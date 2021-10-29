Колыванов: «Другим клубам будет сложно бороться с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о результате матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:4).

Результат закономерен. После перерыва гости играли в другой футбол, играли агрессивно и сравняли счёт. Но у питерцев футболисты выше классом, что они и доказали. В целом, очень интересная встреча была. «Бело-голубые» очень старались, но у питерцев опыта побольше. Предпосылки, что «Динамо» отыграется во втором тайме, были, но Сердар Азмун очень хорошо разобрался с защитой соперника и отдал шикарный пас на Вендела, после которого тот забил.

С выходом Артёма Дзюбы игра очень обострилась, верховую борьбу он выигрывал, забил с углового – и игра закончилась. До этого матча «сине-бело-голубые» были лидерами нашего чемпионата, у них более высококлассные игроки, чем у других команд. Поэтому, откровенно говоря, остальным командам очень сложно будет с ними бороться за чемпионство.