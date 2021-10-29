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Игроки «Спартака» общались с руководством клуба после разгрома от «Зенита»

вчера, 17:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Артем Ребров перед встречей 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал, что игроки провели встречу с руководством клуба после разгрома от «Зенита» (1:7).

Беседовали много. Естественно, опыт уже есть. Когда такое случается, не может быть так, что просто потренировались и разошлись. Был разбор с наставником команды, с руководством тоже встречались. Был внутренний разговор с игроками, регулярно общаемся.

Необходимо больше времени проводить друг с другом и решать, как работать далее.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 15:19
Игроки «Спартака» общались с руководством клуба
Эта встреча называется Мудовые Рыдания
batog
batog
вчера в 20:58
Не о чем !!!!
протон
протон
вчера в 19:52
Тёма, оказывается, знатный тролль. Опыт таких встреч, грит, уже есть. Надо, грит, чаще встречаться. Молодееец…
ДСА
ДСА
вчера в 18:27
Толку от этого нет.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:02
"Беседовали много"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:01
Молодцы что встретились с руководством....
Повышение зарплаты напрашивалось давно....
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:00
Посидели, выпели, шашлыки и сказали играем дальше так же. )))
makkie
makkie
вчера в 17:51
Извиняться, оправдываться, обещать - у нынешней команды получается здорово.
Вот только игра и результаты оставляют желать лучшего. Тут полные профаны!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:48
как бы там небыло а счёт уже в истории 7 - 1
drug01
drug01
вчера в 17:38
Задача поставлена-вперед?!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:38
То-есть , провели профсоюзное собрание, приняли резолюцию единогласно, правда Промес, Мозес, Айртон, Жиго, Ларссон, Кофрие и Хендрикс не поняли о чем речь, но тоже проголосовали ЗА. Понсе воздержался.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:37
Бесценный опыт нам не помог,
как и Зарема,Федун и бог.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:32
После матча с Ростовом беседа продолжится....
3ton
3ton
вчера в 17:27
По премии дали
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:23
Ключевые слова "опыт уже есть"))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:21
Тренироваться не пробовали?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:19
Ну теперь игра попрёт!
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