Лапорта представил игрокам «Барселоны» Бархуана

Исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан, работающий в «Барселоне Б».
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта представил Бархуана игрокам в раздевалке. Под руководством Серхи «Барселона» провела тренировку.
Sergi Barjuan meets the players pic.twitter.com/0akERchIvg— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021
Хави Эрнандес - главный кандидат на пост тренера Барселоны, но каталонский клуб должен сначала договориться с Аль Саддом, чтобы забрать его из Катара, у 41-летнего тренера по контракту до 30 июня 2023 года есть обязанности.
Другие имена, которые были связаны с Барселоной - это босс «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо и менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг. Но Серхи Бархуан стал главным тренером на временной основе, пока не приедет новый тренер.
Желаю удачи ему, пока не приедет новый тренер, он должен сделать некоторую работу. Удачи Серхи Бархуан!
Хави Эрнандес - главный кандидат на пост тренера Барселоны, но каталонский клуб должен сначала договориться с Аль Саддом, чтобы забрать его из Катара, у 41-летнего тренера по контракту до 30 июня 2023 года есть обязанности.
Другие имена, которые были связаны с Барселоной - это босс «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо и менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг. Но Серхи Бархуан стал главным тренером на временной основе, пока не приедет новый тренер.
Желаю удачи ему, пока не приедет новый тренер, он должен сделать некоторую работу. Удачи Серхи Бархуан!