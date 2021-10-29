Игроки «Спартака» общались с руководством клуба после разгрома от «Зенита»

Голкипер «Спартака» перед встречей 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал, что игроки провели встречу с руководством клуба после разгрома от «Зенита» (1:7).

Беседовали много. Естественно, опыт уже есть. Когда такое случается, не может быть так, что просто потренировались и разошлись. Был разбор с наставником команды, с руководством тоже встречались. Был внутренний разговор с игроками, регулярно общаемся.

Необходимо больше времени проводить друг с другом и решать, как работать далее.