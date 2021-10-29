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Калиниченко о рекорде Дзюбы: «Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга!»

вчера, 23:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с рекордом по забитым мячам в чемпионате России.

В победном поединке с «Динамо» 33-летний нападающий забил свой 144-й гол в чемпионате России. Он обогнал экс-нападающего Олега Веретенникова, на счету которого 143 забитых гола.

Понимаю, что могу высказать непопулярное мнение. Но не поздравить игрока, с которым выступал за одну команду, не могу. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и хочу поздравить!

Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга! В столице тебе по-прежнему не рады.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:27
Как только Дзюба уйдет из Зенита питерские будут его поливать "из всех пушек Петропавловки"...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 23:14
Зюбе пора на отдых. В СПб ему мало кто рад. Чисто моё субъективное мнение.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:14
Да какой он больно король, Зенит и без него выигрывал, вел в счете. Дзюба погоды не делает. Азмун и Клаудиньо играют гораздо полезней.
протон
протон
вчера в 23:13
Мне кажется, Дзюбу и Питере не особо любят.
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