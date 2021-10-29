Калиниченко о рекорде Дзюбы: «Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга!»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с рекордом по забитым мячам в чемпионате России.
В победном поединке с «Динамо» 33-летний нападающий забил свой 144-й гол в чемпионате России. Он обогнал экс-нападающего Олега Веретенникова, на счету которого 143 забитых гола.
Понимаю, что могу высказать непопулярное мнение. Но не поздравить игрока, с которым выступал за одну команду, не могу. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и хочу поздравить!
Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга! В столице тебе по-прежнему не рады.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.