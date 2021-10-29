Губерниев: «Дзюба будет продолжать кусать локти из-за сборной России»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ :

Мне показалось, что «Динамо» может навязать борьбу, но «Зенит» показывает, что сейчас он бесспорный лидер.

Дзюба молодец. Считаю, что он будет продолжать кусать локти из-за сборной России. Думаю, что амбиции лучше применять во благо российского спорта.

«Зениту» хочется пожелать такую же прыть использовать на международной арене. «Динамо» не нужно унывать, команда — молодая, все еще придет.