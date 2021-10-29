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Губерниев: «Дзюба будет продолжать кусать локти из-за сборной России»

вчера, 22:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ:

Мне показалось, что «Динамо» может навязать борьбу, но «Зенит» показывает, что сейчас он бесспорный лидер.

Дзюба молодец. Считаю, что он будет продолжать кусать локти из-за сборной России. Думаю, что амбиции лучше применять во благо российского спорта.

«Зениту» хочется пожелать такую же прыть использовать на международной арене. «Динамо» не нужно унывать, команда — молодая, все еще придет.

«Зенит» занимает первую строчку в таблице РПЛ, набрав 29 баллов. Нападающий питерцев Артём Дзюба в этом поединке побил внушительный рекорд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:25
пусть кусает всё, что сможет
djkney5rm8rb
djkney5rm8rb
сегодня в 06:50
Вы с ним друг друга стоите
suiw
suiw ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 01:55
За это место Дзюба себя кусает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:25
Амбиции Дзюбы и образ шоумена Губерниева в российском спорте использовать не рекомендуется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12
Опа.....походу я футбольный мега-эксперт....
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:19
А кто сказал, что ему есть дело до сборной?
Может быть его интересуют только личные достижения? Может быть он нарцисс
Vladimir808
Vladimir808 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 23:17
Хм, не соглашусь с Вами. Карпин провёл 5 игр, с чистого листа, с 11 травмированными и без Дзюбы. Итог: 4 победы, 1 ничья!!! Считаю что результат достигнут и в том числе по причине отсутствия Дзюбы!!!
ABir
ABir
вчера в 23:16
Скоро Роналдо догонит и золотой мяч
протон
протон
вчера в 23:12
Губерниев высказался, Соловьёв сказал. Сейчас бы мнение Захаровой и будет полный комплект
311
311
вчера в 22:58
Пока за Дзюбу все пытаются домыслить, он купается в лучах славы!)
n272nm
n272nm
вчера в 22:58
У Дзюбы все хорошо. А локти кусает Карпин :)))
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:54
Первый раз с Губером согласен. Неужели он за мозг свой взялся.
4RT
4RT
вчера в 22:54
Смотри чтобы он тебя за хрен не укусил 😁
Cat01
Cat01
вчера в 22:53
Это его дело
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