Тренер «Зенита» Оливейра: «Надеюсь, скоро получу российский паспорт»

Бразилец Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, подтвердил информацию о том, что его семья собирается получить российские паспорта.
Моя жизнь все больше и больше соединяется с Россией. Надеюсь, скоро получим всей семьей российские паспорта. Все документы уже поданы.
и то, без работы и клуба,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Дзюба."
Тренер Зенита
Вильям Артур де Оливейра (ныне Владимир Артурович Оливейров)
и то, без работы и клуба,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Дзюба."
Тренер Зенита
Вильям Артур де Оливейра (ныне Владимир Артурович Оливейров)
..
..