«День тренеришки — это да, наш день». Карпин о поздравлении с праздником

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вчера, 13:57

Дарья Карпина, жена наставника сборной России , поздравила супруга с днем тренера. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Карпин отреагировал на это поздравление, написав комментарий под постом:

День тренеришки — это да, наш день.

Отметим, что слово «тренеришка» стало популярным после фразы нападающего в адрес бывшего главного тренера «Спартака» в ноябре 2012 года.

После ухода из «Спартака» Эмери четырежды победил в Лиге Европы.