет тренирует испанец, немец итальянец и тд.
Да, его уволили зато те кто проигрывал остались........... и они же дальше будут это делать.