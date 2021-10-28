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Куман уволен с поста главного тренера «Барселоны»

вчера, 08:17
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Каталонская «Барселона» объявила об увольнении Рональда Кумана с наставника команды. О решении было объявлено после поражения от «Райо Вальекано» (1:0).

Голландец был назначен на пост главного тренера «Барселона» 19 августа 2020 года. Специалист в качестве наставника выиграл с командой Кубок Испании в сезоне-2020/21.

Сейчас «Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры после десяти сыгранных туров.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:06
Куман вёл себя слишком самоуверенно, почистил состав, но в итоге ничего не вышло. Зато оставил как Ван Гал в своё время в МЮ наследие в виде молодёжи. Хави - это лучший выбор в данный момент для Барселоны.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:21
Надеюсь Барселону возглавит именно Хави!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:34
Будущее при Лапорте будет таким же и я этому рад
XL-965
XL-965
вчера в 15:24
Средний он тренер и его уровень это Саутгемптон
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 15:18
Жаль, что уволили…
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:09
С Хави и этот состав заиграет намного лучше,в этом убежден.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:44
Суарес не меньше сделал Барселоне,чем он,и как Куман с ним поступил,как будто с бомжом по телефону несколько слов,мол ищи себе команду-40 секунд,поэтому о каком уважение к Куману говоришь,он достоин презрение только а не уважение.
Ни один нормальный клуб больше приглашать не будет этого надменного нарцисса
протон
протон
вчера в 13:04
Лапорта человек слова.

Сказал, что подпишет CVC Тебасу - так и сделал.

Сказал, что оставит Месси, когда станет президентом Барсы - так и сделал.

Сказал, что выиграет Эль Класико - так и сделал.

Сказал, что доверяет Куману и не уволит его - так и сделал.
протон
протон
вчера в 13:03
Ну что, все на Каталонскую!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 12:29
достаточно было посмотреть на слёзы Суареса, покидающего клубную базу барселоны на своей машине, уже тогда не успев прийти толком в клуб Куман подписал себе смертный приговор, устроил из Луиса крайнего, как-будто он один был виновен, что влетели тогда баварии на своём поле без шансов...тогда нужно было убирать и Пике и Бускетса с Альбой! барселона в глубоком игровом и финансовом кризисе, эль - класико не смотрел просто потомучто не было уже никакого интереса, нет на поле ни Месси, ни Роналду. эх, сколько дер....а было вылито на обоих болельщиками этих грандов мирового футбола, не понимали тогда, что обоими нужно восхищаться пока два лучших игрока в мире играли за свои клубы и выигрывали чемпионат Испании и лигу чемпионов...сейчас уже победа в ла лиге не так котируется, а лч в ближайшее время забирать будут гранды из Англии и возможно псж с баварией. желаю удачи Хави на тренерском мостике, хорошие, молодые футболисты у него есть чтобы барселона через 5-6 сезонов снова вернулась на лидерские позиции в мировом футболе ( Фати , Габи, Педри, Мингеса - это будущее сине - гранатовых) только вот не пойму зачем арабским шейхам ньюкасл когда есть барса с дырявыми карманами?
galem72
galem72
вчера в 12:21
Кто-нибудь покажите эту новость Глейзерам!
1bear
1bear
вчера в 12:16
ну наконец то - столько терпели...
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:08
Не похож он на кролика - с 12 миллионами неустойки за расторжение контракта...
Фото с львом, греющемся под лучами солнца, более актуально в данном случае)
ESPANOL
ESPANOL
вчера в 12:05
Его увольнять было необходимо еще в прошлом году! Было очевидно, что он не тянет, как тренер! Постоянно ошибался с составом, выпуская в основе именно тех, кто абсолютно не тянул. Он Кубок короля то взял, благодаря Месси, как впрочем и бронзу чемпионата. Выгнал Суареса, но оставил Гризмана, постоянно ставил Роберто и Бускетса, которые привозили мячи себе через матч, замены делал от фонаря, никаких запасных схем и вариантов при неудачной игре. Де Йонг при нем деградировал полностью. Дест стал баластом. Но он смотрел в рот Бартомеу, поэтому ему все сходило с рук. Кстати, мое мнение, Хави тоже не годится для Барсы! Ничего у него не получится. Барса не арабский клуб и чемпионаты абсолютно разные. Ему следовало бы сначала поработать вторым тренером, чтобы поднабраться опыта, а так очередной эксперимент, который ничего хорошего не сулит.
амурец
амурец
вчера в 11:54
Куман хоть старался
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:45
ВЫходит,"аналитик" соккера,намедни писавший,что КУман защищён неминуемым банкротством клуба,в случае его ухода с компенсациями всякого рода за разрыв контракта,сел в лужу...Отмокай,братан!!!
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 11:36
Вспомните вы ещё старика Рональда и его 8 е место)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:13, ред.
Кумана уважал раньше,но когда он поступил подло с Суаресом и Пъяничем,очень хотел,чтобы и с ним так же поступили.Все возвращается бумерангом,делай другим уважение и тебе будет уважение и наоборот.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:48
Свершилось! Ну нельзя тренировать Барсу, если она играет так плохо.
Ждём Хави! Надеюсь у него Барса заиграет. Хотя бы нужно сезон спасти, а со следующего в бой за титулами!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:12
И болельщики Барсы перкрестились локтями.
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:54
Ну наконец-то, дождались...
Разве нужно было доводить до такого состояния? Говорил ещё три месяца назад, что его быстрее нужно увольнять.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 09:52
Лопотеги самый крутой вариант
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:52
Остальным тренерам, уютно расположившихся на шатающихся креслах - не мешало бы задуматься:
DXTK
DXTK
вчера в 09:43, ред.
Спасибо Куману за его попытку перестроить команду, пришел в сложный период, как был так он и останется легендой Барселоны.......но двигаться надо дальше и ему и команде.

Куман остался совсем один, ни команда ни Ляпорту, который оказался лжецом и предателем уволив, ни болельщики его не поддерживали, и отношение к нему с самого начала было такое как в свое время к ван галу,........словно он чужак для клуба........... вот это меня удивляет............ А такое неуважение к Куману, я считаю неуважение ко всему голландскому футболу и Кройфу в частности, чьим учеником он и являлся, да там не только Гвардиола был, .......... по этому я надеюсь тен хаг сюда не пойдет......... пускай кто хочет тренирует испанец, немец итальянец и тд.

Да, его уволили зато те кто проигрывал остались........... и они же дальше будут это делать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:13
Вы думали, что «Новая эра» началась после ухода Месси? - нет, после ухода Кумана! Началась «Новая эра!»
kella
kella
вчера в 09:13
Все предсказуемо было и давно уже нет такой команды как Барселона, - остались только рожки да ножки!
Elliada
Elliada
вчера в 09:11
Сульшер на очереди
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:10
Что то не заладилось у него в Барселоне.
Wonka7238
Wonka7238
вчера в 09:03
Что, резко деньги нашлись? Лапорта, скрипя зубами, потерпит без очередной виллы?
ОПС
ОПС
вчера в 09:02
Давно пора.
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