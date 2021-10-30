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«День тренеришки — это да, наш день». Карпин о поздравлении с праздником

вчера, 13:57

Дарья Карпина, жена наставника сборной России Валерия Карпина, поздравила супруга с днем тренера. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Карпин отреагировал на это поздравление, написав комментарий под постом:

День тренеришки — это да, наш день.

Отметим, что слово «тренеришка» стало популярным после фразы нападающего Артема Дзюбы в адрес бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери в ноябре 2012 года.

После ухода из «Спартака» Эмери четырежды победил в Лиге Европы.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 01:19
Всё теперь Валера главный клоун 😂
n272nm
n272nm ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:50
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 20:54, ред.
    А то есть ты хочешь сказать, что это Зенит вырастил Тимощука как топового опорника? Просто браво.
    Это всё были разовые акции. Ни один клуб не покупал из года в год игроков за приличные деньги и с огромными зарплатами. Зенит вон днарей из АПЛ приобретает, типа Ловрена, сажая их на огромные зарплаты.
    За кого Спартак платил 60 млн., да хотя бы 30 млн. как за Данни. Прям интересно очень, что это за игроки были?
    n272nm
    n272nm ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 20:37
    И кто звал к себе этого "сильнейшего опорника в Восточной Европе"?! Я помню, английский "Уиган" хотел видеть его в своей команде. :))))) И я еще раз хочу подчеркнуть. жаловаться на бабки Газпрома могут, к примеру, Крылья Советов или условный Урал. Московским командам лучше стыдливо стоять в стороне. Ты. видимо, забыл Кавенги или еще лучше вспомнить Динамо с Манише и прочими звездными аргентинцами.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 20:28
    Кто называл его котом в мешке, тот просто не смотрел матчей Шахтёра.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 20:27
    А причём Федун?
    Тимощук переходил как сильнейший опорник в восточной Европе.
    n272nm
    n272nm ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Тимощук котом в мешке переходил, да. Федун тогда заявил, что Спартак в ярмарке понтов не участвует, имея в виду покупку Тимощука. Вообще, про покупку Тимощука говорили много разного. Это потом, после того, как Зенит выиграл КУЕФА. тот же Федун признал, что был не прав.
    Tostao
    Tostao ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Прошу огласить название первых двух томов воспоминаний.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Ракицкий? Серьёзно? Великолепно играл в Шахте и в ЛЧ себя зарекомендовал, как хороший защитник.
    Ещё скажи, что Тимощук в Зенит переходил котом в мешке.

    Прилично меньше. С оборотом Газпрома никто не может поспорить.
    n272nm
    n272nm ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 18:40, ред.
    А что Ракицкий - суперигрок был, когда его покупали?! Дзюбу Спартак сам выгнал. Артем всю жизнь мечтал играть в Спартаке, но когда в Спартаке нормально относились к игрокам?! Я могу понять, если про деньги говори провинциальные клубы, но московские команды имеют бабла не намного меньше, чем Зенит.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 17:36
    Клаудиньо, Вендел, Барриос, Ракицкий, Сантос, Азмун, Малком.
    Чего лимитчиков то приписал?
    А почему не ресурс? Все эти игроки могли бы постоянно играть в других клубах, а вместо этого сидят на скамейке. Зенит может позволить себе скамеечников с паспортом и большой зарплатой. В других клубах они бы были основными и зарабатывали бы меньше. Кстати рукоблуд больше бы нигде не получал те деньги, что сейчас ему платит Зенит.
    Ещё скажи, что не так.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:35
    пока Карпин не был тренером сборной его жену никто и не знал теперь ей не дают покоя лавры Заремы или Смородской или Бузовой все хотят по пиарится за счёт футбола хотя сами и ничего из себя не представляют
    n272nm
    n272nm ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Круговой, Мостовой, Ерохин, Кузяев, Крицук, Дзюба - это тот самый секретный ресурс Газпрома?!:)))
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 17:09
    Семак точно такой же тренеришка. Только за счёт ресурсов Газпрома выигрывает в России. А в Европе даже Брюгге проигрывает.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:53
    Карпин, хватит уже о Дзюбе - сам будь мужиком.
    протон
    протон
    вчера в 16:24
    у Дзюбы праздник - день и74шки)
    n272nm
    n272nm ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:11
    То есть Валере не хватило целого Лукойла?! :))))
    berda2003
    berda2003
    вчера в 15:58
    надо же, очень приятно, совпало с моим днём рождения...
    Robert Petrov 1
    Robert Petrov 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Все временно - через год или два Дзюба уже не будет играть в Зените , а Карпина уже не может быть в сборной России.
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 15:18
    На счет Романцева поржал)))тогда в твоем Зените всех перечесть надА!!! сЫрОжу не забудь!Потому что ему до титулов Романцева как до китая раком ползти!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:17
    Вот кто бед не знает, так это она!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:15
    Щас все будут мусолить эту тему))
    Alexnvr
    Alexnvr ответ МапС (раскрыть)
    вчера в 15:11
    Конечно не дойдут. У него руки не для скуки)))) И оные постоянно заняты)
    YVG
    YVG
    вчера в 15:10
    Жена Федуна Зарема придумает мужу новый праздник - уничтожишка.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 15:05
    Вчера был день игрочишки, сегодня день тренеришки, ну а завтра ожидаем день соловьишки))
    YVG
    YVG ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:57
    У команды Карпина был Луккойл, это куда круче Газпрома.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:54, ред.
    Хорошая атмосфера вокруг тренера сборной мне нравится,это только на пользу команде, удачи Карпину в сборной!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:52
    без переклички никак ...
    МапС
    МапС ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Мемуаров не будет, у него руки до них не дойдут.
    shur
    shur
    вчера в 14:46
    ....Дзюба - Изделие №2...!!!
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