Калиниченко о рекорде Дзюбы: «Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга!»

Экс-футболист «Спартака» поздравил форварда «Зенита» с рекордом по забитым мячам в чемпионате России.

В победном поединке с «Динамо» 33-летний нападающий забил свой 144-й гол в чемпионате России. Он обогнал экс-нападающего , на счету которого 143 забитых гола.

Понимаю, что могу высказать непопулярное мнение. Но не поздравить игрока, с которым выступал за одну команду, не могу. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и хочу поздравить!

Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга! В столице тебе по-прежнему не рады.