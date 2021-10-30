«День тренеришки — это да, наш день». Карпин о поздравлении с праздником

Дарья Карпина, жена наставника сборной России Валерия Карпина, поздравила супруга с днем тренера. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
Карпин отреагировал на это поздравление, написав комментарий под постом:
День тренеришки — это да, наш день.
Отметим, что слово «тренеришка» стало популярным после фразы нападающего Артема Дзюбы в адрес бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери в ноябре 2012 года.
После ухода из «Спартака» Эмери четырежды победил в Лиге Европы.
Это всё были разовые акции. Ни один клуб не покупал из года в год игроков за приличные деньги и с огромными зарплатами. Зенит вон днарей из АПЛ приобретает, типа Ловрена, сажая их на огромные зарплаты.
За кого Спартак платил 60 млн., да хотя бы 30 млн. как за Данни. Прям интересно очень, что это за игроки были?
Это всё были разовые акции. Ни один клуб не покупал из года в год игроков за приличные деньги и с огромными зарплатами. Зенит вон днарей из АПЛ приобретает, типа Ловрена, сажая их на огромные зарплаты.
За кого Спартак платил 60 млн., да хотя бы 30 млн. как за Данни. Прям интересно очень, что это за игроки были?
Тимощук переходил как сильнейший опорник в восточной Европе.
Тимощук переходил как сильнейший опорник в восточной Европе.
Ещё скажи, что Тимощук в Зенит переходил котом в мешке.
Прилично меньше. С оборотом Газпрома никто не может поспорить.
Ещё скажи, что Тимощук в Зенит переходил котом в мешке.
Прилично меньше. С оборотом Газпрома никто не может поспорить.
Чего лимитчиков то приписал?
А почему не ресурс? Все эти игроки могли бы постоянно играть в других клубах, а вместо этого сидят на скамейке. Зенит может позволить себе скамеечников с паспортом и большой зарплатой. В других клубах они бы были основными и зарабатывали бы меньше. Кстати рукоблуд больше бы нигде не получал те деньги, что сейчас ему платит Зенит.
Ещё скажи, что не так.
Чего лимитчиков то приписал?
А почему не ресурс? Все эти игроки могли бы постоянно играть в других клубах, а вместо этого сидят на скамейке. Зенит может позволить себе скамеечников с паспортом и большой зарплатой. В других клубах они бы были основными и зарабатывали бы меньше. Кстати рукоблуд больше бы нигде не получал те деньги, что сейчас ему платит Зенит.
Ещё скажи, что не так.