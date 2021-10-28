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Тренер «Зенита» Оливейра: «Надеюсь, скоро получу российский паспорт»

вчера, 22:32

Бразилец Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, подтвердил информацию о том, что его семья собирается получить российские паспорта.

Моя жизнь все больше и больше соединяется с Россией. Надеюсь, скоро получим всей семьей российские паспорта. Все документы уже поданы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:36
"Да будь я бразильцем преклонных годов,
и то, без работы и клуба,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Дзюба."

Тренер Зенита
Вильям Артур де Оливейра (ныне Владимир Артурович Оливейров)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
Вильям наш Оливейра 🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
сегодня в 05:45
Ему то за что гражданство давать?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Если человек уже видит своё будущее в России, почему бы и не дать ему паспорт. Удачи тебе и всей твоей семье !!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Конь 666 (раскрыть)
сегодня в 00:26
бразильская, но зато семейка специалистов) у нас в стране каждый день получают гражданство сотни узбеков и таджиков, щас еще и афганцы, которые потом беспределят, и насилуют, наркоту продают, и даже убивают. В том, что Оливейре дадут гражданство только плюсы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:12
Скоро всех родственников сюда перетянет!
Конь 666
Конь 666 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:08
Дело не в зависти, а в том что это бразильская семейка)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
так свою семейку устрой на бюджет туда тоже, че завидовать? если багаж ума конечно позволяет
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:46
Это тот который говорит по-русски лучше чем 50% россиян? Так давно пора ему дать гражданство, только за то, что им (языком) разговаривал Ленин!
drug01
drug01
вчера в 23:44
Скоро будет свой
..
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:24
Еще одна семейка на бюджете.
протон
протон
вчера в 22:57
уже одна Оливейра получила гражданство, это не родственники?
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