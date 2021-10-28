Тренер «Зенита» Оливейра: «Надеюсь, скоро получу российский паспорт»

Бразилец Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, подтвердил информацию о том, что его семья собирается получить российские паспорта.

Моя жизнь все больше и больше соединяется с Россией. Надеюсь, скоро получим всей семьей российские паспорта. Все документы уже поданы.