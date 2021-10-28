Куман уволен с поста главного тренера «Барселоны»

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вчера, 08:17

Каталонская «Барселона» объявила об увольнении с наставника команды. О решении было объявлено после поражения от «Райо Вальекано» (1:0).

Голландец был назначен на пост главного тренера «Барселона» 19 августа 2020 года. Специалист в качестве наставника выиграл с командой Кубок Испании в сезоне-2020/21.

Сейчас «Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры после десяти сыгранных туров.