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Лапорта представил игрокам «Барселоны» Бархуана

вчера, 08:33

Исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан, работающий в «Барселоне Б».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта представил Бархуана игрокам в раздевалке. Под руководством Серхи «Барселона» провела тренировку.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 19:42
Пике от радости штаны даже снял )
протон
протон
вчера в 12:41
Я так понял истинная цель снижения зп игроков была в сборе денег на неустойку Куману
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:25
Рональд Куман был освобожден от своих обязанностей главного тренера «Барселоны» поздно вечером в среду после поражения клуба 1:0 от Райо Вальекано, в результате чего «Блауграна» занимает девятое место в таблице. В Лиге чемпионов «Барселона» занимает третье место в своей группе, проиграв первые два матча «Баварии» и «Бенфике». Теперь внимание обращено на того, кто заменит Кумана на «Камп Ноу».

Хави Эрнандес - главный кандидат на пост тренера Барселоны, но каталонский клуб должен сначала договориться с Аль Саддом, чтобы забрать его из Катара, у 41-летнего тренера по контракту до 30 июня 2023 года есть обязанности.

Другие имена, которые были связаны с Барселоной - это босс «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо и менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг. Но Серхи Бархуан стал главным тренером на временной основе, пока не приедет новый тренер.

Желаю удачи ему, пока не приедет новый тренер, он должен сделать некоторую работу. Удачи Серхи Бархуан!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:49
Если попрёт может и оставят!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:22
Любом коллективе, даже не в спорте представляют человека на должность, даже если это временно и человек работает в данном коллективе. Таковы правила.
ДСА
ДСА
вчера в 09:15
Вдруг получится и сэкономят на тренере.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:53
Скоро как Кумана попрут
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:37
Удачи ему в главной команде. Пусть даже на одну-две игры.
Elliada
Elliada
вчера в 08:36
На одну-две игры мог бы не представлять
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